Hertz (Hz) Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Bir frekans birimi olan Hz, teknolojik cihazlar hayatımıza girdiğinden beri, özellikle monitör teknolojisi geliştikçe sürekli konuşulmakta. Birçoğumuz Hz ifadesini monitörlerde görmekteyiz ancak sadece ekranlardaki görüntülerle ilgili değil sesle alakalı özellikle müzik sektöründe sürekli kullanılmakta.

Özellikle monitörlerde Hz miktarı oyuncular için bir vazgeçilmez olabilir. Frekans, bir işin gerçekleştirildiği saniyedeki zaman birimidir. Hertz’de bir frekans birimi olarak geçmekte. Saniyede gerçekleşen devir sayısına Hz denmektedir. Peki Hertz ne demek, ne işe yarar, kimler için önemli? Gelin birlikte bakalım.

Hertz Ne Demek?

İsmini Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz’den alan birim, sıklıkla kullanılan bir terimdir. Bir frekans birimi olan Hertz’in kısaltması “Hz” olarak geçmektedir. Türkçesi; “saniyedeki yenileme hızı” olarakta geçer. Ülkelerin formatlarına göre Hz miktarı değişmektedir. Ülkemizde ve dünyada genelikle 50-60 Hz arası kullanılmaktadır. Şebeke ve cihazlarda kullanılan Hertz, miktarı arttıkça daha fazla görüntü kalitesi verebilmektedir.

Hertz Ne İşe Yarar?

Tanım olarak kendisinin bir yenileme hızı olduğundan bahsetmiştik. Hertz, miktarı yükseldikçe satılan cihazların fiyatları da yükselmektedir. Hertz ne demek? Adlı başlığımızda ülkemizde ve dünya Hz miktarının 50 ile 60 arası olduğunu söylemiştik. Bu şunu ifade etmektedir: 240 Hz’lik bir televizyonda izlediğiniz yayının 50 ile 100 Hz arası değiştiğini söyler. Tabi bu durum bazı sebeplerden dolayı değişiklik göstere de bilmektedir. Yani 240 Hz’lik bir televizyonunuzun olduğunu varsayın, 240 Hz’lik bir görüntü almak istiyorsanız cihazınıza gelen frekansların da 240 Hz olması gerekir.

Hertz Kimler İçin Önemli?

Günlük kullanım için Hertz’in pek bir önemi olmayabilir. Tabi ki bu kullanıcı deneyimine göre değişiklik gösterecektir. Ekranda oluşan hareketlerin daha anlaşılabilir olması için Hertz miktarının da bir o kadar yükselebilmesi gerekir. Eğer ekranda oluşan hareketleri daha anlaşılabilir olmasını istiyorsanız Hz miktarı yüksek cihazlar seçmeniz gerekecektir.

Günlük kullanımda Hz’ler pek gözümüze çarpmamaktadır. Ancak oyuncular için aynısını söylemeyiz. Özellikle online FPS oyunlarında Hertz’ler oyuncuların performanslarını oldukça etkilemektedir. Oyuncular için her saniyenin önem taşıdığı FPS oyunları kendilerinin oyunda sergiledikleri performansları belirler. Ne kadar yüksek seviyede Hertz’e sahipler ise bir o kadar da oyunda sergiledikleri performans yükselir.

Aşağıda bulunan video’da Hz farklarının görüntülerde ne kadar değişiklik gösterdiğini görebilirsiniz ve ne kadar Hz’lik bir cihaza sahip olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sıklıkla konuşulan Hertz ne demek, ne işe yarar, kimler için önemli? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler Hertz değerine önem veriyor musunuz, sizce günlük kullanım için bir şey ifade ediyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.