Huawei Mate Xs ve Mate X Karşılaştırması (Tasarım, Özellik ve Fiyat)

Dünyanın 5G’li ilk katlanabilir telefonu Huawei Mate X’in yeni modeli Huawei Mate XS tanıtıldı. Tanıtım sonrası Huawei Mate Xs özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detayları sizinle paylaştık. Huawei, yeni katlanabilir telefonunu “Katlanabilir FullView ekranıyla tamamen yeni Huawei MateXs” olarak öne çıkarıyor. Peki, Huawei Mate XS tasarımı ve özellikleri ile ilk model olan Mate X’den ne kadar farklı? Huawei Mate X ve Mate Xs karşılaştırması yazımız iki cihaz arasındaki farklılıkları öne çıkarıyor.

Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefonu Mate X, sadece Çin’de satışa sunulmuştu ve 200 bin adetten fazla satamamıştı. Huawei Mate X, Çin dışında satışa sunulmadığından son kullanıcıların deneyimleyebildiği bir cihaz olmadı. Tamindir olarak CES fuarında cihazı deneme şansımız olmuş, Huawei Mate X inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştık. Bugün Huawei Mate Xs tanıtıldı. Huawei Mate XS, ilk modelden ne gibi farklılıklar sunuyor? Yabancıların deyimiyle Huawei Mate X vs Mate XS (Huawei Mate X ile Mate XS karşılaştırması) makalesi iki model arasındaki tasarımsal, donanımsal ve yazılımsal farklılıkları gösteriyor.

Tasarım, İşlemci

Huawei Mate X ve Mate XS, dışarıdan bakıldığında neredeyse tamamen aynı görünüyor. Aynı katlama mekanizması, aynı tutma yeri, aynı kamera tasarımı vs. Döndürme her zamankinden biraz farklı ancak bir bakışta ikisi arasındaki farkı anlamak çok güç. Asıl değişiklik iç kısımda diyebiliriz. Mate XS tamamen yeni bir yonga setine (Kirin 990) sahip. Geçen seneki model Kirin 980 kullanıyordu. Kirin 990 elbette Kirin 980’den daha hızlı ve daha güçlü. Ayrıca 5G bağlantısını destekliyor. 980’den daha hızlı, daha güçlü olmasının yanında daha az yer kaplıyor ve daha az enerji tüketiyor.

#HuaweiMateXs, çift katmanlı Optik Polimid Esnek Ekran ve Falcon Wing tasarımı ile birlikte gelir.#TogetherConnectingPossibilities pic.twitter.com/5ix3gAESG8 — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

Yeni #HuaweiMateXs, size rakipsiz, durdurulamaz hız ve bağlantı sağlayan en iyi 5G SoC - Kirin 990 5G'yi içerecek şekilde yükseltildi.#TogetherConnectingPossibilities pic.twitter.com/UZ0Xj7KlHD — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

Ekran, Kamera ve Pil

Tasarımın hemen hemen aynı olduğu göz önüne alındığında ekranın da aynı olması mantıklı. Aynı 6.6 inç ana ekran, 6.38 inç arka ekran, 8 inç katlanmamış tablet ekran ve tüm ekranlar aynı çözünürlükte. Ekranın kendisi plastik. Pil de aynı; toplam 4500 mAh kapasite sunan iki farklı pilden güç alıyor cihaz. Batarya, 55W hızlı şarjı destekliyor. Huawei, telefonun 30 dakikada yüzde 85 pil düzeyine ulaştığını söylüyor. Katlanan telefonda dörtlü kamera sistemi bulunuyor; 40 megapiksel geniş açılı lens (f/1.8), 16 megapiksel geniş açılı lens (f/2.2), 8 megapiksel telefoto lens (f/2.4, OIS özellikli) ve ToF derinlik sensörü.

#HuaweiMateXs düşündüğünüzden daha fazlasını gösterecek... 8 inçlik etkileyici bir ekranla size en üst düzey görüş deneyimini sunuyoruz.#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/aht29Gmpxb — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

Ultra Hızlı 55W SuperŞarj ile #HuaweiMateXs, piliniz zayıfladığında en iyi arkadaşınızdır.#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/LQ1vAMb0xq — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

#HuaweiMateXs SuperSensing Leica Quad Kamera ile bir profesyonel gibi çekim yapın ve fotoğrafçı yönünüzü bir üst seviyeye taşıyın.#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/OSR2fFahRa — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

Yazılım

Diğer önemli fark yazılım noktasında. Mate XS, Android Open Source 10 üzerinde çalışıyor. Mate X, Google Play yasağı öncesinde çıkmış ve Android 9.0 ile gelmişti.

Mate Xs’in multi-window özelliği ile artık daha etkili ve hızlı çalışın. #TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/2UZoG1WAmF — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) February 24, 2020

Fiyat

Gelelim fiyata… Mate XS, 8GB RAM ve 512GB depolama alanı sunan tek bir modelle geliyor ve önümüzdeki ay global olarak satışa sunulacak. Avrupa fiyatının 2499€ olacağı paylaşıldı. Mate X, 2299€ fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.