IKEA'dan Dev Adım: Zarfta Kanepe

Fiziksel ürün tasarımlarında yapay zekanın gücünden yararlanan markalar arasına bir yenisi daha eklendi. IKEA geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konseptinin hakim olduğu koltuk tasarımıyla yapay zekadan farklı bir bakış açısıyla ilham alıp, yenilikçi bir adım atıyor.

IKEA’nın Panter & Tourron firması ile iş birliği yaparak ürettiği zarfa sığabilen koltuk, Space10 isimli bağımsız araştırma laboratuvarında geliştiriliyor. ‘Couch in an Envelope’ yani ‘Zarfta Kanepe’ ismi ile anılan bu mobilyanın tasarımı 13 Haziran’da piyasa sürüldü.

Tasarımcılar bu projede yapay zekâ araçlarına başvurdu. Ancak yapay zekânın sunduğu önerilere eleştirel bir açıdan bakarak ‘Zarfta Kanepe’yi tasarladı. İşte, IKEA’nın çağdaş girişimi ‘zarfta kanepe’ hakkında bilmek isteyeceğiniz detaylar!

IKEA Zarfta Kanepe Nedir?

‘Zarfta Kanepe’ kullanıcıların zihnindeki alışılmış ‘kanepe’ tanımını yerle bir eden bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Markanın tasarım ekibi bu proje için ilk etapta çeşitli yapay zekâ araçlarına başvuruyor. Midjourney ve Runway gibi yapay zekâ araçlarında yapılan çalışmalarda prompt olarak ‘kanepe’ sözcüğü kullanılıyor.

Araştırmaların sonucunda hepsi birbirine benzeyen, ağır ve hantal görünümlü ürün görselleri sıralanıyor. Bunun üstüne tasarımcılar, bu algıyı yıkmaya yönelik bir girişimde bulunuyor.

Bir kişinin kendi başına taşıyabileceği hafiflikte, çevreye duyarlı bir kanepe tasarlama fikri bu şekilde ortaya çıkıyor. Ürünü hafifletmek için konfordan ödün vermeyen IKEA’nın bu projesinde yumuşak dokulu süngerler kullanılarak rahat ve portatif bir kanepe dizayn ediliyor.

IKEA’da kullanıcıların görmeye alışık olduğu kutu içindeki demonte mobilya parçaları, bu projede farklı bir format ile karşımıza çıkıyor. Kurulumunda ekstra materyallerin kullanılımını gerektirmeyen kanepe, çanta gibi taşıyabileceğiniz büyük bir zarfın içine sığdırılıyor.

Ürün ve mobilya tasarımlarında yapay zekâ ile yapılabilecek iş birliklerini keşfetmeye yönelik deneysel bir proje olarak nitelendirilen ‘Zarfta Kanepe’ ile kullanıcıların zihnindeki kanepe ve koltuk tanımı büyük bir değişime uğruyor.

IKEA Zarfta Kanepe Özellikleri

İskeleti 10 kg civarında, hafif alüminyum bir çerçeveden oluşuyor.

Çerçeve kısmı %100 geri dönüşüme uygun materyallerden üretiliyor.

Montajı oldukça kolay ve çivi, vida gibi aletlere ihtiyaç duymadan yapılabiliyor.

Konforlu bir deneyim sağlamak amacıyla selüloz bazlı kumaş kullanılıyor.

Bu malzemelere ek olarak ürün içeriğinde iplik, köpük ve miselyum bulunuyor.

Zarflı Kanepe, farklı oturma düzenekleri oluşturmanıza imkân veriyor.

Arkalıklı – arkalıksız, geniş – dar oturma alanlarının yanı sıra düz bir yatak haline getirilip, uyumak için de kullanılabiliyor.

Deneysel bir tasarım olarak değerlendiriliyor. Seri üretime girmesi şu an için firmanın planları arasında yer almıyor.

IKEA Zarfta Kanepe Hakkında Kullanıcılar Ne Diyor?

Zarfta Kanepe tasarımına ilişkin kullanıcı yorumlarına baktığımızda birçok kişi henüz bu ürünü deneyimlemediği için konfor açısından endişeli bir yaklaşıma sahip. Bu tarz katlanabilir ürünlerde standart kanepe ve koltuk konforu sağlanamadığı için Zarfta Kanepe’de de benzer bir durumun yaşanacağı düşünülüyor.

Bazı kullanıcılar ise taşıma kolaylığı sağlayan ve ‘zarf’ olarak isimlendirilen ambalajın aslında söylenildiği kadar hafif ve portatif olmayacağını, vakumlanmış ve taşıması pek de kolay olmayan bir ambalaj olacağını düşünüyor.

Tasarımı bir çantayı andıran zarfın büyüklüğüne dair net bir bilgi verilmiyor. Kanepe, koltuk, masa, sandalye gibi büyük boyutlardaki diğer IKEA mobilyalarından farklı olarak bu tarz taşınabilir bir tasarımı mağazadan alıp direkt olarak eve götürüp kurabilme imkânı ise kullanıcıları cezbediyor.

Sonuç olarak ‘Zarfta Kanepe’ henüz seri üretime girmeyeceği için bu teorilerin doğruluk payı hakkında net bir sonuca varmak mümkün değil. Ancak bu proje, yapay zekâ ile etkileşime geçerek tasarımlara yön verilebileceğine ve sadece yapay zekânın sunduğu olanaklara bağlı kalmaksızın insan eliyle birçok sektörde yapay zekâ destekli yeniliklerin yapılabileceğine ışık tutuyor.