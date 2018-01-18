Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, yaptığı son güncellemeyle birlikte mesaj bölümüne son görülme özelliği ekledi. Yapılan değişiklik bir anda sosyal medyanın gündemine otururken, birçok kullanıcı Instagram son görülme özelliğinin nasıl kapatılacağını sormaya başladı. İşte Instagram son görülme nasıl kapatılır? sorusunun cevabı:

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, piyasaya çıktığından bu yana kullanıcılarının son görülme verilerini başkalarıyla paylaşmalarına olanak veriyordu. Çoğu zaman oldukça kullanışlı olarak addedilen bu özelliğin ardından, geçtiğimiz yıllarda uygulamaya “mavi tık” eklenmiş ve mesaj gönderdiğiniz kişinin hareketlerine dair daha fazla bilgi almanız sağlanmıştı. Bugün yapılan değişiklikle birlikte benzer bir özellik Instagram’a geldi. Uygulamanın mesaj bölümüne son görülme zamanı ekleyen Facebook, Instagram’da köklü bir değişikliğe giderken, birçok kullanıcı ise bu özelliğin nasıl kapatılacağını merak etmeye başladı.

Instagram Doğrudan Mesajlar bölümüne eklenen son görülme özelliğinin ardından artık kullanıcılar, mesaj gönderdikleri kişilerin çevrimiçi durumlarına dair detayları görebilir hale geldiler. Sizi takip etmeyen kişilerin dahi son hareketlerini görmenizi sağlayan güncellemenin, yakın zaman sonra Hikayeler ve Paylaşımlar kısmına da uygulanacağı söylentileri konuşulurken, Instagram bu özelliği kapatma şansını da kullanıcılarına sundu.

Instagram Son Görülme Özelliği Nasıl Kapatılır?

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalar, buna benzer özellikleri çok uzun süredir kullanıyorlardı. WhatsApp üzerinde Son Görülme, Facebook Messenger’da ise Aktif gibi isimlerle anılan özellik, her iki uygulamada da istendiği gibi kapatıp açılabiliyordu. Instagram tarafında da benzer bir uygulamaya giden Facebook, kullanıcıların istedikleri gibi son görülme verilerini kapatmalarına izin verdi.

“Şu an Aktif”, “Bugün aktifti”, “1 saat önce aktifti”,”24 saat aktif” gibi zaman aralıkları kullanarak verileri paylaşan Instagram’ın bu özelliğini kapatmak için izlemeniz gereken yol ise oldukça basit: Uygulamayı akıllı cihazınız üzerinden açtıktan sonra önce sağ tarafta yer alan insan siluetine dokunmanız ardından açılan sayfada sağ yukarda yer alan üç nokta işaretine tıklayarak, Seçenekler menüsüne ulaşmanız gerekmekte. Tüm bunları yaptıktan sonra ayarlar sekmesinde ekranı biraz aşağı kaydırarak, Hareket Durumunu Göster seçeneğini bulup, yanında yer alan tuşu hareket ettirerek, maviden griye getirmek suretiyle Instagram son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.