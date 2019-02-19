Instagram'da Para Kazanmanın 7 Yolu

Instagram, tutkularınızı fotoğraflar ve kısa videolarla sergileyebileceğiniz paha biçilemez bir platformdur. Instagram, sizin gibi diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilme, hayranı olduğunuz kişileri takip edebilme, yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurabilme ve insanlar tarafından tanınma imkanı verir. Instagram, kullanıcılarına para kazandırma gibi bir hizmet vermez. Instagram'dan para kazanan insanlar, kendi yöntemleriyle bu işi başarırlar ve biz bu öğrendiğimiz yöntemlerden birkaçını sizler için listeledik!

Son birkaç yılda birçok Instagram hesabının takipçi sayısı milyonlara ulaştı ve haliyle Instagram, büyük markaların ilgi odağı oldu. Milyonlara ulaşmanız, büyük markaların kapınızı çalması demektir. Büyük markalar tarafından gelen reklam teklifleri sayesinde gitgide büyük meblağlara ulaşabilirsiniz.

1 - Büyük Markalarla Çalışın

Binlerce ya da milyonlarca insana hitap eder hale geldiğinizde, sponsorlu ürünleri Instagram’da satabilirsiniz. Bu, markaların ürünleri ya da hizmetleri ile ilgili paylaşımlar yapmanızda size ödeme yapacakları anlamına gelir.

Bu paylaşımları arada sırada çeşitli markalar için yapabilirsiniz veyahut birkaç marka ile anlaşıp, düzenli olarak onların adına paylaşımlar yapabilirsiniz.

Markalarla anlaşmanızda sizden istenenlerden bazıları:

Ürün hakkındaki deneyimlerinizi paylaşmanız istenecektir.

Şirketin bazı paylaşımlarını yeniden paylaşmanız istenecektir.

Ürünü kullanarak fotoğraf paylaşmanız ve markayı etiketlemeniz istenecektir.

2 - Kendi Ürünlerinizi Satın

Bu daha çok girişimci kişilikleri ağır basan Instagram kullanıcıları için geçerlidir. Kendi ürünlerinizi takipçilerinize satabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan takipçilerinizin etrafında toplanmasını sağlayacak bir ürün pazarlıyor olmanızdır.

Daha basit bir şekilde pazarlamak için ürününüzü büyük şirketlere lisanslamak da bir seçenektir ancak kendi hedef kitlenize hitap etmeyi tercih ediyorsanız bu seçeneğe başvurmanızda bir sakınca yoktur.

Not: Ev yapımı ürünleri satarken alıcıların uğradığı mağduriyetlerden sorumlu olacağınızı unutmamalısınız. Ürününüzü satmanız için gerekli tüm lisansları aldığınızdan emin olun.

3 - Yeteneklerinizi Pazarlayın

Instagram’da oldukça etkili bir takipçi sayısına sahipseniz, bu diğer kullanıcıların ilgilendiği bir beceriye ya da kaynağa erişiminiz olduğu anlamına gelir. Instagram’da edindiğiniz popülerliği her zaman ürün satmak için kullanmak zorunda değilsiniz. Yeteneklerinizi pazarlayabilirsiniz, dans dersleri gibi.

Yeteneklerinizi pazarlamanız için başvurabileceğiniz birçok yol vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Sunduğunuz hizmetin tam olarak açıklamasını yapmak için profilinizin biyografisine web sitenizin linkini ekleyin.

Becerilerinizi biyografinizde profesyonel bir üslup ile anlatın ve iş tekliflerine daima açık olduğunuzu belirtin.

Hizmetlerinizi kampanya adı altında belirli sürelerde indirimli fiyatlar ile sunun.

Becerilerinizin reklamını yazılar, fotoğraflar ve videolar aracılığıyla yapın. Bir fotoğrafçı, dansçı ya da seslendirme sanatçısı olabilirsiniz, o halde bunun reklamını en iyi şekilde yapmaya özen gösterin.

Hizmetinizi daha fazla insana ulaştırmak için benzer hizmetler sunan diğer kullanıcılar ile bağlantı kurun.

4 - Instagram Fotoğraflarınızı Satın

Instagram’da para kazanmanın en temel yollarından biri de fotoğraflarınızı satmaktır. Bu seçeneğin en güzel yanıysa fotoğraflarınızı satmak için çok büyük bir kesime hitap etmenize gerek olmamasıdır.

Fotoğrafçılığa ya da çizime olan ilginiz, küçük bir çocuğun ilgisinden çok daha fazlaysa bu seçenek ilginizi çekebilir.

