Instagram takipçilerinizde ani bir yükseliş fark ettiyseniz ve bu takipçilerin rastgele insanlardan oluştuğunu fark ettiyseniz, bu konuda yalnız değilsiniz. Birçok kullanıcının başına gelen bu durumun nedenlerini ve almanız gereken önlemleri bu rehberde sizler için hazırladık. Instagram’da spam takipçilerden nasıl kurtulursunuz? Gelin birlikte inceleyelim.

Birden takipçi sayınız arttıysa veya tanımadığınız insanları takip etmeye başladıysanız, bunlardan kurtulmak için tek tek uğraşmanız gerekecek. Takip ettiğiniz kullanıcıları takipten çıkabilir, sizi takip eden kullanıcıları engelleyerek takipten çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Bunu kısa yoldan yapmak için üçüncü taraf uygulamaları kullanmanızı tavsiye etmiyoruz . Temele indiğimizde tüm mesele bu uygulamalardan kaynaklanıyor.

İzinli Uygulamaları Denetleme

Takipçi ve takip edilen sayılarındaki değişimler, erişimine izin verdiğiniz çeşitli uygulamalar nedeniyle meydana geliyor olabilir. Örnek verecek olursak; takibi bırakanları görme, kimler takip etmiyor vb. uygulamaların büyük bir kısmı genellikle sahtecilik üzerine kurulduğundan sizi de ağına düşürmüş olabilirler. Bunu denetlemek için Ayarlar > İzinli Uygulamalar adımını takip edebilir ya da buradaki bağlantıdan direkt olarak ilgili bölüme ulaşabilirsiniz.

Bu sayfada, gerekli olmayan tüm uygulamaların erişim iznini kaldırmanız yararınıza olacaktır.

Şifre Değiştirme

Yetkilendirilmiş uygulamaların iznini kaldırdıktan sonra kullandığınız şifrenin ele geçirilmiş olma ihtimaline karşı şifrenizi de değiştirmenizde fayda var. Şifrenizi rakam, harf, özel karakterler, büyük-küçük harflerin tamamını kullanarak oluşturduğunuzda ele geçirilmesi zor olacaktır. Ayrıca, Instagram mobil uygulaması ve web sürümü haricinde hiçbir sayfada şifrenizi girmemenizi tavsiye ediyoruz.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Kullanma

Tekrar aynı durumları yaşamamak adına, Instagram’ın hesap güvenliğiniz için sunduğu İki Faktörlü Kimlik Doğrulama yöntemini kullanabilirsiniz. Ayarlar > Güvenlik > İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması adımlarını izleyerek özelliği aktif hale getirebilir, kısa mesaj ile doğrulama işlemini tercih edebilirsiniz.

Önlem için Ne Yapmalı?

Instagram’da daha fazla takipçi kazanmak, sizi takipten çıkaranları görmek, profilinizi ziyaret edenleri görmek vb. vaatler veren mobil uygulamaları ve web sitelerini duymuş olabilirsiniz. Bu ve benzer amaçlarla Instagram hesabıyla ilgili uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, ne yazık ki kötü bir sonuçla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle, benzer vaatler sunan uygulamalara hesap bilgileriniz ile giriş yapmamak sizi tüm bu kötü sonuçlardan koruyacaktır. Daha fazla takipçiye ulaşmak için kullanıcıların ilgisini çekecek türden paylaşımlar yapmak daha faydalı olacaktır.