iPhone X Özel Parmak Hareketleri ve Kısayollar

iPhone X, 6099 TL fiyat etiketiyle 24 Kasım’da Türkiye’de satışa çıkacak. Apple’ın 10. yıl özel aynı zamanda şimdiye kadarki en pahalı telefonu olan iPhone X, yepyeni bir görünümle bizleri karşılıyor. Bu blog yazımızda iPhone X'e özel hareket ve kısayollardan bahsediyoruz.

iPhone X Nasıl Kullanılır?

3 Kasım’da Amerika’da, 24 Kasım’da da Türkiye’deki kullanıcılarla buluşan Apple iPhone X için kutu açılış ve inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştık.

Detaylı incelemeye aldığımız iPhone X, bildiğiniz üzere home tuşsuz ve OLED ekranlı, neredeyse çerçevesiz ilk iPhone olma özelliğine sahip. Tabii ki yurt dışında 1000 Doları, Türkiye’de 6000 TL’yi aşan fiyatıyla da en pahalı iPhone olarak karşımızda. Apple’ın sadece başlangıç olarak öne çıkardığı yeni iPhone’ununda en büyük sorun; ekrandaki çentik dışında home tuşunun kaldırılmış olması. Yapısı değiştirilse de senelerdir aynı yerde gördüğümüz; ana ekrana ulaşmaktan son açık uygulamalara erişmeye, ekran görüntüsü almaktan yazılımsal sorunları çözmek için yeniden başlatmaya birçok iş kulandığımız home butonu iPhone X ile tarih oldu. iPhone’un zaman zaman sinirlendirse de sevdiğimiz home tuşu muhtemelen 2018 iPhone modellerinde de olmayacak. Peki, iPhone’u home tuşu olmadan nasıl kullanacağız? Apple, kutu içerisine cihazın kullanımına ilişkin görseller içeren kağıtları koysa da çoğumuz direkt cihaza yapışıyor, bu kağıtları bir köşeye atıyor. Veya ikinci el satın aldığımızdan bu kağıtlar çıkmayabiliyor. Bu yüzden iPhone X ile birlikte hayatımıza giren yeni kaydırma hareketlerini bir yazıda toplayalım dedik. Yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunan iPhone X'e özel ipuçlarını da bu yazıda en sade şekilde paylaşıyoruz.

iPhone X Ana Ekrana Dönme:

Yeni - eski her yaşta iPhone kullanıcısının bildiği üzere ana ekrana dönmenin tek yolu parmak izi sensörünü de içinde barındıran o yuvarlak tuşa veya ekranın istenilen köşesine konumlandırılabilen sanal home tuşuna basmaktır. iPhone X’da home tuşu bulunmadığından ana ekrana dönmek için kaydırma hareketi yapmanız gerekiyor. Ekranın en altında beliren ince çizgiden parmağınızı yukarı kaydırarak ana ekrana dönmüş oluyorsunuz.

With iPhone X, getting to the Home screen is as simple as swiping up from the bottom. Check it out.



Learn more: https://t.co/Gev9UeAZa1 pic.twitter.com/8wiOQYuf5d — Apple Support (@AppleSupport) 6 Kasım 2017

iPhone X Uygulamalar Arası Geçiş (Uygulama Değiştirici):

iPhone X’da uygulamalar arasında geçiş yapmak için parmağınızı ekranın en altından orta kısmına doğru kaydırıyor ve Uygulama Değiştirici’yi görene kadar kaldırmıyorsunuz. Sonrasında klasik olarak ekranı sola veya sağa kaydırarak (soldan sağa önceki uygulamayı, sağdan sola sonraki uygulamayı getirir) uygulamalar arasında geziniyor, dokunarak o uygulamayı açıyorsunuz.

