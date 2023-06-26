Hey Disney Özellikleri ve Fiyatı

Disney tarafından geliştirilen yeni sesli asistan ‘Hey Disney’ Ocak ayında CES 2023 etkinliğinde tanıtılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Amazon ve Disney’in Amerika’da piyasaya sürdüğü bu uygulama artık Echo cihazlarında kullanılabiliyor.

Alexa teknolojisine uygun olarak geliştirilen ses asistanı, kullanıcıların ‘Alexa beni Hey Disney ile tanıştır.’ komutuyla eğlence dolu bir dünyayla tanışmasını sağlıyor. Özellikle çocuklar için son derece ilginç deneyimler yaşama fırsatı sunan Hey Disney; Pixar, Star Wars ve Disney tutkunu yetişkinlerin de oldukça ilgisini çekiyor.

Hey Disney Özellikleri

Disney bilgi yarışmaları ve şakalarıyla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. ‘Trivia’ olarak adlandırılan Disney temalı oyunlar, Hey Disney’in en sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Oyunu başlat dediğinizde Disney hakkında birbirinden eğlenceli ve ilginç sorular sizleri bekliyor. Ailenizle veya arkadaşlarınızla bu tarz oyunları bilgi yarışmasına dönüştürebilirsiniz.

Hey Disney’den size yine Disney hakkında ilginç şakalar yapmasını isteyebilirsiniz. Bu şakalar sayesinde tek başına olduğunuz anlarda bile Hey Disney ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Disney temalı zamanlayıcı, alarm ve hava durumu gibi uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Disney konseptli, sürükleyici ve sıra dışı müzik ve ses deneyimleri yaşayabilirsiniz. Örneğin, ‘Hey Disney! Bu odayı Star Wars sesleri ile donat!’ diyerek hayalinizdeki o mistik atmosferi oluşturabilirsiniz.

Hey Disney’den size Disney’in en sevilen karakterleriyle alakalı masallar anlatmasını isteyebilirsiniz.

Sadece sizi masallar ülkesine götürmesini istemek için ‘Hey Disney! Bir maceraya gitmek istiyorum’ diyebilirsiniz.

‘Hey Disney! Benim için bir mesajın var mı?’ diye sorduğunuzda, size her hafta farklı Disney karakterlerinden gelen mesajlar iletiyor. Bu da Hey Disney kullanıcıları için merak ve heyecan uyandıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Çocukların kullanımına uygun bir cihaz.

Hey Disney’in tuşuna basıp ‘biraz kendinden bahset’ dediğinizde anlattığı özellikler ise şu şekilde: ‘Ben sihirli bir Disney dostuyum. Disney hakkındaki sorularına cevap verebilirim. Hava durumunu söyleyebilir, senin için alarm kurabilirim. Seni Mickey, Minnie ve diğer Disney karakteri arkadaşlarımla tanıştırabilirim.’

Hey Disney Fiyatı

Alexa’da kullanılmak üzere tasarlanan Hey Disney şu an Amazon’da satılıyor. Türkiye’de satışı olmadığı için fiyat hakkında dolar bazlı bir bilgilendirme yapmak mümkün. Yıllık 5.99 $ olarak belirtilen bir tutar ödeyerek Hey Disney ile masalsı ve sihirli bir dünyaya adım atabilirsiniz.

TL olarak düşündüğümüzde güncel kurla yılda yaklaşık 140 TL’ye denk geliyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ilgi gören bu uygulamanın yakın zamanda MagicBand+ ile senkronize edilerek daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi Hey Disney hakkında geleceğe yönelik beklentiler arasında yer alıyor.