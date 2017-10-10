iOS 11 ile Gelen 18 Yeni Özellik

Apple, iPhone ve iPadler için yeniliklerle dolu mobil işletim sistemi iOS 11'i tanıttı. Kullanıcılar bu özellikleri bir süre deneyimledi ve Apple'ın sunumda bahsetmediği bazı yeni özellikler de ortaya çıktı. Apple'ın bahsettiği ve kullanıcıların keşfettiği bu yeni özelliklerden 18 tanesini sizler için bir araya getirdik.

1- Ekran Görüntüsü Alma

Şimdiye kadar Apple'ın mobil cihazlarında alınan ekran görüntüleri direkt olarak film rulosuna gidiyordu. Ancak Apple, bunu iOS 11 ile değiştirdi ve Samsung'un Note serisinden alışkın olduğumuz tarza benzeterek kullanıcılara sundu. Artık ekran görüntüsü alındıktan sonra, direkt film rulosuna gitmeyecek; önce kullanıcının gerek üzerine bir şey çizerek gerek işaretlemeler yaparak düzenlemesine izin verilecek. Alınan ekran görüntüsü bu yenilik ile direkt paylaşılabilecek ya da film rulosuna kaydedilmeden silinebilecek.

2- Ekran Videosu Kaydetme

Apple, mobil cihazlarında üçüncü parti uygulamalar ile ekran videosu kaydetmeye izin veriyordu ya da diğer seçenek olarak Mac bilgisayarlar üzerinden QuickTime ile kaydetmeye olanak sunuyordu. Ancak artık Android cihazlarda olduğu gibi mobil Apple cihazlarda da ekran videosu kaydedilebilecek. Üstelik bunu yapmak gayet de basit. Denetim merkezinde bulunan küçük yuvarlak noktaya dokunarak ekranınızı kaydetmeye başlayabilirsiniz. Mikrofon ayarlarına dikkat etmeyi unutmayın. Cihazınız isterseniz mikrofondan gelen sesi de kaydedecek.

3- Araç Kullanırken Rahatsız Etme

Normal rahatsız etme modundan farklı olarak, iPhone'unuz anlık olarak hızınızı ya da telefonunuzun aracınızla Bluetooth bağlantısı bulunup bulunmadığını kontrol ederek siz araç kullanırken ekranınızı kapalı tutacak ve dikkatinizin dağılmasını engelleyecek. Aracınızdan indiğinizde ya da aracınızı durdurduğunuzda ise bu mod kapanacak ve bildirimler size tekrar normal şekilde gelmeye devam edecek. Eğer isterseniz bu modu elle açıp kapatabilirsiniz de.

4- iPad için Yeni Uygulama Değiştirici

iPhonelardan farklı olarak iPadlere, büyük ekrana daha uygun olan bir uygulama değiştirici eklendi. Bu sayede açık olan uygulamalar arasında daha rahat gezinip, aynı zamanda denetim merkezine ulaşabileceksiniz.

5- iPad için Sürükle ve Bırak

iPad'inizde split-screen destekleyen uygulamaları sıklıkla kullanıyorsanız bu özellik adeta sizin için yapılmış diyebiliriz. İki uygulama arasında fotoğraf, kişi, link gibi şeyleri bilgisayarda olduğu gibi rahatça taşıyabilirsiniz. Örneğin, fotoğraf uygulamasından yazdığınız bir mailin içine fotoğrafı tutup bırakabilirsiniz.

6- Yepyeni Bir App Store

iPhone 3G ile 2008'de hayatımıza giren App Store kendi tarihinin en büyük değişimini iOS 11 ile yaşadı. Bugün, oyunlar ve uygulamalar başlıkları altında 3 ana sekmeye bölünen App Store bambaşka bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıktı.

7- Live Photo Ayarları

iPhone 6S ve daha üst model iPhonelarda bulunan Live Photo özelliği ile çektiğiniz fotoğrafları, artık daha detaylı düzenleyebilirsiniz. Live Photo ile çektiğiniz fotoğrafı yukarıya doğru kaydırdığınızda açılan efektler menüsü sayesinde döngü ve uzun pozlama gibi seçenekleri eklemeniz de mümkün.

8- iMessage Efektleri

Apple cihazlar arasında internet üzerinden kullanılan ve SMS'ten farklı olan iMessage'a yeni mesaj efektleri eklendi. Karşı tarafa gönderdiğiniz mesaja farklı efektler ekleyerek o anki ruh halinizi daha iyi yansıtabilirsiniz. Hava fişek gösterileri ya da attığınız mesajın yukarıdaki görseldeki gibi ekranı kaplaması, bunlardan sadece bazıları.

9- Acil Yardım

Sağlık uygulaması ile eklenen bazı özellikler geliştirilmeye devam ediliyor. Bunlardan biri de acil yardım çağrıları. Zor bir durumdaysanız ve telefonunuzu iOS 11'e güncellemiş iseniz 5 kez arka arkaya kilit tuşuna basmanız halinde belirlediğiniz acil durum kişilerine acil durumda olduğunuz mesajı konumunuzla birlikte gönderiliyor.

