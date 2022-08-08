Maslow'un İhtiyaçları Nedir, Ne Anlama Geliyor?

İnsan, hayatını devam ettirebilmek için en temel ihtiyaçlara ihtiyacı vardır. Ancak insan ihtiyaçları sınırsızdır. Hatta ekonomi bunun üzerine kurulmuş, sınırsız insan ihtiyaçlarını kıt kaynakları kullanarak karşılanmaya çalışılmıştır. İnsanlar bir şekilde hep daha fazlasını istemeye erdenmiş ve hali hazırda olanlar yetmemeye başlamıştır. Bu doğal bir süreç olsa dahi bir yerden sonra sıkıntı yaratabilmektedir. Öyle ki hep daha fazlasını isteyen kişiler, hırsızlığa hatta savaşa kadar olan yollara başvurmuştur. Abraham Harold Maslow ise insanın yaşayabilmesi için 5 temel ihtiyacı belirlemiştir. Peki Maslow'un insan ihtiyaçları nedir, ne anlama geliyor?

Abraham Harold Maslow Kimdir?

20. Yüzyılın ilk çeyreğinde dünyaya gelen Maslow, Yahudi kökenli bir Amerikan akademisyen ve psikologtur. 62 Yaşında hayatını kaybeden Maslow, 35 yaşında kendi teorisini ortaya koymuş ve birçok kesim tarafından kabul görmüştür. Genel olarak kabul görülen teori bazı tartışmaları beraberinde getirmiş, insan ihtiyaçlarını bu kadar az şeyle sığdırılamaz daha fazlası olması gerekir denilmektedir.

Maslow'un İhtiyaçları Nelerdir?

Fizyolojik İhtiyaçlar

Güvenlik İhtiyacı

Aitlik İhtiyacı

Sevgi/Saygınlık İhtiyacı

Kendini Gerçekleştirme

Bu ihtiyaçlar insanlar için en temel ihtiyaçlar olarak görülmekte ve bir piramit şeklinde ifade edilmektedir. Piramitin en alt kısmında fizyolojik ihtiyaçlar bulunurken en üst kısmında kendini gerçekleştirme ihtiyacı bulunur.

Fizyolojik İhtiyaçlar

Piramidin en alt kısmında bulunan fizyolojik ihtiyaçlar, en temel yeme-içme ve uyku gibi insani ihtiyaçlardır. Bu görevler yerine getirilmezse insan yaşayamayacağından dolayı piramidin en alt tabakasında yer alır.

Güvenlik İhtiyacı

İnsanlar yeme-içme gibi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendine ait bir alan belirlemelidir ki dış tehditlere karşı kendini koruyabilsin ve güvenliğini sağlayabilsin. Bu nedenle yaşamsal fonksiyonları yerine getiren fizyolojik ihtiyaçlardan sonra ikinci sırada güvenlik ihtiyacı bulunmaktadır.

Aitlik İhtiyacı

İnsan sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşayabilmesi mümkün olsa dahi pek de yaşanabilir bir hayat olmaz. Bu yüzden sosyalleşmeye ihtiyacı olacaktır. Sosyalleşmesi için de bir yere ait olması gerekir. Kendini fizyolojik ve güvenlik ihtiyacını sağladıktan sonra bir din, ırk ve ülke gibi toplumsal bütünler içinde, kendinin bir yere ait olduğunu o topluluğun bir üyesi olduğunu hissetmesi gerekir. Bu sayede sosyal yaşam kurabilmektedir.

Sevgi/Saygınlık İhtiyacı

En temel 3 ihtiyacı yerine getirdikten sonra ait olduğu grupta sevgi ya da saygı görmek insan psikolojisi için önemli bir yer taşımaktadır

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

Piramitte sonuncu insani ihtiyacımız kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç şu ana kadar olan ihtiyaçların tamamlanmış olduğunu ve bunların doğurduğu kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Burada insan bir şeyler üretmeyi veya bir şeyler başarmayı göstermektedir denilebilir.

Maslow'un 5 insani ihtiyaçlar hiyerarşisi genellikle kabul gören bir teoridir. Bu ihtiyaçlar insanlarda her zaman %100 olmayabilir. Yani kimi insan fizyolojik ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamıyorken kendini gerçekleştirme ihtiyacını çok iyi karşılayabilir.

Bu içeriğimizde psikolog ve akademisyen olan Maslow'un insan ihtiyaçları hiyerarşisi nedir, ne anlama gelmekte? Adlı sorulara yanıt vermiş olduk. Siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.