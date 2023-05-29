iPhone’da Google Bard Al’yı Uygulamaya Dönüştürme Nasıl Yapılır?

OpenAl’ın ChatGPT’si internete bağlandıktan sonra birkaç konuda ön plana çıkmaya başladı. Eklenti desteğiyle resmi ChatGPT iPhone uygulamasından oluşuyor.

Microsoft, Bing Chat GPT-4’ün kullanılabilir hale gelmesinde etkin rol oynadı. Google düzenlemiş olduğu I/O konferansında yapay zekaya yönelik çalışmalarını aktardı. Bu kapsamda Google Bard’ı bekleme listesi olmadan 180 ülkede nasıl kullanılabilir hale geldiğini belirtti.

iPhone’da Google Bard Al’ın Uygulamaya Dönüştürülmesinin Önemi Nedir?

iPhone cihazlarda şu an için Bard uygulaması kullanımı söz konusu değil. Fakat Google’ın ilk ChatGPT rakibi ana ekrandan Bard uygulamasına dönüştürülebilir. Bunun için web sayfaları üzerindeki ana ekran kısayolları kullanılmaktadır.

Google Bard uygulaması şu an için yalnızca ABD’de kullanılabiliyor. Google Bard sohbetlerine giriş sağlamak için Safari’den yararlanılabilir. Böylelikle üçüncü taraf uygulamalarının indirilmesine de gerek kalmaz. Aynı zamanda abonelik yöntemleriyle kullanıcıyı zorla para harcamaya yönelten uygulamaların kullanılması da bertaraf edilmiş olacak.

iPhone’da Google Bard Al’yı Uygulamaya Dönüştürme

İlk olarak bard.google.com Safari’ye yüklenmelidir. Daha sonra Google hesabı üzerinden Bard’a giriş yapılır. Oturumun açılmasının ardından Safari sayfasının ana ekranı üzerinden Google Bard iPhone uygulamasına dönüştürülür.

iPhone’da Google Bard Al’ın uygulamaya dönüştürülmesi;

iPhone cihazlarda Google Bard sayfası görüntülendikten sonra “Paylaş” düğmesine tıklanır. Bu seçenek bazı cihazlarda çıkmayabilir. Böyle durumlarda Google Bard’ın paylaşım sayfasına eklenmesi için “+” simgesi seçilmelidir.

“Ana Ekrana Ekle” seçeneğinin bulunması içinde imleç aşağıya doğru kaydırılmalıdır.

“Ana Ekrana Ekle” seçeneğine tıklanıp yeni uygulama iPhone ekranına yerleştirilir. Akabinde herhangi bir iPhone uygulaması kullanıcının istediği gibi şekilde hareket ettirilebilir.

Yukarıdaki adımların ardından Google Bard, yapay zeka uygulamalarına ayrılan klasörlere kolayca yerleştirilebilir. Google Bard kısayoluna tıklandıktan sonra Bard’ın web sayfası üretken Al sohbetleri için hazır hale gelir.

Safarideki bu özellik sayesinde herhangi bir web sitesi iPhone uygulamasına, aynı yöntemle basitçe dönüştürülür.