Herkes Yazılım Öğrenmek Zorunda Mı?

Son dönemler de yazılım öğrenmek veya yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcılığı ve benzeri birçok bölümü insanlar tercih etmektedir. Bunun nedeni ise yazılımın son dönemlerde oldukça popüler olması ve geleceğin meslekleri arasında görülmesidir. Peki, gerçekten yazılım öğrenmek zorunda mısınız, yazılım öğrenmeden iş bulamaz mısınız?

Yazılım Öğrenmek Zorunda Mısınız?

Yazılım artık günümüzde tarımdan tıp’a kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Elbette ki İlerleyen dönemlerde de yapay zekanın gelişmesi ile birçok meslek yok olacak veya evrim geçirecektir. Ancak, günümüzde bir baskı vardır ki o da yazılım öğren baskısı bu baskı kısmen doğrudur ama herkes yazılım öğrenmek zorunda değildir.

Öyle ki mesleklerin evrimleşe bileceği bir dünyada yaşıyoruz. Mesela Çok önceleri kameramanlar helikopterden görüntü alırken şuan drone'lar kullanılmakta. Ancak, bu kameramanların birçoğu drone eğitimi alıp yine mesleğini devam edebilmektedirler.

Yazılımın öğrenilmesinin asla gerçekten de bir zorunluluğu yoktur. Tabii ki de bir yazılım öğrenmek birçok bilim ve meslekte oldukça yarar sağlayacaktır ve sizi diğer insanlardan daha farklı kılacaktır.

Ancak sadece yazılımı öğrenerek bu iş yürümeyeceğini herkesin bilmesi gerekir. Çünkü birçok bilimin bir araya gelmesiyle çok iyi sonuçlar ortaya çıkar. Sadece yazılımı öğrenerek belirli bir meslek edilebilirsiniz.

Kısaca yazılımı öğrenmek zorunda değilsiniz elbetteki yazılım öğrenmeden de mesleğinizi yapabilir veya mesleğinizi devam ettirebilirsiniz. Ancak ilerleyen yıllarda veya şu an diğer işlerden öne çıkmak istiyorsanız yazılımı bir araç olarak kullanabilirsiniz. Yani bu durum kısaca biraz kişiselleşmiş durumdadır.

Yazılım Öğrenmeden İş Bulamaz Mısınız?

Son dönemlerde karşımıza çıkan en çok satan şeylerden biri de yazılımı öğren kitap oku İngilizce öğren, terimleridir. Bu terimler elbette ki doğrudur. Ancak, bir insana zorla yazılım veya diğer bilimleri öğretmek yarardan çok zarar da sağlayabilir. Bu kişiler tamamen eğitim satmak amacıyla bu işleri yapmaktadırlar.

Mesela şöyle söyleyebiliriz yazılımı öğrenmeden İngilizce öğretmeni olabilir misiniz veya yazılımı öğrenmeden bir aşçı olabilir misiniz? Bu soruya cevabınız evet olacaktır. Tabii ki de yazılım öğretmenlik veya aşçılıkta bir şekilde kullanılabilir ve daha faydalı işlerle karşımıza gelebilir.

Ancak, yazılım öğrenmeden de iş bulabilirsiniz. Tabii ki de tarihte birçok olay değişiyor birçok şeyler gelişiyor. İlerleyen dönemlerde belki de sesli bir şekilde uygulama yapabileceğiniz yani yazılım yazabileceğiniz bir program gelişecek ve belki de birçok yazılımcı ihtiyaç kalmayacak hatta bunun üzerine bazı çalışmalarda var.

Öyle ki kod yazmadan oyun yapabileceğiniz programlar veya uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Tabii ki de bu bir yere kadar devam edecektir, Elbette araya gerçek bir yazılım bilgisine sahip olan kişiler girmek zorunda kalacak ama İlerleyen dönemlerde yapay zekanın gelişmesi ile belki de yazılımcılara bile ihtiyaç kalmayacaktır. Bunu bize tarih gösterecek.

Bu içeriğimizde yazılım öğrenmek zorunda mısınız, yazılım öğrenmeden iş bulabilir misiniz? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.