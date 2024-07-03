Harry Potter hayranı mısınız? Quidditch’i çok mu sevdiniz? işte size Quidditch oyunu! Harry Potter: Quidditch Champions siz büyü severleri bekliyor

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unbroken Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından yayınlanan Harry Potter: Quidditch Champions bir aksiyon ve spor oyunudur. 3 Eylül 2024'te piyasaya sürülmesi planlanan bu yapım oyuncuları Harry Potter evreninin büyüleyici dünyasında bir Quidditch macerasına davet ediyor. Quidditch, Harry Potter kitaplarından ve filmlerinden tanıdığımız, uçan süpürgeler üzerinde oynanan heyecan verici bir spordur.

Kovalayıcı, Arayıcı, Bekçi veya Vurucu gibi klasik Quidditch pozisyonlarından birini seçerek oyuna başlıyorsunuz. Her pozisyonun kendine özgü oyun stili bulunuyor ve oyuncular bu pozisyonların gerektirdiği becerileri geliştirebiliyor.

Çeşitli Quidditch arenaları ve büyücülük dünyasının daha önce hiç görülmemiş bölgelerini keşfetme imkanı sunan bu yapımda kariyer Modu'nda, Weasley Burrow'daki küçük çaplı maçlardan Quidditch Dünya Kupası'ndaki büyük müsabakalara kadar birçok farklı mücadeleye katılabilirsiniz.

Tek başınıza ya da çevrimiçi modunda üç kişilik takımlar halinde oynayabilirsiniz. Exhibition Matches modu ile takımlarınızı, haritanızı ve zorluk seviyenizi belirleyerek tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyunun rekabetçi PvP modu ise diğer oyunculara karşı yeteneklerinizi test etme şansı veriyor.

Harry Potter: Quidditch Champions, oyunculara oyun tarzlarını özelleştirme ve farklı süpürgelerle uçuş stillerini değiştirme olanağı tanıyor. Karakterlerinizi kişiselleştirme seçenekleri de sunulmuş. Böylece hayalinizdeki Harry Potter karakterini de bu oyunda yaratabileceksiniz.

Harry Potter: Quidditch Champions İndir

Hemen Harry Potter: Quidditch Champions indirin ve büyücülük dünyasında unutulmaz bir Quidditch macerası yaşamaya başlayın.

Harry Potter: Quidditch Champions Sistem Gereksinimleri