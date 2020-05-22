Instagram, son zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Gelen güncellemeler ile platform yepyeni özellikler kazanıyor ve kullanıcı sayısı hiç durmadan artış gösteriyor. Biz de bu yazımızda Instagram'ınızı daha etkili bir biçimde kullanabilmeniz için sizlere birkaç öneri sunuyoruz. İşte Instagram'ı etkili kullanmanın 6 yolu!

Instagram'ı Etkili Kullanmanın 6 Farklı Yolu

Instagram üzerinde daha fazla etkileşim almak, daha fazla kişiye ulaşmak ya da beğeni sayılarınızı artırmak için yapabileceklerinizi derledik. Listedeki adımları izleyerek, halihazırda dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birinde sayfanızın etkinliğini yükseltebilirsiniz.

1. Fotoğraf Kalitenize Dikkat Edin

Kendi fotoğraflarınızda ya da çektiğiniz herhangi bir yerin fotoğrafını paylaşmadan önce fotoğrafın kalitesine dikkat etmelisiniz. Çünkü fotoğraf kalitesi, fotoğrafın estetik görünmesi söz konusu olduğunda son derece önemlidir. Aynı zamanda fotoğrafa alacağınız beğeniler ve yorumlar da fotoğrafınızın kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle paylaşmaya karar verdiğiniz fotoğraf kalitenizi bir defa daha gözden geçirmelisiniz. Fotoğraf kalitesi, fotoğrafı tam anlamıyla fotoğraf yapan önemli ögelerden biridir ve bu nedenle fotoğraf kalitenize mutlaka dikkat etmelisiniz.

2. Etiket Kullanımının Önemini Kavrayın

Instagram'ı etkili kullanmanın 6 yolu arasında yer alan etiketler, paylaştığınız fotoğrafın görüntülenmesini hatta beğenisi ve yorum sayısını etkiler. Fotoğrafınızın altına yapabileceğiniz etiketler sayesinde birçok yeni kullanıcıya erişebilirsiniz. Böylelikle takipçi sayınızı, beğeni ve yorum sayılarınızı artırmanız mümkün. Burada önemli olan etiket seçimini doğru yapmaktır. Etiketiniz, paylaştığınız fotoğraf ile ilintili olmalıdır. Böylelikle etiketi ziyaret eden ya da takip eden kullanıcıların dikkatini çekebilir, Instagram'ı daha etkili kullanabilirsiniz. Takipçi sayısı ve beğeni için Crovu gibi servisleri de kullabilir, kolayca sayfanızı yukarılara taşıyabilirsiniz.

3. Direct Mesajları (DM) Kullanın

Direct mesajlar, Instagram tarafından oluşturulan ve uygulamanın içinde yer alan en önemli özelliklerden biridir. Aynı zamanda Instagram’ınızı daha etkin bir biçimde kullanabileceğiniz direct mesajlar ile takipçilerinizle başka bir uygulamaya gerek duymaksızın kendi hesabınız aracılığıyla sohbet edebilirsiniz. Böylelikle konuştuğunuz takipçinizin üzerinde güzel bir etki yaratmış olursunuz ve sizin profilinizi daha sık ziyaret etmeye başlar. Bu nedenle direct mesajlar, mutlaka kullanılması gerekilen mesajlaşma alanıdır.

4. Gereksiz Efekt Kullanımından Kaçının

Aşırıya kaçan efektler, oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Özellikle renk konusunu abartan kullanıcıların hesaplarında bu duruma çokça rastlıyoruz. Instagram'ın kendi ürettiği efektler ile fotoğraflarınızı daha çekici bir hale getirmeniz mümkün. Buna rağmen efekt kullanımını abarttığınız takdirde fotoğraf gerçeklik payını yitirmeye başlar ve böylelikle fotoğraf estetik açıdan kötüleşir. Bu nedenle beğeni ve yorum sayınızda da düşüş olabilir. Bu durumların yaşanmasını istemiyorsanız gereksiz efekt kullanımından kaçınmalısınız.

5. Paylaşım Zamanınızı İyi Ayarlayın

Fotoğrafınızı ya da videonuzu paylaştığınız gün ve saat; alacağınız beğeni, yorum ve takipçi sayısı için oldukça önemlidir. Örneğin; paylaşımınızı herkesin en fazla girdiği saatler olan akşam saatlerinde yapabilirsiniz. Gün olarak ise hafta sonlarını seçmek de mümkündür. Hafta sonları kişilerin en fazla boş vakitlerinin olduğu günlerdir ve sosyal medyada daha fazla vakit geçirirler. Paylaşım zamanınızı hafta sonu ve akşam saatlerine denk gelecek biçimde ayarlayabilirsiniz.

6. Keşfeti Kullanın

Instagram’ı daha güzel ve etkin bir biçimde kullanabilmeniz için verebileceğimiz son öneri ise keşfet kullanımı. Keşfet, takip ettiğiniz hesaplara ya da beğendiğiniz gönderilere göre Instagram'ın sizin için oluşturduğu bir alandır ve kullanımı oldukça basittir. Keşfet sayesinde takip edebileceğiniz birçok hesaba erişebilir ve Instagram'da daha etkili zaman geçirebilirsiniz. Aynı şekilde siz keşfette dolaşırken sizin herhangi bir paylaşımınızın da keşfete düşmesi mümkün. Keşfet özelliği sayesinde siz de birçok yeni takipçiye, beğeniye ya da yoruma kavuşabilirsiniz. Keşfet her yönü ile Instagram'da kullanmanız gereken yerlerden biridir. Burada hoşunuza gidecek birçok gönderi ile karşılaşabilir ve onlarla kaliteli zaman geçirebilirsiniz