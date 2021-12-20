UltFone iOS Location Changer
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.18 MB
- Üretici UltFone
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UltFone iOS Location Changer, sahte GPS konumu göstermek için kullanabileceğiniz iPhone konum değiştirme programıdır.
UltFone iOS Location Changer, jailbreak yapmadan iPhone GPS konum değiştirmenizi sağlayan iOS konum değiştirme programıdır. iPhone sahte konum gönderme aracı ile arkadaşlarınıza şaka yapabilir, flört uygulamalarında daha fazla arkadaşla eşleşebilir, coğrafi kısıtlamalı oyunları oynayabilir ve gizliliğinizi koruyabilirsiniz. iPhone’larda sahte konum göndermeyi ve GPS konum değiştirmeyi kolaylaştıran program, son iOS sürümü ve en yeni iPhone modelleriyle uyumludur.
iPhone Konum Değiştirme Programı
Ailenizi başka bir yerde olduğunuzu düşünmelerini sağlamak için ailenize şaka yapmak, coğrafi konum tabanlı arkadaşlık uygulamalarında daha fazla kişiyle eşleşmek veya konum kısıtlamalı artırılmış gerçeklik oyunlarına oynamak… Birçok senaryoda konumunuzu gizlemek isteyebilirsiniz. UltFone iOS Location Changer, tüm ihtiyaçlarınızı karşılar, basit ve etkilidir.
Sosyal medyada sahte konum: Facebook, WhatsApp, Snapchat ve diğer sosyal ağ platformlarında ailenize, arkadaşlarınıza şaka yapmak/kandırmak için konumunuzu değiştirin.
Coğrafi kısıtlamalara takılmayın: Coğrafi kısıtlamalı artırılmış gerçeklik oyunlarına, web sitelerine, uygulamalarına erişmek için sahte konum ayarlayın.
Flört uygulamalarında konum değiştirin: Daha fazla arkadaşla eşleşmek için Tinder, Bumble ve diğer flört uygulamalarında konumu değiştirin.
iPhone konum gizleme: Bu GPS konum değiştirici, izlenmeyi durdurmak için mevcut konumunuzu gizlemede çok yardımcı olur.
iPhone GPS Konum Değiştirme
- Programı bilgisayarınıza yükledikten sonra iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın ve “Enter” butonuna basın.
- Bir GPS koordinatı veya adresi girin ve girilen GPS koordinatını veya adresini eşleştirmek için arama simgesine basın. Sol bölmede sanal adresi doğrulayın ve “Start to Modify”a basın.
- iPhone’da GPS konumunu değiştirmek bu kadar basit. Cihazınızdaki her konum tabanlı uygulamada adresiniz girdiğiniz sahte konumla değiştirilecektir.
Çoğu VPN, IP adresinizi değiştirerek konumunuzu değiştirir ancak GPS koordinatını değiştirmez. iOS konum değiştirme programı, GPS'e ilişkin konumunuzu değiştirebilir.
UltFone iOS Location Changer
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 27.40 MB
- Üretici UltFone
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UltFone iOS Location Changer, jailbreaksiz iOS konum değiştirici. iPhone konum değiştirme hiç bu kadar kolay olmamıştı.
UltFone iOS Location Changer, coğrafi kısıtlamalı oyunları oynamak, artırılmış gerçeklik oyunlarında daha kolay ilerlemek, sosyal ağlarda arkadaşlarınıza/ailenize şaka yapmak vs. için sahte konum gönderme gereksinimi duyduğunuz vakit kullanabileceğiniz en iyi Mac programlarından biri. iPhone konum değiştirme programı, iOS 15 ve iPhone 13 serisi ile uyumlu çalışır.
iPhone Konum Değiştirme
Dünyanın en popüler AR oyunu Pokemon Go’yu oynamak istiyor ancak bölgenizde indirilmiyor mu? Ya da Pokemon Go’yu hiç yürümeden oynamak istediğiniz zamanlar oluyor mu? iOS sahte konum gönderme programı UltFone iOS Location Changer, jailbreak yapmadan iOS cihazınızın GPS konumunu değiştirmenizi sağlar. Tek tıkla hareket halindeyken kimse fark etmeden GPS konumunu değiştirebilir, rota ve hızı istediğiniz gibi ayarlayıp dünyanın herhangi bir yerine gidebilir, Pokemon GO, WhatsApp, Facebook, Tinder, Bumble gibi konum tabanlı uygulamalarda kullanabilirsiniz.
Gizlilik veya güvenlik, gerçek konumunuzu neden gizlemek istediğinizin bir önemi yok; bu program en iyi seçenektir. Peki, iPhone konum nasıl değiştirilir?
- Kurulumdan sonra programı başlatın. Varsayılan arayüz GPS değiştirmedir. Yasal uyarıyı işaretleyin ve devam etmek için Enter butonuna tıklayın.
- iOS cihazınızı lightning kablosuyla bilgisayara bağlayın.
- Aşağıdaki ekrana bir adres/GPS koordinatı girebilir ve dilediğiniz adresle eşleştirmek için arama simgesine tıklayabilirsiniz. Sol paneldeki adresi onaylayın ve “Start to Modify”a tıklayın.
- iPhone’da konum değiştirmek için yapılması gerekenler bunlar. iPhone’unuzdaki tüm konum tabanlı uygulamalar sahte konumla değiştirilir.
Not: Gerçek konumunuzu kontrol etmek isterseniz sağ alt köşedeki geri butonuna tıklayabilirsiniz. Daha önce kullandığınız adresler “Historical Records”a kaydedilir. İsterseniz bir adresi favoriye ekleyebilirsiniz.