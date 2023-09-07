HTC Vive Pro 2 VR Özellikleri ve Fiyatı

HTC Vive Pro 2 VR, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekrandan oluşuyor. Zengin renk seçeneklerine sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü, oyunculara mükemmel oyun deneyimi sunuyor.

Oyuncuların yanı sıra HTC’nin bahsedilen sanal gözlüğü; eğitmenler, simülatörler gibi birçok kişi tarafından kullanılabilecek uygunluğa sahip. Ergonomik tasarıma sahip olduğu için konforlu bir kullanımı olan HTC Vive Pro 2 VR özellikleri nedir?

HTC Vive Pro 2 VR Özellikleri

Ekran: Çift AMOLED 3.5” diyagonal

Sensörler: Göz Rahatlığı Ayarı (IPD), SteamVR İzleme, Yakınlık, G-Sensörü, Jiroskop

Görüş Alanı: 110 derece

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

Ekran Çözünürlüğü: Her göz başına 1440 x 1600 piksel, iki gözle birlikte 4896 x 2448 piksel

Bağlantılar: USB-C bağlantı noktası, Bluetooth

HTC Vive Pro 2 VR ekranı, geniş görüntü alanına sahiptir. Çift lensten oluşan hızlı geçiş sistemli LCD IPS paneli bulunuyor. Bu sanal gerçeklik gözlüğü, 120 derece gerçek görüş alanı sunuyor.

Bahsedilen sanal gerçeklik gözlüğü, kullanıcılarına etkileyici sanal gözlükler sunuyor. Bunun en önemli sebebi her iki gözün 2,5K gerçek RGB alt piksel ekran 5K çözünürlüklü hızlı geçiş panelinden oluşmasıdır.

Cihaz, yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip kulaklıklardan oluşuyor. Kutusundan çıkar çıkmaz hemen kullanılabilir. Sanal gerçeklik gözlüğü; Valve Index kontrolörleri, Vive kablosuz adaptör, 1.0-2.0 baz istasyonları ve Valve Index kontrolörleriyle çalışan SteamVR’le uyumlu çalışmaktadır.

HTC Vive Pro 2 VR Fiyatı

HTC Vive Pro 2 VR, kullanıcısının kafa hareketlerini izleyerek resmin gerçek zamanlı olarak değişmesini sağlar. HTC’nin sanal gerçeklik gözlüğünün bir diğer dikkat çeken özelliğiyse yönlerin takibini sağlayan jiroskopa sahip olmasıdır.

Kullanıcının bir yerlere çarpmasını önlemek için pozisyon takibi özelliği geliştirilmiştir. Bu özellik sayesinde kullanıcıların bulunduğu ve gittiği yerler takip edilerek onların güvenli kalması sağlanıyor.

Kablosuz olarak kullanılabildiği için kullanıcıya hareket özgürlüğü sunuyor. Yüksek teknolojik özellikleriyle birçok kişinin dikkatini çeken bu sanal gerçeklik gözlüğünün fiyatı 50.700 TL.

Sizce HTC Vive Pro 2 VR’nin özellikleri ve fiyatı arasında bir denge var mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.