30 Bin TL Altı Telefonlardan En Hızlı Şarj Olanlar Hangileri?

30 bin TL altı telefon pazarı, kullanıcıların bütçelerini zorlamadan amiral gemisi deneyimine en çok yaklaştığı segment hâline geldi. Bu segmentte rekabet her geçen gün daha da artarken kullanıcıların bir telefondan en büyük beklentilerinden biri de şüphesiz pil ömrü oluyor. Günümüzde batarya kapasiteleri kadar o bataryanın ne kadar sürede dolduğu da önemli bir tercih sebebi.

İşlerin yoğun olduğu bir günün ortasında veya evden çıkmadan hemen önce telefonunuzu yalnızca 15 dakika veya 20 dakika prize takip saatlerde yetecek bir şarj seviyesine ulaşmak artık çok kolay. Bunu size sağlayacak modelleri henüz keşfetmediyseniz listemizde yer verdiğimiz, 30 bin TL bütçe sınırını aşmayan, sizi priz başında beklemekten kurtaracak telefonları inceleyebilirsiniz.

30 Bin TL Altında En Hızlı Şarj Olan Telefonlar Hangileri?

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler?

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Dimensity 8500 Ultra RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

8 GB / 12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

30 bin TL altında en hızlı şarj olan telefonlar arasında POCO X8 Pro da bulunuyor. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Böylece cihazın şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor.

POCO X8 Pro Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Yapılan testlerde telefon, yüzde 0 seviyesinden 10 dakikada yüzde 20, 20 dakikada yüzde 41, 30 dakikada yüzde 59, 40 dakikada yüzde 77, 50 dakikada yüzde 96, 51 dakikada ise yüzde 100 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Bu arada telefonun uzun pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Neler?

Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3200 nit

3200 nit İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

Redmi Note 15 Pro+'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor. Cihaz ayrıca çok uzun bir pil ömrü sunuyor. Böylece powerbank'e gerek kalmıyor. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Redmi Note 15 Pro+ Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Yapılan testlerde Redmi Note 15 Pro+, yüzde 2 seviyesinden 44 dakika 53 saniyede yüzde 100 seviyesine kadar şarj olabiliyor.

Realme GT 6T'nin Özellikleri Neler?

Batarya: 5500 mAh

5500 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2780 piksel

1264 x 2780 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 6000 nit

6000 nit İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3

Snapdragon 7+ Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

Bütçe dostu telefonlar arasında en hızlı şarj olanlar arasında Realme GT 6T de bulunuyor. Telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca 5.500 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Realme GT 6T Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Yapılan testlerde Realme GT 6T, yüzde 1 seviyesinden yüzde 100 seviyesine yalnızca 36 dakika 40 saniyede ulaşıyor. Yani yarım saat civarı bir sürede telefon tamamen şarj olabiliyor. Bu da zamandan önemli bir ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.

TECNO Camon 30 Pro'nun Özellikleri Neler?

Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 70W

70W Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel

1080 x 2436 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8200 Ultimate

Dimensity 8200 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Sensörü: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 50 MP

TECNO Camon 30 Pro, 70W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Cihazda ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu arada 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2436 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim. Cihazda ayrıca Dimensity 8200 Ultra işlemcisi mevcut.

TECNO Camon 30 Pro Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Yapılan testlerde TECNO Camon 30 Pro, yüzde 0 seviyesinden yüzde 100 seviyesine sadece 52 dakikada ulaşıyor.

OPPO A6 Pro'nun Özellikleri Neler?

Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ekran Boyutu: 6.57 inç

6.57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Helio G100

Helio G100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Monokrom Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 16 MP

OPPO A6 Pro, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada gücünü Helio G100 işlemcisinden alan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

OPPO A6 Pro Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Yapılan testlerde OPPO A6 Pro, yüzde 1 seviyesinden yüzde 100 seviyesine 60 dakikada ulaşıyor. Dolayısıyla telefon hem uzun pil ömrü sunuyor hem de şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Telefonun şarj olması için bir saatten fazla bir süre beklemem gerekiyor. Bu, telefonu şarj etmeyi unuttuğum bir zamanda özellikle acil dışarı çıkmam gerekiyorsa deneyimimi epey olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla telefonlarda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra şarj hızı da oldukça önemli. Listedeki telefonlar, kısa sürede şarj olarak büyük bir avantaj sağlıyor.