Want to switch between your recent apps on iPhone X? Just swipe up from the bottom of the screen, and pause. Like this. pic.twitter.com/uWoArLTLbm — Apple Support (@AppleSupport) 8 Kasım 2017

iPhone X Uygulama Kapatma:

iOS 11 ile gelen iPhone X, oldukça seri çalışıyor ve kullanım süresi olarak üzmüyor ancak yine de arkada çalışan uygulamaları kapatmak isterseniz; Alttaki ince çizgiden yukarı hafifçe kaydırıyor ve parmağınızı kaldırmıyorsunuz. Son açık uygulamalar ekranında kapatmak istediğiniz uygulama kartına kırmızı çizgi işareti çıkana dek basılı tutuyorsunuz.

iPhone X Erişilebilirlik Modu:

Özellikle iPhone Plus modellerinde ekranın ulaşılamayan köşelerine erişimi mümkün kılan Erişilebilirlik modu, iPhone X’da hareketle yapılmıyor; açmanız gerekiyor. Ayarlar - Genel - Erişilebilirlik menüsü altından açık konuma getirdiğinizde en alttaki ince çizgide aşağı kaydırma hareketi yaptığınızda ekranın tüm noktalarına ulaşmış oluyorsunuz.

iPhone X Denetim Merkezi Açma:

iPhone X’da Denetim Merkezi’ne üst taraftan erişiliyor. Hücre sinyali ve pil göstergesinin olduğu sağ taraftan aşağı kaydırma hareketi uyguladığınızda iOS 11 ile birlikte yenilenen, kısmen özelleştirilebilir Deneyim Merkezi sizi karşılıyor.

iPhone X Nasıl Açılır?

Komik gelebilir ancak iPhone hakkında sorulan ilginç sorular arasında “iPhone nasıl açılır?” da yer alıyor. Bu yüzden belirtmekte fayda var. iPhone X’u açmak için yan düğmeye basılı tutuyorsunuz.

iPhone X Uyandırma / Uyku Moduna Geçirme:

iPhone X’u uyandırma ve uyku moduna geçirmek için de yan düğmeyi kullanıyorsunuz.

iPhone X Kapatma:

iPhone X’u kapatma ihtiyacı duyar mısınız bilmiyorum ama kapatmanız gerekirse yan düğmeye ses butonlarıyla birlikte basılı tutuyor ve kaydırıyorsunuz.

iPhone X Siri Açma:

En azından Türkiye’de fazla anlaşamadığımız asistan Siri’ye ihtiyacınız olursa yan düğmeye basılı tutmanız yeterli. Her zaman olduğu gibi “Hey Siri” komutuyla eller serbest aktive edebilirsiniz.

Looking for Siri on #iPhoneX? You can either say "Hey Siri" or press and hold the side button to ask a question. pic.twitter.com/XyIjiaioXi — Apple Support (@AppleSupport) 11 Kasım 2017

iPhone X Acil SOS:

SOS yani acil durum çağrısı göndermeniz gerektiğinde yan düğme ile ses butonuna aynı anda basılı tutuyorsunuz.

iPhone X Face ID Devre Dışı Bırakma:

Touch ID’nin yerine geçen Face ID’yi geçici olarak devre dışı bırakmak isterseniz; iPhone’unuzun ekranının kapalı olduğundan emin olun. Yan düğme ve ses butonlarına basılı tutun.

iPhone X Apple Pay:

Ülkemizde günün birinde kullanılabilir olacak Apple Pay’i aktive etmek için yapmanız gereken tek şey; Yan düğmeye iki kere dokunmak.

Double-click the side button on iPhone X to make easy and secure purchases with Apple Pay. pic.twitter.com/KdLSPcWBDv — Apple Support (@AppleSupport) 13 Kasım 2017

iPhone X Erişilebilirlik Kısayolları:

iPhone X’un yan düğmesine üç kez basarsanız Erişilebilirlik kısayollarına ulaşmış oluyorsunuz. (Ayarlar - Genel - Erişilebilirlik içinden özelleştirme şansınız elbette var)

iPhone X Ekran Görüntüsü Alma:

iPhone X’da ekran görüntüsü almak için yan düğme ve ses açma butonuna aynı anda basıyorsunuz.

iPhone X Yeniden Başlatma ve Sıfırlama:

iPhone X’u yeniden başlatmak veya sıfırlamak için üç adım izlemeniz gerekiyor. Önce ses açma, sonra ses kısma butonuna, ardından da yan düğmeye basılı tutuyorsunuz.