EpocCam, Android cihazınızı bir web kamerası olarak kullanmanızı mümkün kılan bir yazılımdır.

Can Erdil Şentürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

EpocCam eğer bilgisayarınızda herhangi bir web kamerası sahibi değilseniz ve Android veya iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletinizi bu iş için kullanmak istiyorsanız ihtiyaç duyacağınız bir web kamerası yazılımı. Ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformunda yayınlanan uygulama, pek çok kullanıcı tarafından beğenildi. İngilizce dil seçeneğine sahip olan uygulama, Windows kullanıcılarına Android telefonu web kamerası olarak kullanma fırsatı veriyor.

EpocCam Özellikleri

Android, iOS ve Windows sürüm,

İngilizce dil desteği,

Basit kullanım,

İşlevsel özellikler,

Lisans gerektirmez,

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu yazılım iOS veya Android telefonu web kamera olarak kullanma işlemini kolayca gerçekleştirmenizi mümkün kılıyor. Bu iş için öncelikle Android veya iOS cihazınıza EpocCam mobil uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. EpocCam'in mobil uygulamalarını yüklü olduktan sonra mobil cihazınızın ve bilgisayarınızın aynı kablosuz ağ üzerinde bağlı olduğuna emin olun. Sonrasında mobil uygulamalarınız üzerinden EpocCam uygulamasını bilgisayarınıza yükleyeceğiniz bu yazılımla eşleştirin ve mobil cihazınızı bir web kamerası olarak kullanmaya başlayın. Lisans gerektirmeyen uygulama, işlevsel özellikler ile beğenileri toplarken, uygulamanın Türkçe olmayışıda tepkiyle karşılaşıyor.

EpocCam ile kablosuz bir web kamerası sahibi oluyorsunuz. Size büyük esneklik sağlayacak bu yazılım sayesinde kablolu web kameranızı rafa kaldırabilmeniz mümkün. EpocCam ile mobil cihazlarınızı bir güvenlik kamerası veya bebek izleme kamerası olarak da kullanabilirsiniz. Dünyanın pek çok noktasında kullanılan başarılı program, mobil ve bilgisayar sürümü ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğer bilgisayarınızda kullanacağınız bir web kameranız yok ise EpocCam imdadınıza yetişebilir, web kamerası olarak kullanabilirsiniz.

EpocCam İndir

EpocCam mobil uygulamalarını bu bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz. Mobil platformda 3 milyondan fazla kez indirilen ücretsiz uygulama, hem Android hem de iOS cihazlarınızı web kamerası olarak kullandırıyor. Basit ve kullanışlı olan uygulama, İngilizce dil desteği ile kullanılmaya devam edilirken uygulama da yakın tarihe kadar güncellemeler almaya devam ediyordı. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.