Öncelikle çeşitli kurslarla fotoğrafçılık becerilerinizi ikiye katlamak için kendinize biraz zaman ayırmalısınız.

Profesyonel fotoğraflar çekmeye başladığınız zaman, fotoğraflarınızı satmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Büyük bir kitleye hitap ediyorsanız, fotoğraflarınızı takipçilerinize belirli bir ücret karşılığında satmayı teklif edebilirsiniz.

Fotoğraf satmanıza imkan sunan web sitelerine başvurabilirsiniz. Kullanıcıların hayallerindeki fotoğraf, sizin fotoğrafınız olabilir.

Fotoğraflarınızı kupalara, tişörtlere basabilir ve bu ürünleri kar amaçlı satabilirsiniz.

satabilirsiniz. Instagram’da büyük şirketlere ulaşabilir ve çalışmalarınızı sunabilirsiniz.

5 - Diğer Kullanıcıların Tanınmasını Sağlayın

Instagram’da popüler olurken zorlu bir mücadeleden geçmeniz gerekmektedir. Tepede birkaç avuç insandan fazlası yok. Tepede olmayanlar içinse durum biraz daha zor. Bu yüzden, tepeye yerleşmek için yapamayacağı şeyleri olmayan insanların olduğu unutulmamalıdır.

Büyük bir kesime hitap ediyorsanız, bir ücret karşılığında takipçisi düşük kullanıcıları tanıtarak para kazanabilirsiniz. Kullanıcıları tanıtmak için yapmanız gerekenlerden bazıları şunlardır:

Müşterinizin gönderilerini paylaşmanız,

Gönderilerinizde müşterinizi etiketlemeniz,

Takipçilerinizden müşterinizin profillerini gözden geçirmelerini rica etmeniz (Elbette ki kişinin müşteriniz olduğunu söylememelisiniz...),

Müşterinizi takip etmeniz, gönderilerine düzenli olarak yorum yapmanız ve gönderilerini beğenmeniz.

6 - Para Karşılığında Instagram Rehberleri Sunun

Takipçi sayınızın ciddi bir sayıya ulaşması, başarılması zor bir iştir. Instagram’da ulaştığınız bu başarı, Instagram’ın algoritmasını çözdüğünüz anlamına gelir zira en çok beğeniyi, yorumları ve takipçileri almak için Instagram’ın algoritmasından faydalanmanız gerekmektedir. Tecrübe birikiminizi Instagram’a yeni kayıt olan kullanıcılarla paylaşmak için onlara teklifte bulunabilirsiniz.

7 - Satış Ortaklığından Yararlanın

Instagram, biyografinize ve her gönderinizin açıklama bölümüne bağlantı eklemenize imkan verir. Bu bağlantı aracılığı ile kullanıcıları satış ortaklığını sürdürdüğünüz ürünlere yönlendirebilirsiniz.

Bağlantınıza tıklayarak ürünün sayfasını ziyaret eden her müşteri için şirket size ödeme yapar. Kullanıcı ürünü satın alırsa şirket size ayrıyeten bir ödeme de yapmaktadır.

Bağlantılarınızı uyumlu hale getirmenin yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Yazınızın spam gibi görünmemesi için Bit.ly ve benzeri link kısaltma servislerini kullanarak linkinizi kısaltın.

gibi görünmemesi için Bit.ly ve benzeri link kısaltma servislerini kullanarak linkinizi kısaltın. Gönderinizin daha fazla görünmesini sağlamak için ürünle ilgili etiketler kullanın.

Gönderilerinizde indirim kodu belirtin ve kullanıcılardan ürünü satın alırken kodu kullanmalarını isteyin. Bu, yönlendirme kodu olarak bilinir ve sponsoru olduğunuz ürünlerin satışlarının artışında sayfanızın önemli bir rol oynadığını şirketin bilmesini sağlar.

Popülerliğinizden Para Kazanmak

Instagram’da popüler bir kişisel sayfa ya da marka sayfası olmanız, popülerliğinizi doğru bir biçimde kullanmaya istekli olmanız şartıyla karlı bir girişime kapı aralayabilir. Yukarıda verilen Instagram’da para kazanma yöntemlerinden hangisinin size uygun olduğunu bulmak için kendinize biraz süre verin.

Son olarak, Instagram kullanıcılarının gözünde basit bir dolandırıcı gibi görünmemek için Instagram profilinizi doğrulamanız gerektiğini de unutmayın.