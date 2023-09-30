Dışa Doğru Katlanıyor: Honor V Purse Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan, dışa katlanabilir bir telefonu modeli olarak tanıtılan Honor V Purse tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Katlanabilir akıllı telefon piyasasına damgasını vuran cüzdan görünümlü, dışa katlanabilen telefon modeli V Purse kullanıcılarıyla buluşuyor.

Çanta yerine kullanılabilecek şeklinde tanıtılan bu akıllı telefonun teknik özellikleri büyük bir merak konusu. Peki, fonksiyonel anlamda Honor V Purse bizlere neler vadediyor? Cihazın sahip olduğu teknik özellikler neler? İşte, Honor V Purse hakkında öne çıkan detaylar!

Honor V Purse Özellikleri

Ağustos ayında IFA 2023’te tanıtılan V Purse, şu an ön sipariş ile satın alınabiliyor. İlk olarak Çin’de piyasaya sürülen bu modelin en ilgi çeken yanı şüphesiz dışa katlanabilen ekranı.

Bunun yanında ekran teknolojisinden yonga setine, bataryasından işletim sistemine varıncaya kadar cihazla ilgili teknik detaylar da oldukça merak ediliyor. Honor V Purse hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için cihazın teknik özelliklerini listeleyecek olursak, şu şekilde bir sıralama yapabiliriz:

7.71 inç (ekran açıkken), 6.45 inç (ekran kapalı konumdayken) boyutunca OLED ekran

Çözünürlük: 2348 x 2016 px

İşletim sistemi: MagicOS 7.2 – Android 13 tabanlı

Depolama: 16 GB RAM + 256 GB / 512 GB Dahili hafıza

50 + 12 MP ana kamera (ultra geniş açı)

8 MP Ön Kamera

4500 mAh batarya 35 W hızlı şarj desteği

Siyah, mavi ve altın renk seçenekleri

Dışa katlanır ekranda zincirle taşınabilme desteği (çanta görünümü için)

Arka kamera cihazın yan yüzeyinde konumlandırılıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lık ön kamera ekrana gömülü olarak sunuluyor.

Honor V Purse Fiyatı

Honor V Purse ilk olarak Çin’de ön satışa sunuldu. Şu an için sipariş verenler bu cihaz için 820 dolar ödüyor. Ön satıştan sonra fiyatların değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor. Sınırlı stok için açılan ön siparişlerin tesliminin 26 Eylül’den itibaren yapılacağı belirtildi.

820 dolarlık satış fiyatının TL karşılığı ise 22.000 TL olarak hesaplanıyor. Tabii cihazın Türkiye’de satışa çıkması durumunda eklenecek olan vergiler bu fiyata dahil değil. Basit bir hesaplama ile yurtdışı fiyatı 22.000 TL’ye denk gelen bu cihazın Türkiye’deki satış fiyatının yaklaşık 45.000 TL civarında olması bekleniyor