10- iPad için El Yazısı Tanıma

Özellikle iPad Pro kullanıyorsanız ve Apple Pencil'ınız varsa sık sık notlara kalem aracılığıyla notlar alıyorsunuzdur. iPad Pro sahibi olmayıp notlara bir şeyler karalayan birçok iPad sahibi de var tabi ki. Notlara yazdığınız bu el yazısı şeklindeki yazıları veya not içerisindeki kısmı iOS 11 sayesinde Spotlight ile aramanız artık mümkün.

11- iPad için Klavye İyileştirmeleri

iPad üzerinden sık sık not alıyorsanız, yazı içerisinde noktalama işaretleri, rakamlar ve özel karakterlere ulaşmanın zorluğunu; özellikle de hızlı olarak yazmanız gereken bir şey sırasında bunu yapmanız gerektiğindeki sorunu iyi bilirsiniz. Apple, iOS 11 ile bu konuda kullanıcılara bir iyileştirme sundu ve iPad klavyesinde küçük değişiklikler yaptı. Bundan sonra yazı içerisinde özel karakter, rakam ve noktalama işareti kullanmanız gerektiğinde sol altta bulunan tuşa basmadan bulunduğunuz klavyeden bu tuşlara erişim sağlayabilirsiniz, ikincil tuşları kullanmak için kullanmak istediğiniz tuşu aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacak. Klavyeye dikkatli baktığınızda hafif soluk olan ikincil tuşların nerede olduğunu görebilirsiniz.

12- iPhone'da Tek Elle Klavye Kullanımı

iOS 11'deki klavye iyileştirmeleri iPad ile sınırlı kalmadı, iPhone klavyesine de yeni özellikler kazandırıldı. Bu özelliklerden en çok dikkat çekeni de tek elle kullanım oldu. Plus modellerinden olan büyük bir iPhone'a sahipseniz ve tek elle bir şeyler yazmak zorunda kalırsanız bu özelliği çok seveceksiniz. Klavyeyi sağa ya da sola doğru küçültebilirsiniz. Bunu yapmak için emoji tuşuna uzun basmanız yeterli. Klavyeyi sağda, solda ya da normal şekilde kullanabilmeyi buradan ayarlayabilirsiniz.

13- iPad için Yeni Dosya Sistemi

Apple, iPad'inizi bilgisayarınızın yerine de kullanmanızı istiyor. Bu yüzden şirket, kullanıcılara biraz daha özgürlük tanıması gerektiğinin farkına vardı ve dosyalar uygulamasını geliştirdi. Bu uygulama ile maalesef Android'de olduğu gibi sistem dosyalarına kadar erişmeniz mümkün değil. Ancak Apple'ın kendi uygulamaları (Keynote, Pages, GarageBand gibi) ile oluşturduğunuz dosyaları görmeniz mümkün. Bunun yanı sıra bulut servislerini de bu uygulama içerisinde ekleyip dosyalarınıza erişebilirsiniz.

14- Siri Mesajlarını Düzenleme

Sesli asistan Siri, dediğiniz şeyi yanlış anlarsa ya da duymazsa istediğiniz şeyi artık el ile de girebilirsiniz ve yine anlık cevaplar alabilirsiniz.

15- Kalıcı Bildirimler

Önemli olduğunu düşündüğünüz uygulama ya da uygulamalar için kalıcı bildirim ayarlarını açabilirsiniz. Bu ayarı açtığınızda ekranın üzerinden gelen bildirim otomatik olarak gitmeyecek ve orada bekleyecek. Bildirim ayarlarından bunu düzenleyebilirsiniz.

16- Kamera ile Döküman ve QR Kod Tarama

Notlar kısmına döküman fotoğrafı eklemeniz gerektiğinde, dökümanın 3. parti uygulama ile fotoğrafını çekip köşelerini ayarlayıp daha sonra da notlara kaydetmeniz gerekirken artık sadece notların içerisinde kamerayı açmanız yeterli olacak. iOS 11'in notlar kısmındaki kamera ile dökümanları tarayabilir, düzenleyebilir ya da üzerine imza ekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda normal kameraya da yine 3. parti uygulamalardan kurtulmak adına QR kod tarayıcı eklendi.

17- Siri ile Çeviri

Siri'ye herhangi bir şey söylediğinizde ve söylediğiniz şeyi başka bir dile çevirmesini istediğinizde gayet güzel bir şekilde çeviri yaparak size cevap verebiliyor. Birçok dili destekleyen bu özellik, henüz Türkçeyi desteklemiyor.

18- Live Photo Animasyonu Düzenleme

Listemizin başlarında Live Photo ile çekilen fotoğrafa efekt eklenebileceğinden söz etmiştik. Ancak Live Photo ile ilgili bir yenilik daha var. Çektiğiniz fotoğrafın öncesi ve sonrasını da kaydeden iPhone size bir animasyon hazırlıyor. Artık bu animasyonun uzunluğunu belirlemeniz size kalmış. Video düzenlemesinde olduğu gibi baştan ya da sondan kırpmalar yapıp animasyonun süresini belirleyebilirsiniz.