iPhone 11 Tanıtımı Yaklaşıyor! iPhone 11 Pro Max Özellikleri ve Fiyatı Ne Olacak?

2019 iPhone modelleri; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in tanıtılmasına sayılı günler kaldı. 10 Eylül TSİ 20.00’de başlayacak Apple etkinliğinde iPhone 11 özellikleri ve fiyatını resmi olarak öğreneceğiz. Peki, iPhone 11 dışında hangi Apple cihazların tanıtılmasını bekliyoruz?

iPhone 11 Tanıtım Tarihi

Apple’ın yeni telefonlarını görmemize çok az bir zaman kaldı. 10 Eylül Salı günü Steve Jobs Theater’da düzenlenecek olan iPhone 11 etkinliği TSİ 20.00’de başlayacak ve her zaman olduğu gibi Apple sitesi veya WWDC uygulaması üzerinden canlı olarak izleme şansı bulacağız.

iPhone 11 Lansmanında Neler Tanıtılacak?

Yeni iPhone modelleri; yüksek ihtimal iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ismiyle tanıtılacak. Üçlü kamera sistemini kullanacak ve Apple Pencil desteği sunacak ilk iPhone modeli olacak olan iPhone 11’in yanı sıra dahili uyku takibi özelliği olması beklenen ve muhtemelen titanyum, seramik kasasıyla göreceğimiz Apple Watch Series 5 tanıtılacak. 16 inç MacBook Pro ve 2019 iPad’lerin bu etkinlikte tanıtılması beklenmiyor. Peki, iPhone 11 özellikleri ne olacak? Hangi model hangi modelin yerini almış olacak? Aynı şekilde Apple Watch Series 5 özellikleri nasıl olacak? İşte Apple’dan görmek istediğimiz iPhone 11 ve Apple Watch Series 5 özellikleri:

iPhone 11 Özellikleri

iPhone 11, 2019 iPhone’ların en ucuz modeli olarak karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR arasında en çok satan model olan iPhone XR’ın yerini alacak. 2019 iPhone’lar arasında en ucuzu demeyelim de en alınabilir model olacak. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil, mor gibi çeşitli renklerde göreceğimiz iPhone 11’in ekranı XR ile aynı; 6.1 inç LCD Liquid Retina ekran, farklı olarak biraz inceltilmiş çerçeveler görebiliriz. iPhone XS ve XS Max gibi çift kameraya sahip olmasını beklenen model, A13 işlemciden güç alacak ve iOS 13 veya iOS 13.1 ile gelecek.

iPhone 11 Teknik Özellikleri

6.1 inç LCD, 1792 x 828, 326ppi

3D Touch yok

Face ID

A13 çip

4GB RAM

12MP ön kamera, Çift 12MP arka kamera

Çift taraflı kablosuz şarj

WiFi 6

Apple Pencil desteği yok

3110 mAh Batarya

64GB/256GB/512GB depolama

iPhone 11 Fiyatı

iPhone 11 fiyatının 749 dolardan başlayacağı söylentisi var. iPhone 11 Amerika fiyatını lansman günü öğreneceğiz ancak iPhone 11 Türkiye fiyatı için biraz bekleyeceğiz. iPhone 11 Türkiye fiyatı ne olur, iPhone 11 ne kadar olur? yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

iPhone 11 Pro Max Özellikleri

iPhone 11 Pro ve Pro Max de tahmin edeceğiniz üzere iPhone XS ve XS Max’in yerini alacak. 5.8 inç ve 6.5 inç OLED ekranla bizleri karşılaşayacak olan iPhone 11 Pro serisinde üçlü kamera sistemi göreceğiz. Tek seferde üç fotoğraf çekeceğimiz ve bunların yapay zeka yazılım kullanılarak birleştirileceği diğer bir deyişle üç kameranın da aynı anda çalışacağı söylentileri var. Ayrıca yeni iPhone’lar Google’ın Pixel telefonlarında olan gece çekim moduna da sahip olacak. Gece çekim modu, iPhone 11 Pro’ya özel mi olacak yoksa iPhone XS serisi veya daha önceki modellerde de deneyimleyebilecek miyiz etkinlik günü öğreneceğiz. Sadece fotoğraf çekimi değil, video kaydında da yenilikler görebiliriz. Örneğin; iPhone 11 Pro’nun kamerası video kaydı esnasında efekt ekleme, renk değiştirme, kırpma gibi video düzenleme işlemlerine izin verecek. iPhone 11 Pro kamera özellikleri dışında görüş açısı iyileştirilmiş Face ID sensörü, daha iyi suya dayanıklılık, parlak yerine mat cam, 3D Touch’ın kaldırılması gibi ufak değişikler içerek.

iPhone 11 Pro Teknik Özellikleri

5.8 inç OLED, 2436 x 1125, 458 ppi

3D Touch yok

Face ID

A13 çip

6GB RAM

12MP ön kamera, Üçlü 12MP arka kamera

Çift taraflı kablosuz şarj

WiFi 6

Apple Pencil desteği var

3190 mAh batarya

128GB/256GB/512GB depolama

iPhone 11 Pro Max Teknik Özellikleri

6.5 inç OLED, 2688 x 1242, 458 ppi

3D Touch yok

Face ID

A13 çip

6GB RAM

12MP ön kamera, Üçlü 12MP arka kamera

Çift taraflı kablosuz şarj

WiFi 6

Apple Pencil desteği var

3500 mAh batarya

128GB/256GB/512GB depolama

iPhone 11 Pro Fiyatı

iPhone 11 Pro fiyatının 999 dolardan başlayacağı tahmin ediliyor. Bu tabii ki; iPhone 11 Pro Amerika fiyatı. iPhone 11 Pro Türkiye fiyatını lansmandan birkaç ay sonra anca öğrenebileceğiz. Apple Türkiye, iPhone 11 fiyatını hemen açıklayarak bir sürpriz de yapabilir.

iPhone 11 Pro Max Fiyatı

iPhone 11 Pro Max fiyatının da 1099 dolar olması bekleniyor. Her sene olduğu gibi sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde en pahalı akıllı telefon olacaktır. iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatını da ne yazık ki hemen öğrenemeyeceğiz.

iPhone 11 İncelemesi Video

iPhone 11 render görsellerinden sonra kopyasının inceleme videosu çoğu YouTube kanalında paylaşıldı. iPhone 11 ön inceleme tadında iPhone 11 clone unboxing olarak paylaşılan videolardan birkaçını paylaşıyoruz. iPhone 11 elimize ulaştığında her zamanki gibi iPhone 11 inceleme videosunu sizlerle paylaşacağız.

Apple Watch Series 5 Özellikleri

Sadece akıllı kategorisinde değil, genel olarak en çok satan saat markası olan Apple Watch’un yeni modelini iPhone 11 lansmanında görebiliriz. Apple Watch Series 5 olarak tanıtılması beklenen 2019 Apple Watch modeli, seramik kasa ve titanyum kasaya sahip olacak. Alüminyum ve paslanmaz çelik kasalı Apple Watch 5’in duyurulup duyurulmayacağını henüz bilmiyoruz. Apple Watch Series 5 özellikleri de netlik kazanmış değil. Dahili uyku takibi özellikleri, hücresel özellikler, FaceTime… Apple Watch 5 özellikleri tam bir sürpriz olacak.