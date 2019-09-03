iPhone 11 Beklenir mi? iPhone XS veya XR Alınır mı?

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in tanıtılmasına bir aydan kısa süre kaldı. Yeni iPhone modelleri satışa sunulana kadar en iyi iPhone modelleri iPhone XR ve iPhone XS. Peki, iPhone 11 modellerini beklemek mantıklı mı? Bu yazıda, bu sorunun cevabını arayacağız.

iPhone XS ve iPhone XR, bir yıldan kısa bir süre önce duyuruldu ve iPhone serisinin en çok beğenilen cihazları. iPhone XS ve iPhone XR'ın çok pahalı cihazlar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira, Apple Store'da iPhone XR modeli yaklaşık olarak 7399 TL’den başlarken, iPhone XS modeli ise yaklaşık 9899 TL’den başlıyor. Dolayısıyla günümüzde bir akıllı telefon satın alırken iyi düşünmek gerekiyor.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Tanıtım Tarihi

Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini 10 Eylül 2019 tarihinde tanıtacak. Cupertino’da yer alan yeni Apple kampüsünde gerçekleşecek olan basın etkinliği, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. Bu etkinlikten kısa süre sonra da (13 Eylül gibi ön siparişe açılması, 20 Eylül'de de çıkış yapması bekleniyor) yeni iPhone modelleri piyasaya sürülecek.

iPhone 11 Özellikleri Nasıl Olacak?

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yerini alacak. iPhone 11 serisindeki en büyük yenilik kamera ve işlemci kısmında yaşanacak. iPhone 11’de çift arka kamera olması beklenirken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde üç arka kamera olması bekleniyor. Bu donanıma eşlik edecek bir dizi yeni kamera özellikleri de olacak. İşlemci tarafında ise Apple A13 Bionic yonga seti bulunacak. Ek olarak, yeni iPhone modellerinde Apple pencil desteği sunacağı iddia ediliyor. Yeni iPhone modellerinde çift taraflı şarj desteğinin bulunacağı da iddialar arasında.

iPhone 11 Serisi Beklenmeli mi, Yoksa iPhone XS veya XR Alınmalı mı?

Öncelikle iPhone XS ve iPhone XR modellerinin hala mükemmel bir şekilde çalıştığını belirtmemiz gerekiyor. iPhone XS, 12 MP çözünürlüğünde çift arka kamera, Apple A12 Bionic işlemci, 7 MP çözünürlüğünde ön kamera ve 4 GB RAM’e sahip. iPhone XR ise 12 MP çözünürlüğünde arka kamera, 7 MP çözünürlüğünde ön kamera, Apple A12 Bionic işlemci ve 3 GB RAM’e sahip.

iPhone 11 modellerini beklemenizi öneririz, ancak acil olarak bir akıllı telefona ihtiyacınız varsa iPhone XR veya iPhone XS’yi satın alabilirsiniz. iPhone XR ve iPhone XS modelleri sizi asla pişman etmeyecektir.