iPhone Konum Değiştirme Nasıl Yapılır? (Jailbreaksiz)

Kullanıcılar çeşitli nedenlerden dolayı konumlarını gizlemek ya da olduğundan farklı bir yerde göstermek isteyebilir: Örneğin kullanmak istediğiniz servis ya da hizmet bulunduğunuz bölgede hizmet vermiyor olabilir ya da bir fırsattan yararlanabilmek için cihazınızın o bölgeden bağlanıyor gibi gözükmesi gerekebilir.

Sebebiniz her ne olursa olsun, ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için konum değiştirme programı kullanmanız gerekir. Öte taraftan burada çok sayıda seçenek var. Bu içeriğimizde iPhone konum değiştirme programları arasındaki en iyi seçeneklerden birisi olan UltFone iOS Location Changer ile karşınızdayız.

Kullanıcılara sağladığı benzersiz özellikler ile rakiplerinden ayrılan ve birkaç adım öne geçmeyi başaran UltFone iOS Location Changer, sahte konum yaratma işlevi ile birlikte cihazınızı ve sizi, bulunduğunuz noktadan başka bir noktada gösterebiliyor. Hadi, uygulamanın tüm avantajlarına daha yakından göz atalım.

UltFone iOS Location Changer Özellikleri Neler?

Tek Tıkla Konum Değiştirme

Jailbreak Gerekmeden Kullanım İmkanı

İstenilen Konumu Serbestçe Seçebilme

Hareketli Rota Oluşturma

Hareketli Rotada Hız Tanımlama

Güncel Cihaz ve Yazılım Desteği

UltFone iOS Location Changer kullanışlı, basit ve estetik yapısı ile yediden yetmişe herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir arayüze sahip. Programın ana işlevi olan konum değişikliği, gerekli yapılandırmalar sağlandıktan sonra yalnızca tek bir tık ile kolaylıkla uygulanabiliyor. Böylece iPhone'da sahte konum oluşturmak isteyen kullanıcılar, endişe yaratan karmaşık süreçlerden ve adımlardan korunmuş oluyor.

Bu konuda önemli bir ayrıntıya değinmekte de fayda var çünkü pek çok sahte konum oluşturma programı jailbreak işlemine gerek duyuyor ve bu, hem cihazınızı hem de cihazınızdaki verileri tehlikeye atıyor. UltFone iOS Location Changer ise herhangi bir jailbreak işlemine gereksinim duymuyor.

Program yalnızca basit bir sahte konum oluşturma yazılımı değil çünkü iPhone'unuzun tam olarak nerede görünmesini istiyorsanız, direkt olarak o bölgeyi spesifik bir şekilde seçebiliyorsunuz. Örneğin Avustralya'da ön kullanıma sunulan bir programı deneyimlemek istediğinizde konumunuzu, direkt olarak Avustralya'nın istediğiniz bir noktasında gibi gösterebiliyorsunuz.

Benim en çok beğendiğim noktalardan birisi hareketli rota oluşturma özelliği oldu. Yine program üzerinden bir A noktası ve bir B noktası seçerek, bu noktalar arasında o sırada hareket halindeymiş gibi görünebiliyorsunuz. Üstelik o sıradaki hızınızı bile simüle edebiliyorsunuz: Kullanıcılara 1 m / s ila 3.6 km / s arasında hız seçenekleri sunuluyor.

Bu, popüler artılımış gerçeklik oyunlarını oynarken faydalanabileceğiniz kullanışlı bir özellik. O sırada dışarıda olmasanız bile cihazınızı belirli bir konumda hareket ediyormuş gibi göstererek deneyim puanı kazanabilir, yeni özelliklerin kilidini açabilirsiniz. Tabii ki farklı kullanım senaryoları için de kullanılabilir.

UltFone iOS Location Changer; iPhone 13 serisi ve iOS 15 dahil olmak üzere en yeni cihazlarda ve en yeni işletim sürümlerinde bile çalışıyor! Bu nedenle programın cihazınızı destekleyip desteklemeyeceği yönünde herhangi bir şüphe yaşamanıza gerek kalmıyor.

Hadi iPhone'da konum değiştirme işleminin tam olarak nasıl yapıldığını daha yakından inceleyelim!

UltFone iOS Location Changer Nasıl Kullanılır?

iPhone'unuzda sahte bir konum oluşturmaya başlamadan önce ilk olarak UltFone iOS Location Changer programını bilgisayarınıza indirmelisiniz. Program hem Windows hem de macOS cihazlarda kullanılabiliyor. İndirme işleminin ardından kurulum adımlarını tamamlayın.

Programı ilk kez çalıştırdığınızda, karşınıza dört farklı menüye sahip bir ana ekran gelecek.

Soldaki menüdeki ilk seçenek olan Change Location, iPhone'unuzun konumunu dilediğiniz bir yerde gösterebilmenize imkan tanıyor. Belirli bölgeye özel oyunlar, uygulamalar ve indirimler için bu seçeneği kullanabillirsiniz. İkinci seçenek olan Single Spot Movement, iPhone'unuzun konumunu hareket halinde gösterebilmenizi sağlıyor. Yani cihazınız belirlediğiniz A ve B noktası arasında hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Bu ise artırılmış gerçeklik oyunları için ideal bir seçenek.

Multi Spot Movement ikinci seçenekten ayrı olarak birden fazla nokta seçebilmenize olanak sunuyor. Yani A ve B noktasına ek olarak başka noktalar da seçebiliyorsunuz. Yine artırılmış gerçeklik oyunlarında bu seçeneği kullanabilirsiniz. Son seçenek olan Joystick Movement ise GPS üzerinde sanal bir joystick kullanabilmenize imkan tanıyor.

Bunlardan size uygun olanı seçtikten sonra Enter butonuna basmalısınız. Programı ilk kez çalıştırdığınızda bazı sürücü indirmeleri yapılacak. Süreç tamamlandığında iPhone'unuzu kablo yolu ile bilgisayarınıza bağlayarak programı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sonuç

Kullanıcıların jailbreak gibi tehlikeli süreçlere ihtiyaç duymadan konumlarını değiştirebilmelerini sağlayan UltFone iOS Location Changer, şu sıralar kullanabileceğiniz en iyi iPhone konum değiştirme programlarından birisi olarak öne çıkıyor. Yalnızca hareketsiz konum oluşturmakla kalmayan yazılım, belirli noktalar arasında hareket ediyormuşsunuz gibi gözükebilmenize da imkan sağlıyor.

Üstelik iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max dahil olmak üzere en güncel akıllı telefonlarda bile kullanılabiliyor. Yine iOS 15, iOS 14 ve iOS 13, iOS 12 dahil olmak üzere en güncel işletim sistemi sürümleri de destekleniyor.

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