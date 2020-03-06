Instagram’da Etkileşime Yöneltecek Soru Tipleri

Etkileşimi artırmanın en basit yolunun ne olduğunu biliyor musunuz? Soru sormak! Instagram takipçilerinize sorular sorduğunuzda takipçileriniz paylaşımlarınıza daha fazla katılımda bulunur ve artan katılım, gönderilerinizin çok daha kişi tarafından görülmesini sağlar.

Başlamaya hazır mısınız? Bu örneklerin her biri sadece bir başlangıçtır. Yaratıcı olun ve bunları Instagram’da yayımlamak için onlarca, yüzlerce soruya dönüştürün!

1. Ne Üzerinde Çalışıyorsunuz?

Bu gerçek hayatta standart sorulardan biridir ama nadiren çevrimiçi ortamlarda kullanmayı düşünüyoruz. Sosyal medyanın var olmasının temel nedenlerinden biri, insanların genel olarak hayatlarını paylaşmalarını sevmeleridir. Açılmalarına fırsat veren sorular sorduğunuz zaman sohbeti başlatırsınız.

Bu tür sorular birçok yönden sorulabilir. Örneğin:

Tadilat ile ilgili ise “Şu anda hangi projeyi yönetiyorsunuz?” sorulabilir.

Yaşam ya da iş koçu ile ilgili ise “Şu andaki en büyük amacınız nedir?” sorulabilir.

Sinema ile ilgili ise “Büyük bir heyecanla izlediğiniz en iyi film hangisiydi?” sorulabilir.

Restoran ile ilgisi ise “Bir sonraki buluşmanızı ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?” sorulabilir.

Bu soruların hepsinin “şimdi” ya da “sonraki” gibi zamana bağlı bir kelime içerdiğini fark etmişsinizdir. Sorular kapsamlı, cevaplamaları kolay ve kişiden kişiye değişebilir sorulardır.

2. Ürünümüzü Nasıl Kullanıyorsunuz?

Instagram’da yayımlanacak başka bir soru, kitlenizin ürününüzü nasıl kullandığı ile ilgilidir. Bu sizin için bir galibiyet olmalı çünkü sadece mevcut müşterileriniz ile ilgilenmiyorsunuz, aynı zamanda faydalı bilgiler elde ediyorsunuz. Öğrendiklerinizi daha iyi ürün ve hizmetler sunmak için kullanabilirsiniz.

“Ürünümüzü nasıl kullanıyorsunuz?” şeklinde bir soru sormak, sıradan ve sıkıcıdır. Bir muhabir gibi düşünmelisiniz: Kim, ne, ne zaman, neden ve nerede gibi sorularla pekiştirmelisiniz. İşte size birkaç örnek:

En sevdiğiniz kişi ile kullanmak ya da paylaşmak istediğiniz (ürünümüz / hizmetiniz) nedir?

Size ürünümüzden / hizmetimizden ilk bahseden kimdi?

En sevdiğiniz yemek tarifleri nelerdir?

En son ne zaman bir ürün ya da hizmet aldınız?

En sevdiğiniz ürünümüz / hizmetimiz hangisidir?

X ürünümüzü en çok kullandığınız zaman ne zamandır?

X ürünümüzü ilk olarak ne zaman kullanmaya başladınız?

X ürünümüzü ya da hizmetimizi genellikle nerede kullanıyorsunuz?

Bu şekilde düşünmeye başlarsanız daha pek çok soru aklınıza gelecektir. Bunu çok sık sık yapmamanızda fayda var ama zaman zaman kullanabilirsiniz.

3. En Sevdiğiniz Hangisidir?

En sevdiğiniz yemek, müzik grubu ya da kahve gibi birinin sizin için önemli olan bir şeyi hatırlamaya çaba gösterdiğini düşünün. Size nasıl hissettirdi?

Bu soru biçiminin kullanmanın neredeyse sınırsız yolu vardır:

Ürünle ilgili ise “Ürünlerimizden / hizmetlerimizden favoriniz hangisi?” sorulabilir.

Sevdikleri ile ilgili ise “Çocuklarınızın, eşinizin ya da en iyi arkadaşınızın favori X’i nedir?” sorulabilir.

Faaliyet ile ilgili ise “En sevdiğiniz hobi, spor türü, spor takımı hangisi?” sorulabilir.

4. Hangisini Beğendiniz?

Bazı şirketler, hangi ürünlere yatırım yapacaklarına karar vermek için bunu ürün geliştirme aşamasında kullanırlar ama bununla çok farklı yönlere gidebilirsiniz.

Ürün veya servis soruları: X’İ mi yoksa Y’yi mi tercih edersiniz?

X’İ mi yoksa Y’yi mi tercih edersiniz? Genel tercih soruları: Bir kahve tiryakisi misiniz yoksa bir çay tiryakisi misiniz?

Bir kahve tiryakisi misiniz yoksa bir çay tiryakisi misiniz? Estetik sorular: Bu kıyafetlerden hangisi büyük etkinlikte giyilmeli?

5. Biliyor muydunuz?

Sosyal medyada birçok iş için kullanılır: ilham vermek, etkileşim kazanmak, ürün satmak… Ayrıca bilgi vermek için de kullanılır. Instagram’a gönderilecek soruları düşünürken bunu unutmayın.

Ne tür bir iş yaptığınız önemli değildir, değerli bilgileri paylaşma fırsatınız her zaman vardır. İşte bazı fikirler: