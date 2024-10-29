Horizon Zero Dawn Remastered'ı indirerek bu büyüleyici açık dünya RPG deneyimini yeniden keşfedin! Görsel gelişmelerle Aloy'un hikayesine tanıklık edin.

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayımlanan Horizon Zero Dawn Remastered orijinal oyunu daha güçlü görsellerle yeniden sunuyor. Oyuncular keşif dolu bir açık dünyada robotik yaratıkların ve antik kalıntıların arasında bir medeniyeti kurtarma göreviyle genç bir avcı olan Aloy’un yolculuğuna katılıyor. Bu remastered sürümdeki grafik iyileştirmeleri oyunculara daha sürükleyici ve detaylı bir dünya sunuyor. Yeni nesil donanımlara uyumlu hale getirilen görseller oyunun hikayesini ve atmosferini çok daha etkileyici kılıyor.

Horizon Zero Dawn Remastered post-apokaliptik bir dünyada geçen destansı hikayeyi modernize edilmiş görsel unsurlarla yeniden canlandırıyor.

Horizon Zero Dawn Remastered’ın duyurulması pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Zira oyuncuların pek çoğu bu hamleyi epey gereksiz gördüler. Sosyal medyada dalga konusu olan Horizon Zero Dawn Remastered seriyi oynamamış kimseler için çok iyi bir fırsat olsa da 2017’de ilk kez çıkan, yenilenmiş grafikleri ile 2020’de PC’ye gelen bu yapım için “remastered” versiyon gerçekten de gerekli miydi?

Günümüz sistemlerinde oynanamayan pek çok kült oyun varken Horizon Zero Dawn’ın remastered sürümüne kavuşmuş olması epey tuhaf karşılandı. Eğer bugüne kadar hiç Horizon Zero Dawn oynamadıysanız sizi güzel bir deneyim bekliyor ancak PlayStation markasına ait yeni bir şeyler görmeyi umanlardansanız sizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

Horizon Zero Dawn Remastered İndir

Hemen Horizon Zero Dawn Remastered indirin ve bu benzersiz oyunu şimdiye kadarki en iyi grafiklerle oynayın.

Horizon Zero Dawn Remastered Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit (version 1909 ya da daha iyisi)

: Windows 10 64-bit (version 1909 ya da daha iyisi) İşlemci : Intel Core i3-8100 or AMD Ryzen 3 1300X

: Intel Core i3-8100 or AMD Ryzen 3 1300X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB or AMD Radeon RX 5500 XT 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB or AMD Radeon RX 5500 XT 4GB Depolama: 135 GB kullanılabilir alan