Yeni Renault Rafale E-Tech Özellikleri ve Fiyatı

Renault’nun 2024 yılında heyecanla beklenen yeni SUV aracı tanıtıldı. Hibrit motor seçenekleri ile gelen araç hem dış görünüşündeki detaylar hem de sahip olduğu teknik özellikler ile göz kamaştırıyor.

İki farklı donanım seviyesi ile piyasaya sürülen araçta gelişmiş multimedya sistemi, farklı sürüş modları, aerodinamik dış tasarım, panoramik açılır tavan gibi önemli detaylar bizi karşılıyor.

Peki, yeni Renault Rafale E-Tech’in teknik özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar? Türkiye’ye ne zaman gelecek? Gelin, bu soruların cevaplarına birlikte bakalım.

Renault Rafale E-Tech Özellikleri

Sportif bir SUV olarak tasarlanan aracın yapımında havacılıktan ilham alınmıış. Aerodinamik gövdeye parlak siyah spoiler eşlik ediyor.

Ön yüzeyde 3 boyutlu görünüme sahip olan panjur detayı arabaya sportif ve dinamik bir hava katıyor.

Arka tasarımında LED farlar köşelerde konumlandırılmış. Böylece markanın yeni bir tasarım dili oluşturduğunu görüyoruz.

Yan taraftan baktığımızda 21 inçlik özel Chicane jantlar dikkat çekiyor.

İsteğe bağlı olarak tercih edebileceğiniz panoramik açılır tavan seçeneğine sahip. Karartmalı ve solar bölmeli açılabilen tavan için 4 farklı opaklık modu sunuluyor. Sürücü deneyimini özgün ve kişiselleştirilmiş hale getiren bu detay aracın karakteristik özellikleri arasında sıralanıyor.

İki farklı motor seçeneğine sahip olan araçta bu motorlardan birisi E-Tech isimli hibrit motor olacak. Bu motor kendi kendini şarj edebilme özelliğine sahip.

Diğer motorun adı ise plug-in hibrit olarak geçiyor. Motorların her ikisi de 130 hp güç sunuyor.

1.2 litrelik turboşarjlı benzinli ve üç silindirli motor sisteminde ön aksta bulunan elektrik motoru 50 kW güç üretiyor. İkinci ana elektrik motoru ise arka aksta konumlandırılıyor. 100 kW güç üreten bu motora 25 kW’lık bir adet yardımcı motor eşlik ediyor.

Yardımcı motor, bataryanın şarj olması ve vites geçişleri için kullanılıyor.

PHEV sisteminde aracın 22 kWsa’lik batarya ile 100 km’lik menzil sunduğu belirtiliyor.

Maksimum şarj kapasitesi 7.4 kW olan araç 2 saat 10 dakikada %80 şarja ulaşırken %100 dolum için 2 saat 55 dakikalık bir süre gerekiyor.

İç tasarıma baktığımızda ön konsolda 12.3 inç boyutunda bir adet dijital gösterge ekranı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 12 inçlik bir adet multimedya ekranı bulunuyor.

Android Automotive 12 yazılımına sahip olan ekranlarda Apple CarPlay ve Android Auto desteği mevcut.

Esprit Alpine ve Atelier Alpine isimli iki farklı donanım paketi ile satışa sunulan aracın Esprit Alpine versiyonun iç tasarımında logo detayı ve özel işlemeler bulunuyor.

Aracın aks aralığı 2.74 metre olarak belirtilirken bagaj kapasitesinin de 530 litre olduğunu görüyoruz.

Atelier Alpine donanım paketinde multimedya ekranında ‘Agility Control’ menüsü bulunuyor. Bu menüden arka aks yönlendirme sistemi kontrol edilebiliyor.

Comfort, Dynamic ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu sunan araçta akıllı şerit takibi, yol koşullarına göre hız ayarlama, güç tasarrufu için otomatik motoru durdurma gibi özellikler bulunuyor.

Renault Rafale E-Tech Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Aracın yurt dışı için başlangıç fiyatı belli oldu. 38.195 İngiliz Sterlini’nden başlayan fiyatlarla satılacak olan Renault Rafale E-Tech’in Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair henüz bir duyuru yapılmadı.

2024 yılında Türkiye’de de satılması planlanan aracın belirlenen satış fiyatının TL karşılığına baktığımızda 1.560.000 TL gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu fiyata vergiler dahil değil.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye geldiğinde almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!