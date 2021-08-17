iPhone Aşırı Isınma Sorunu ve Çözümü - Kullandığınız akıllı telefon olması gerekenden fazla ısınıyorsa, bazı önemli sorunlarla karşı karşıya olabilirsiniz. Üstelik bu sorunlar kronikleştiğinde, cihazınızın ömrü istenmeyecek ölçüde kısalabilir. Peki ama iPhone ısınma sorunu nasıl çözülür?

iPhone'unuzun fazla ısınması; bataryadan sıcak havalara, kullanılan programlardan tercih ettiğiniz kılıfa kadar pek çok etkenden kaynaklanıyor olabilir. Bu rehberimiz boyunca bir akıllı telefonun neden ısınabileceğine ve bu durumlarda neler yapabileceğinize daha yakından göz atacağız.

iPhone Aşırı Isınma Sorunu Nasıl Çözülür?

Kullandığınız yazılımın güncel olup olmadığını kontrol edin

Pil sağlığını kontrol edin

Kullandığınız uygulamaları kontrol edin

Kullanmadığınız uygulamaları ve bağlantıları kapatın

Kılıfınızın hava deliklerini kapatmadığından emin olun

1- Kullandığınız Yazılımın Güncel Olup Olmadığını Kontrol Edin

Akıllı telefonunuzda karşılaştığınız herhangi bir sorunda dikkat etmeniz gereken birincil faktör, hem işletim sisteminin hem de kullandığınız yazılımların güncel olmasıdır. Çeşitli yazılım hataları cihazınızı yorabilir ve dolayısı ile daha fazla ısınmasına neden olabilir. Bu gibi senaryolarda birincil olarak yazılım güncellemelerini yüklediğinizden emin olun.

2- Pil Sağlığını Kontrol Edin

iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın ve Pil sekmesine tıklayın. Açılan ekrandan Pil Sağlığı butonuna tıkladığınızda, cihazınızdaki 'Maksimum Kapasite' değerinin %80'in üzerinde olması gerekir. Şayet pil sağlığı daha aşağıda ise, bu durum bataryanızın önemli ölçüde yıprandığı anlamına gelir: Sonucunda daha kısa kullanım ömrü, performans kaybı ve ısınma sorunları ile karşılaşırsınız.

3- Kullandığınız Uygulamaları Kontrol Edin

Yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar (kamera, video düzenleme uygulamaları vb.) ya da oyunlar (PUBG Mobile, Call of Duty Mobile vb.) cihazınızın ısınmasına neden olur. Bu gibi durumlarda uygulayabileceğiniz çok fazla seçenek yoktur ancak ısınmanın normal sınırın üzerinde olduğunu düşünüyorsanız en yakın yetkili teknik servis ile iletişime geçin.

4- Kullanmadığınız Uygulamaları ve Bağlantıları Kapatın

Yüksek işlem gücünün ısınmaya neden olabileceğini söylemiştik. Bu durumdan kaçınmak için o sırada kullanmadığınız uygulamaları arka plandan temizleyin ve şayet ihtiyacınız yoksa Bluetooth, Wi-Fi ya da benzeri bağlantıları kapalı konuma getirin.

5- Kılıfınızın Hava Deliklerini Kapatmadığından Emin Olun

iPhone'unuzu korumak için satın aldığınız o havalı kılıflar, zaman zaman hava deliklerinin kapanmasına neden olabilir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında kaba, kalın ve hava deliklerini kapatan kılıfları kullanmaktan kaçının. Eğer bundan vazgeçmek istemiyorsanız, kaliteli ve resmi ürünleri kullandığınızdan emin olun.

Sonuç

Yukarıdaki birkaç tavsiye ile telefonunuzun aşırı ısınma sorununun üstesinden gelmiş olmalısınız. Şayet bu yöntemler işe yaramadıysa ve birkaç günlük test sürecinden sonra şikayetleriniz devam ediyorsa, en yakın yetkili teknik servis ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.