Hay Day İçin En Güzel Çiftlik İsimleri (2026)

Hay Day'de hasat yapıp siparişleri yetiştirirken sizi diğer binlerce oyuncudan ayıracak en önemli detay çiftliğinize verdiğiniz isimdir. Arkadaşlarınızın listesinde göründüğünüzde havalı bir izlenim bırakmak istiyorsanız yaratıcılığınızı konuşturmanız gerekir ancak aklınıza fikir gelmiyorsa merak etmeyin, Hay Day için en güzel çiftlik isimleri bulmanıza yardımcı olacağız.

Hazırladığımız bu kapsamlı rehberde mizahi yönü güçlü komik çiftlik isimlerinden, dikkat çeken havalı isimlere kadar pek çok farklı kategoriye yer verdik. Hay Day'de ilgi çekici bir çiftlik adı kullanmak daha fazla oyuncunun çiftliğinizi ziyaret etmesini sağlar. Aşağıdaki önerileri inceleyerek tarzınıza en uygun olanı seçebilir ve oyun içindeki popülaritenizi hemen artırabilirsiniz.

Hay Day İçin En Güzel Çiftlik İsimleri Listesi

Yeşil Vadi

Huzur Bahçesi

Narenciye Köşesi

Ayçiçeği Tarlası

Çiftçi Dayı

Yumurta Sepeti

Yağmur Damlası

Mavi Kelebek

Güneşli Tarla

Kovboy Kasabası

Tavuklar Firarda

Kır Çiçeği

Rüzgarın Şarkısı

Mavi Gökyüzü

Çiftlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Hay Day'de 5. seviyeye gelindiğinde çiftliğe bir isim verilmesi gerekiyor. Arkadaşlarınızın listesinde ve ilanlarda ilk göze çarpan detay bu isim olduğu için seçiminiz büyük önem taşır. Hay Day için en iyi isim önerileri arasında "Narenciye Köşesi", "Yumurta Sepeti" ve "Çiftçi Dayı" dahil pek çok isim mevcut.

Hay Day İçin Yaratıcı Çiftlik İsimleri

Glutensiz Bölge

Görevimiz Hasat

Piksel Ovası

Sadece Buğday

Mutluluk Fabrikası

Uykulu Domates

Organik Ütopya

Zaman Yolcusu

Kırmızı Başlıklı Çiftçi

Botanik Laboratuvarı

Şehir Efsanesi

Kahve ve Toprak

Toprak Terapisi

Wi-Fi Yok

Ekinlerin Efendisi

Mars Kolonisi

Hay Day İçin Komik ve Esprili Çiftlik İsimleri

O Şimdi Çiftçi

Kuzuların Sessizliği

Sap ile Saman

Yumurta Kapıda

Diyet Bozan

Köydeki Arazim

Miras Yedi

Saman Altı Su

Sosyete Pazarı

Köye Dönüş Projesi

Domates Güzeli

Samanlıkta İğne

Ekmek Parası

Çay Var İçersen

Veresiye Yoktur

Sucuklu Yumurta

Sudan Ucuz

Hay Day İçin En Havalı Çiftlik İsimleri

Kuzey Yıldızı

Kraliyet Vadisi

Zirve Noktası

Asil Topraklar

Alacakaranlık

Gizli Geçit

Sessiz Tepe

Ay Tutulması

Kızıl Gökyüzü

Viking Köyü

Gece Mavisi

Ütopya

Hayalet Şehir

Mistik Tepe

Elit Bölge

Hay Day Nasıl Bir Oyun?

Supercell tarafından geliştirilen Hay Day, çiftlik simülasyonu türünün en popüler örneklerinden biridir. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyuna boş bir arazide başlasanız da yetiştirdiğiniz ürünleri ve hayvanlardan elde ettiğiniz yumurta ve sütleri satarak ticaret yapabilirsiniz. Kazandığınız paralarla da çiftliğinizi adım adım büyüterek geliştirebilirsiniz.