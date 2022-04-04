EpocCam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,593
- DOSYA BOYUTU 3.40 MB
- Üretici Kinoni Oy
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EpocCam, Android cihazınızı bir web kamerası olarak kullanmanızı mümkün kılan bir yazılımdır.
EpocCam eğer bilgisayarınızda herhangi bir web kamerası sahibi değilseniz ve Android veya iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletinizi bu iş için kullanmak istiyorsanız ihtiyaç duyacağınız bir web kamerası yazılımı. Ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformunda yayınlanan uygulama, pek çok kullanıcı tarafından beğenildi. İngilizce dil seçeneğine sahip olan uygulama, Windows kullanıcılarına Android telefonu web kamerası olarak kullanma fırsatı veriyor.
EpocCam Özellikleri
- Android, iOS ve Windows sürüm,
- İngilizce dil desteği,
- Basit kullanım,
- İşlevsel özellikler,
- Lisans gerektirmez,
Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu yazılım iOS veya Android telefonu web kamera olarak kullanma işlemini kolayca gerçekleştirmenizi mümkün kılıyor. Bu iş için öncelikle Android veya iOS cihazınıza EpocCam mobil uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. EpocCam'in mobil uygulamalarını yüklü olduktan sonra mobil cihazınızın ve bilgisayarınızın aynı kablosuz ağ üzerinde bağlı olduğuna emin olun. Sonrasında mobil uygulamalarınız üzerinden EpocCam uygulamasını bilgisayarınıza yükleyeceğiniz bu yazılımla eşleştirin ve mobil cihazınızı bir web kamerası olarak kullanmaya başlayın. Lisans gerektirmeyen uygulama, işlevsel özellikler ile beğenileri toplarken, uygulamanın Türkçe olmayışıda tepkiyle karşılaşıyor.
EpocCam ile kablosuz bir web kamerası sahibi oluyorsunuz. Size büyük esneklik sağlayacak bu yazılım sayesinde kablolu web kameranızı rafa kaldırabilmeniz mümkün. EpocCam ile mobil cihazlarınızı bir güvenlik kamerası veya bebek izleme kamerası olarak da kullanabilirsiniz. Dünyanın pek çok noktasında kullanılan başarılı program, mobil ve bilgisayar sürümü ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğer bilgisayarınızda kullanacağınız bir web kameranız yok ise EpocCam imdadınıza yetişebilir, web kamerası olarak kullanabilirsiniz.
EpocCam İndir
EpocCam mobil uygulamalarını bu bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz. Mobil platformda 3 milyondan fazla kez indirilen ücretsiz uygulama, hem Android hem de iOS cihazlarınızı web kamerası olarak kullandırıyor. Basit ve kullanışlı olan uygulama, İngilizce dil desteği ile kullanılmaya devam edilirken uygulama da yakın tarihe kadar güncellemeler almaya devam ediyordı. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.
EpocCam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,285
- Üretici Kinoni Oy
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EpocCam, Android cihazınızı bir web kamerasına dönüştüren bir uygulamadır
EpocCam kullanıcılara Android telefonu web kamera olarak kullanma için pratik bir çözüm sunan bir mobil uygulamadır.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan EpocCam sayesinde bilgisayarınızda bir web kamerası sahibi olmasanız bile Android cihazınızı bu iş için kullanabiliyorsunuz ve görüntülü konuşmalar yapabiliyorsunuz. EpocCam, Android cihazlarınızı Skype, Facebook Messenger, Google Hangouts, Chatroulette gibi yazılımlarda web kamerası olarak kullanmanızı mümkün kılmakta.
EpocCam'ın güzel yönü Android cihazınızı kablosuz bir web kamerasına dönüştürmesi. Uygulamanın bu özelliği sayesinde mevcut web kameranızı bile rafa kaldırabilirsiniz. EpocCam size web kamerası konusunda esneklik sağlıyor ve WiFi kablosuz ağınızın kapsadığı her yerde web kamerası kullanma imkanı veriyor. EpocCam ile Android cihazınızı bir sadece mikrofon olarak da kullanabiliyorsunuz.
EpocCam'dan yararlanabilmek için bilgisayarınızda da EpocCam sürücülerinin yüklü olması gerekiyor. EpocCam sürücülerini indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:
EpocCam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,293
- DOSYA BOYUTU 9.80 MB
- Üretici Kinoni Oy
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EpocCam iOS cihazınızı bir web kamerasına dönüştüren bir uygulamadır
EpocCam eğer bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir web kameasına sahip değilseniz oldukça işinize yarayabilecek bir mobil web kamerası uygulaması.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tablelerinize ücretsiz olarak indirip kullanabilceğiniz bir uygulama olan EpocCam temel olarak iOS cihazınızı bilgisayarınız üzerinde kullanabileceğiniz bir web kamerasına çeviriyor. Bu sayede EpocCam uygulamasının yüklü olduğu iOS cihazınızı Skype, Chatroulette veya benzeri görüntülü sohbet yazılımlarında kamera olarak kullanabiliyorsunuz.
EpocCam iPhone web kamerası olarak kullanma işini pratik bir hale getiriyor. Bu iş için öncelikle bilgisayarınıza bu bağlantıyı kullanarak EpocCam yazılımını yüklemeniz gerekiyor:
EpocCam'ın bilgisayarda çalışan yazılımını yükledikten sonra EpocCam iOS uygulamasını da çalıştırın. Sonrasında ise bilgisayarınızın ve iOS cihazınızın aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun ve iki cihazı eşleştirin. Bundan sonra iOS cihazınızı bir web kamerası, güvenlik kamerası veya bebek izleme kamerası olarak kullanabilirsiniz.