Huawei FreeBuds Pro 3 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei FreeBuds Pro 3; bluetooth, polar kodlu Kirin A2 çipi ve StarLight bağlantı çekirdek teknolojileriyle tasarlanmıştır. Kirin A2 çipinde çift DSP mimari kullanılmaktadır.

Huawei’in yüksek teknolojiye sahip kulaklığının başlıkları 11 mm’lik dört mıknatıslı dinamik üniteden oluşuyor. Aynı zamanda bu kulaklık başlıkları, mikro düzlemsel tweeter’dan oluşmaktadır.

Huawei FreeBuds Pro 3 Özellikleri

Huawei FreeBuds Pro 3, hafif bir tasarıma sahiptir. Kulaklık başlıklarının her birinin ağırlığı, 5.8 gramdır. Aynı zamanda dört boyut seçeneğine sahip XS kulaklık boyutlarıyla piyasaya sunulmuşlardır.

Kutusuyla sunulan kulaklıklar; hassas dokunuş, kasa ve nano ayna camından oluşan başlıklarla tasarlanmıştır. Kulaklıkta sesin yüksek kalitede iletilmesi için L2HC 2.0 protokolü kullanılıyor.

Kulaklık IP54 dereceli sertifikaya sahip olduğu için hem toza hem de suya karşı dayanıklıdır. Huawei FreeBuds Pro 3;

Süper duyarlı orijinal ses birimleri,

Yüksek çözünürlüklü uzamsal ses,

Gerçek zamanlı optimizasyon algoritmalarından oluşuyor.

Aynı zamanda uzamsal ses 2.0, azaltılmış gecikme ve geliştirilmiş çözünürlük doğruluğu gibi özelliklerden de oluşuyor. Huawei’in bu kulakları, işitme optimizasyonu algoritması ve Kirin A2 çipine sahip olduğu içinde gerçek zamanlı işitme optimizasyonu sunmaktadır.

Kulaklığın kişiselleştirilmiş bir deneyim sunması içinde gerçek zamanlı olarak EQ, gürültü azaltma ve ses seviyesi ayarlanmaktadır. Kulaklığın diğer dikkat çeken özellikleriyse Smart Dynamic Noise Reduction 3.0 ve Silent Call 2.0 özelliklerinden oluşmasıdır.

Huawei FreeBuds Pro 3 Fiyatı

Huawei FreeBuds Pro 3, HarmonyOS 4 özellikli olarak tasarlanmıştır. Bu özellik hem çevrimiçi bildirimleri hem de eksik hatırlatmaları destekliyor. Diğer bir taraftan kablosuz şarjı da desteklemektedir. Ayrıca pil ömrü 33 saate kadardır.

FreeBuds Pro 3, 3 renk seçeneğinden oluşuyor. Bu renkler; beyaz, buz ve yeşildir. Aynı zamanda LDACTM çift yüksek çözünürlüklü ses kod çözme destekli tasarlanmıştır. Hi-Res ve HWA çift altın standart sertifikasına sahip olan kulaklığın fiyatı 5.579,10 TL’dir.