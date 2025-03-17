Instagram'da Gönderi Sayısı Gözükmüyor, Çözümü Nedir?

Instagram'da gönderi sayısı gözükmüyor ise bu sorunun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin geçici bir teknik aksaklık nedeniyle gönderi sayısınızı göremeyebilirsiniz. Öte yandan uygulamanın güncel olmaması da böyle bir probleme yol açabilir.

Neyse ki can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu rehberde böyle bir durumda uygulanabilecek yöntemleri açıklayacağız. Bu yöntemlere geçmeden önce Instagram gönderi sayısı neden görünmüyor sorusunu yanıtlayalım.

Instagram Gönderi Sayısı Neden Görünmüyor?

Geçici Bir Teknik Aksaklık: Tıpkı diğer tüm platformlar gibi Instagram da zaman zaman teknik sorunlar yaşayabilir. Bu tür geçici aksaklıklar profilinizdeki bazı bilgilerin, gönderi sayısı da dahil olmak üzere kısa süreliğine görünmemesine neden olabilir.

Tıpkı diğer tüm platformlar gibi da zaman zaman teknik sorunlar yaşayabilir. Bu tür geçici aksaklıklar profilinizdeki bazı bilgilerin, gönderi sayısı da dahil olmak üzere kısa süreliğine görünmemesine neden olabilir. Güncel Olmayan Uygulama: Instagram'ın yeni bir sürümü yayınlandığında veya mevcut sürümde bir hata oluştuğunda bazı özellikler geçici olarak düzgün çalışmayabilir. Bu durum da gönderi sayısının görünmemesine yol açabilir.

Instagram'ın yeni bir sürümü yayınlandığında veya mevcut sürümde bir hata oluştuğunda bazı özellikler geçici olarak düzgün çalışmayabilir. Bu durum da gönderi sayısının görünmemesine yol açabilir. Instagram Sunucularında Yoğunluk: Instagram sunucularında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı bilgiler geç yüklenmeyebilir veya hiç görünmeyebilir.

Instagram sunucularında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı bilgiler geç yüklenmeyebilir veya hiç görünmeyebilir. Üçüncü Taraf Hizmetler: Instagram hesabınıza bağladığınız bazı üçüncü taraf hizmetler, platformun işleyişini etkileyebilir ve bu tür sorunlara neden olabilir.

Instagram Gönderi Sayısı Gözükmüyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Sunucu durumunu kontrol edin.

Hesabınızdan çıkış yapıp tekrar girin.

Telefonu kapatıp açın.

Uygulamayı güncelleyin.

Uygulama önbelleğini ve verilerini temizleyin.

Üçüncü taraf hizmeteleri kaldırın.

Uygulamayı silip tekrar yükleyin.

Instagram ile iletişime geçin.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

İnternet bağlantısında problem olup olmadığını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Bağlantıda problem görünüyorsa modemin güç butonuna basarak kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra güç butonuna yeniden basarak modemi açın.

Sunucu Durumunu Kontrol Edin

Instagram'da gönderi sayısı görünmüyor ise sosyal medya platformunun sunucularında bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Down Detector gibi hizmetler ile sunucuları kontrol edebilirsiniz.

Hesabınızdan Çıkış Yapıp Tekrar Girin

Uygulanabilecek yöntemler arasında hesaptan çıkıp tekrar girmek de yer alıyor. Profil sayfası üzerinden yatay üç çizgi butonuna dokunun. Açılan pencereden "çıkış yap" seçeneğini seçin. Üyelik bilgilerinizi yazarak tekrar hesabınıza giriş yapın.

Telefonu Kapatıp Açın

Telefonunuzu da yeniden başlatmayı deneyin. Bu, sistemdeki olası küçük hataları giderebilir. Kapatma işlemi için güç butonuna bir süre basılı tutun. Telefon kapandıktan sonra güç butonuna tekrar basılı tutarak açın.

Uygulamayı Güncelleyin

Güncellemeler genellikle hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerir. Dolayısıyla uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin. App Store veya Google Play Store'dan Instagram uygulamasının en son sürümünü kontrol edin ve güncelleyin.

Uygulama Önbelleğini ve Verilerini Temizleyin

Ayarları açın.

"Uygulamalar" kategorisine girin.

Instagram'ı seçin.

"Depolama" bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Temizle" butonuna dokunun.

Üçüncü Taraf Hizmetleri Kaldırın

Instagram'ı açın.

Profil sayfanızı görüntüleyin.

Yatay üç çizgi simgesine dokunun.

"Uygulama internet sitesi izinleri" kategorisine girin.

"Uygulamalar ve internet siteleri" bölümünü açın.

Üçüncü taraf hizmetleri kaldırmayı deneyin.

Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin

Uygulamalar kategorisine girin. Açılan listeden Instagram'ı bulup üzerine dokunun ve "Sil" butonuna dokunun. Silme işleminin ardından uygulamayı tekrar indirip yükleyin.

Instagram ile İletişime Geçin

Uygulamanın ayarlar sayfasında yer alan "Yardım" kategorisine girin ve ardından "Sorun Bildir" bölümünü açın. Ekrandaki talimatları uygulayın ve söz konusu problemi yazıp "Gönder" seçeneğini seçin. Sorun bildirirken ekran görüntüsü de ekleyebilmeniz mümkün.

Gelecekte Bu Sorunun Tekrar Yaşanmaması İçin Neler Yapılabilir?