UltFone iOS Location Changer, sahte GPS konumu göstermek için kullanabileceğiniz iPhone konum değiştirme programıdır.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

UltFone iOS Location Changer, jailbreak yapmadan iPhone GPS konum değiştirmenizi sağlayan iOS konum değiştirme programıdır. iPhone sahte konum gönderme aracı ile arkadaşlarınıza şaka yapabilir, flört uygulamalarında daha fazla arkadaşla eşleşebilir, coğrafi kısıtlamalı oyunları oynayabilir ve gizliliğinizi koruyabilirsiniz. iPhone’larda sahte konum göndermeyi ve GPS konum değiştirmeyi kolaylaştıran program, son iOS sürümü ve en yeni iPhone modelleriyle uyumludur.

iPhone Konum Değiştirme Programı

Ailenizi başka bir yerde olduğunuzu düşünmelerini sağlamak için ailenize şaka yapmak, coğrafi konum tabanlı arkadaşlık uygulamalarında daha fazla kişiyle eşleşmek veya konum kısıtlamalı artırılmış gerçeklik oyunlarına oynamak… Birçok senaryoda konumunuzu gizlemek isteyebilirsiniz. UltFone iOS Location Changer, tüm ihtiyaçlarınızı karşılar, basit ve etkilidir.

Sosyal medyada sahte konum: Facebook, WhatsApp, Snapchat ve diğer sosyal ağ platformlarında ailenize, arkadaşlarınıza şaka yapmak/kandırmak için konumunuzu değiştirin.

Coğrafi kısıtlamalara takılmayın: Coğrafi kısıtlamalı artırılmış gerçeklik oyunlarına, web sitelerine, uygulamalarına erişmek için sahte konum ayarlayın.

Flört uygulamalarında konum değiştirin: Daha fazla arkadaşla eşleşmek için Tinder, Bumble ve diğer flört uygulamalarında konumu değiştirin.

iPhone konum gizleme: Bu GPS konum değiştirici, izlenmeyi durdurmak için mevcut konumunuzu gizlemede çok yardımcı olur.

iPhone GPS Konum Değiştirme

Programı bilgisayarınıza yükledikten sonra iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın ve “Enter” butonuna basın. Bir GPS koordinatı veya adresi girin ve girilen GPS koordinatını veya adresini eşleştirmek için arama simgesine basın. Sol bölmede sanal adresi doğrulayın ve “Start to Modify”a basın. iPhone’da GPS konumunu değiştirmek bu kadar basit. Cihazınızdaki her konum tabanlı uygulamada adresiniz girdiğiniz sahte konumla değiştirilecektir.

Çoğu VPN, IP adresinizi değiştirerek konumunuzu değiştirir ancak GPS koordinatını değiştirmez. iOS konum değiştirme programı, GPS'e ilişkin konumunuzu değiştirebilir.