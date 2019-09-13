Akıllı telefonlarınızı gün içinde yoğun bir şekilde kullandığınızda, pil göstergesi simgesi ne kadar pil kaldığını göstermekte yeterli olmayabiliyor. Acil durumlarda %5 şarjın bile çok önemli olduğunu düşündüğümüzde, pil yüzdesini görmek daha uygun olacaktır. Bu rehberimizde, iPhone’da pil yüzdesi nasıl etkinleştirilir? adım adım anlatıyoruz.

iPhone X, XR, XS, XS Max Modellerinde Pil Yüzdesi Etkinleştirme

iPhone X ve sonraki modellerde ekranın üst kısmında bulunan çentik sebebiyle pil yüzdesi ne yazık ki gösterilmiyor. Ancak, telefonlarınızın pil durumunu yüzde olarak öğrenmek yine de imkansız değil. Tuş kilidini açtıktan sonra Denetim Merkezi menüsünü açarak cihazınızın pil yüzdesini kolayca öğrenebilirsiniz.

Diğer iPhone Modellerinde Pil Yüzdesi Etkinleştirme

iPhone X öncesi modellerden birini kullanıyorsanız ve pil yüzdesini etkinleştirmek istiyorsanız, yukarıdaki yöntemden farklı bir adım izleyebilirsiniz. Üstelik bu işlemden sonra pil yüzdesi sürekli olarak görünür olacak ve ek olarak bir menü açmanız gerekmeyecek.

Öncelikle cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın ve listeden Pil seçeneğini bulun.

Açılan ekranda ise Pil Yüzdesi seçeneğini etkin hale getirdikten sonra artık pil yüzdesini görüntüleyebilirsiniz. (Düşük Güç Modu etkin ise önce devre dışı bırakmanız gerekiyor.)