İnternet Arşivlerine Nasıl Bakılır?

Çok önceleri hayatımıza girmiş olan internet, ne kadar eski sanılsa da aslında bir o kadar yeni denilebilir. Bunun nedeni dünya üzerinde yakın zamanlarda popülerleşmesi ve sosyal medyanın etkisi. 1950'li yıllarda hayatımıza girmeye başlayan internet her şeyin ilki gibi Amerika tarafından bulunmuştur. Peki, kısa bir bilginin ardından nasıl internet arşiv bakılır, internet arşiv sitesi ne? Gelin, yakından bakalım.

İnternet Arşiv Sitesi Ne?

İnternet arşiv sitesi web sitelerinin daha önceleri nasıl göründüğünü veya neler paylaştığını gösteren bir web sitesidir. İnternet arşiv sitesi birnevi internetin geçmişini gösteren web sitesi olarak da söylenilebilir.

Son yıllarda politik nedenlerden dolayı web siteleri kayıt etmek amacıyla kullanılmış olsa da aslında eğlence amacıyla da kullanılabilmektedir. Öyle ki 2000'li yıllarda bir web sitesi nasıl gözüküyordu. Bu şekilde görebilirsiniz. Mesela google.com 2000'lerde nasıl gözüküyordu? Gelin, şu meseleye yakından bakalım.

İnternet Arşiv Nasıl Bakılır? (Web Sitelerinin Eski Görünüme Bakma)

İlk olarak eski görünümü merak ettiğiniz web adresine gidin.

Web sitesi link'ini kopyalayın.

archive.org web sitesini ziyaret edin.

web sitesini ziyaret edin. Arama kısmına kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın.

Enter tuşuna basın.

Calender sekmesinin üstünde yıllar olacaktır.

Yıllardan web sitesinin eski görünümüne bakmak istediğiniz adresi yılı seçin.

Takvim üzerinden ay>gün>saat seçeneklerini seçin ve tıklayın.

İnternet sitesinin geçmişini görebileceksiniz.

İşlem tamam.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra internet arşivine bakmış olacaksınız. Bu sayede web siteleri eskiden nasıl görünüyordu cevaplamış olacaksınız. Son olarak hatırlatmakta fayda var. Eğer bazı web sitelerini arcihive.org üzerinde bulamıyorsanız.

Büyük ihtimalle o web siteleri daha önce dizine eklenmemiş olabilir ya da silinmiş olabilir. Ancak çok önemli bir veriyi web sitesinde arıyor ve eskiden bulmuş ama sonradan bulamıyorsanız bu web sitesi sizler için oldukça yararlı olacaktır.

Bu içeriğimizde internet arşiv sitesi ve internet arşiv nasıl bakılır? Adlı sorulara cevap verdik. Peki, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz, sizce bu yöntem sağlıklı mı yoksa zararlı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yapay zekaya görsel yaptırmak nasıl olurdu? Meraklıları yazımıza göz atabilir.