İkinci El Bilgisayar Almak Ne Kadar Güvenilir? (Riskleri ve Temizleme Yöntemleri)

İkinci el bilgisayar satın almak, tasarruf etmek için harika bir seçenektir. Ancak ikinci el bilgisayar almadan önce bilmeniz gereken bazı unsurlar var. İkinci el bilgisayarlar sandığınız kadar güvenli olmayabilir, önceden kullanılan bilgisayarları tekrar kullanmanın çok büyük riskleri vardır.

İkinci El Bilgisayar Almanın Tehlikeleri Nelerdir?

İkinci el bilgisayarların kalitesi, önceki sahibin bilgisayara nasıl davrandığına göre değişiklik gösterir. İkinci el bilgisayarlarda bazen sahibinin dahi bilmediği bir sürpriz yatabilir.

Zararlı yazılımlar çoğu zaman kasıtlı olarak yüklenir. Kötü niyetli biri, bilgisayara kötü amaçlı bir yazılım yerleştirir ve bir başkasına satar. İkinci el bilgisayarını satın alan kişi, bilgisayarda zararlı yazılım olduğunu anlamaz ise satan kişi, bilgisayarda tutulan verileri ele geçirebilir.

Bu, bütün insanların size zarar vermek istediği anlamına gelmez. Bilgisayarın önceki sahibi, bilgisayarın güvenlik seviyesini maksimum seviyede tutmadığından bazı zararlı virüslerin bilgisayara bulaşmasına yol açmış olabilir.

İkinci El Bilgisayar Almanın Ne Gibi Riskleri Olabilir?

İkinci el bilgisayar almanın riskleri kaçınılmazdır. Alıcılar, ikinci el bilgisayar almadan evvel aşağıda sıralanan riskleri gözden geçirmelidir.

1. Keylogger

Keylogger, klavyede basılan her harfi not alan bir çeşit virüstür. Bilgisayarın önceki sahibi, hangi sitelere girdiğinizi, banka hesap bilgilerinizi, sosyal medya hesaplarınızın bilgilerini keylogger kullanarak öğrenebilir. Bastığınız tuşların tamamı kaydedilir ve keylogger’ı size yollayan kişiye gönderilir.

2. Zararlı Yazılımlar

Bilgisayarın önceki sahibi bir tık daha ileri gidebilir, bilgisayarda yapılanları adım adım izleyen bir zararlı yazılımı bilgisayara yerleştirebilir. Bunlar, hassas bilgileri yakalamak için masaüstünün düzenli olarak ekran görüntüsünü alan kötü amaçlı yazılım veya sizi web kameranızı kullanarak izleyecek bir kötü amaçlı yazılım olabilir.

3. Silinen İllegal Dosyalar Silinmemiş Olabilir

Bilgisayarın önceki sahibi, illegal dosyaları sabit diske indirmiş olabilir. Bilgisayarı size satarken sabit sürücüyü temizlemenin yeterli olduğunu düşünerek tüm dosyaları siler.

Dosyaları silmek, onların tamamen silindiği anlamına gelmez. İllegal dosyalar silinir ve ardından size satılır ise illegal dosyalar bilgisayarda hala var olmaya devam eder.

4. Kötü Amaçlı Yazılımlar Gizleniyor Olabilir

Bilgisayarın önceki sahibinin haberi olmasa dahi bilgisayarda bir virüs olabilir. Bu yüzden bilgisayarın yanında bir de virüs satın almış oluyorsunuz.

Bilgisayarın önceki sahibi, bilgisayarı düzgün bir şekilde temizlememişse sabit sürücüde hala bir virüs bulunabilir. Düzgün silinmiş olsalar bile kötü amaçlı yazılımlar BIOS’a girebilir ve bu da onları daha dirençli hale getirir.

İkinci El Bilgisayar Nasıl Temizlenir?

İkinci el bilgisayar almak gözünü korkutmuş olabilir. Kullanımını güvenli hale getirmek için bilgisayarı temizlemenin birtakım yolları vardır. Gelin, bu yolları bir gözden geçirelim.

1. Sabit Sürücüyü Değiştirin

Yukarıdakilerin gerçekleşme ihtimallerini düşünmek istemiyorsanız, neden sabit sürücüyü değiştirmiyorsunuz? Elbette ki bu, sabit diske ne kadar kolay ulaşabileceğinize bağlıdır.

Sabit sürücüyü değiştirebilirseniz PC’de sizden gizlenen, yasadışı hiçbir şeyin bulunmadığından emin olabilirsiniz. Yeni bir sabit sürücü alabilir veya bunun yerine önceki PC’nizde kullandığınız sabit sürücüyü kullanabilirsiniz.

2. Sabit Sürücüyü Silin

Sabit sürücüyü temizlemek istiyorsanız, tam bir silme işlemine başvurmalısınız. Bir sürücüyü silmek için kullanabileceğiniz bazı araçlar vardır. Bu araçlar, tüm dosyaların silinmesini ve geride hiçbir şeyin kalmamasını sağlar.

3. BIOS Güncelleme

BIOS’ta kötü bir şeyin olmadığından emin olmak için neden güncelleme yapmıyorsunuz? Üreticinin sitesini ziyaret edin ve son güncellemeyi indirin. Kurulumu yapınca kötü amaçlı yazılım içermeyen yeni bir BIOS elde edersiniz.

Sıfır Bilgisayarlar, İkinci El Bilgisayarlardan Daha Güvenli Değil

İkinci el bilgisayar almanın riskleri gözünüzü korkutabilir ama aşırı endişe duymanıza gerek yok; çünkü ne aldığınızı ve nasıl aldığınızı bildiğiniz sürece hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Aslına bakarsanız, sıfır bilgisayarlar da tamamen güvenli bilgisayarlar değildir.

Birkaç yıl önce bir bilgisayar markasının kötü amaçlı yazılımlar içeren dizüstü bilgisayarlar sattığını öğrendik. Önceden yüklenen kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayar kullanıcıları için çok büyük bir sorundur zira bu kötü amaçlı yazılımlar, sıfır ve yeni bilgisayarların daima “temiz” olduğu yönündeki algıları yıkmaya neden olmaktadır.

Bu nedenden ötürü, tüm yeni bilgisayarların asla kötü amaçlı yazılım içermediğini varsaymamanız gibi, tüm ikinci el bilgisayarların da tamamen zararlı yazılım ile dolu olduğunu düşünmemeniz gerekir.