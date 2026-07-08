Gerçek Şehirlerle Yarışacak Büyüklükteki En İyi Açık Dünya Oyunları

Açık dünya oyunları, büyük bir çoğunlukla bize özgürce dolaşabileceğimiz, NPC'lerle (Oyuncu Olmayan Karakter) etkileşim kurabileceğimiz ve keyifli vakit geçirebileceğimiz büyük bir dünya sunar. Ama bazı yapımlar var ki tamamen haritaya odaklanmış ve gerçek şehirlerle yarışacak büyüklüğe sahip.

Elbette ki burada bir ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bazı oyunlar inanılmaz büyüktür. Bu, geliştiricilerin sıfırdan tasarlamalarından değil, rastgele oluşturulan çevre sayesindedir. Minecraft gibi oyunlar buna örnek olarak verilebilir. Listenin anlamlı olması adına elbette ki bu yapımları dahil etmeyeceğiz. Daha çok büyük bir ekip tarafından tasarlanan haritalara odaklanacağız. Hazırsanız gelin, o takdiri hak eden yapımları hızlıca incelemeye başlayalım.

En Büyük Haritaya Sahip Açık Dünya Oyunları Neler?

The Elder Scrolls II: Daggerfall Ne Kadar Büyük?

Büyük harita söz konusu olduğunda The Elder Scrolls II: Daggerfall'dan bahsetmemek olmazdı. Oyun, 1996 yılında piyasaya sürüldü ve 163,17 kilometrekare büyüklükte bir haritaya sahip. Türkiye'nin yüzölçümü ise yaklaşık 783,562 kilometrekareye denk geliyor. Yani oyunun haritası, Türkiye'nin yüzde 20'si büyüklükte.

Atlas Ne Kadar Büyük?

Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan Atlas, 44,030 kilometrekare haritaya sahip. Bu büyük haritalı oyun, sizi ıssız bir adada mahsur kalmış karakterin perspektifinden hareket etmenizi gerektiriyor. Kendi başınıza yolculuklar yapıyor ve kaynak topluyorsunuz. Diğer oyuncuları işe alabiliyor ya da NPC'leri ekibinize katarak daha kolay ilerleyebiliyorsunuz.

Fuel Ne Kadar Büyük?

Fuel, büyük haritası ile oyuncuları etkileyen bir diğer yapım. 14,400 kilometrekare haritası mevcut. Küresel ısınmanın ne kadar kötü etkilerinin olabileceğini gözler önüne seren türden bir yapım. Sel, fırtına, orman yangınları, kasırga ve daha birçok sorun yüzünden insanlar güvenli bölgelere doğru ilerlemeye çalışıyor. Sizin de içinde bulunduğunuz bir grup yarışçı da tehlikeli bölgeleri bir yarış alanına dönüştürüyor.

Final Fantasy XV Ne Kadar Büyük?

Rol yapma oyunları arasında yer alan Final Fantasy XV, 2,020 kilometrekare alana sahip harita ile oyuncuları karşılıyor. Fantastik bir dünyada geçiyor. Etkileyici bir görünüme sahip olan arabanıza binip haritayı keşfedebiliyorsunuz. Amacınız ise krallığı kurtarmak ve dünyayı karanlığa gömen düşmanı alt etmek. Savaş sisteminin de aksiyon seviyesini epey artırdığını belirtelim.

Just Cause 4 Ne Kadar Büyük?

Just Cause 4, 1,023 kilometrekare büyüklüğe sahip harita ile birlikte geliyor. Solis adı verilen kurgusal bir ülkede geçiyor. Burada Black Hand adlı yüksek teknolojiye sahip özel bir şirketin planlarını başarısızlığa uğratmaya çalışıyorsunuz. Oyunda uçabiliyor, etrafı yıkabiliyorsunuz. Epey kaotik bir ortam sunduğunun altını çizelim.

Microsoft Flight Simulator Ne Kadar Büyük?

En iyi simülasyon oyunlarından biri olan Microsoft Flight Simulator, gerçek dünyayı gözünüzün önüne getiriyor. Microsoft Flight Simulator, tamamen elle hazırlanan bir oyun değil. Microsoft, bu oyuna tüm dünyayı ekledi ama bunu harita üzerinden elde edilen verilerle gerçekleştirdi.

Uydudan alınan görüntüler, üç boyutlu hâle getirilerek size gerçek dünyada geziyormuşsunuz gibi hissiyat veriyor. Bu açıdan bakıldığında aslında listeye doğrudan dahil edilmeye uygun değil, o yüzden sadece bonus olarak eklemeyi tercih ettik. Bu arada söz konusu yapımın uçak sürme oyunlarını sevenlere hitap ettiğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Biraz bile tecrübesi olan kişiler bile oyun geliştirmenin ne kadar zor olduğunu bilir. Özellikle açık dünya oyunu üzerinde çalışıyorsanız haritayı tasarlamak başlı başına büyük bir zahmettir. Geliştirme sürecinde ortaya konan emeğin karşılık bulması için dikkat edilmesi gerekenlerden biri de sadece haritaya güvenmemek, oynanışa da yoğunlaşmaktır.

Bunun aksini yapanlar, ne yazık ki geçmişte yoğun eleştirilerle karşılaştı. Bu listedeki yapımların onlardan farkı, haritayı büyük tutarken beklentilerinizi de karşılamaları. Bugün gerçekten büyük bir haritaya sahip oyun oynamak istiyorsanız bu listede yer alan yapımlara mutlaka göz atmanızı öneririm. Oyun geliştirmek ve harita tasarlamakla uzaktan yakından alakanız olmasa da size bunun ne kadar meşakkatli bir süreç olduğuna dair fikir verecektir.