İş Hayatında Mobil İnovasyon: İletişimi ve Verimliliği Artırmanın Yolları
Mobil inovasyonun gücünden yararlanarak iş hayatında iletişimi ve verimliliği artırabilirsiniz. Mobil inovasyonda bu yöntemlerle rakiplerinizin önüne geçin!
İnovasyon kavramı gün geçtikçe hem firmalar hem de müşteriler için daha önemli hale geliyor. Firmalar teknolojinin sunduğu imkânları maksimum seviyede kullanarak müşteri gereksinimlerini en verimli şekilde karşılamanın yollarını arıyor.
Bu aşamada en çok tercih edilen yöntemlerden birisi mobil inovasyon teknolojilerini kullanmak oluyor.
Kurum içi iletişim ve verimliliği artırmak amacıyla mobil inovasyonun gücünden yararlanan firmalar rakiplerinin önüne geçme fırsatı yakalıyor. Mobil inovasyonun firma ve müşteri açısından sağladığı yararlar bu yazımızda sizi bekliyor.
Dijital İnovasyon Nedir? Faydaları Nelerdir?
Dijitalleşme sürecinde firmaların sıkça kullandığı kavramlardan biri olan ‘inovasyon’un kökeni aslında M.S. 1500 - 1600 yıllarına dayanıyor.
İş Hayatında Mobil İnovasyon ile İletişimi Arttırmanın Yolları
- Mobil inovasyondan yararlanarak kurum içinde iletişim ve erişim kolaylığı sağlayabilirsiniz. Çalışanlarınız hareket halindeyken bile onlarla iletişim kurabilir, lokasyondan ve zamandan bağımsız bir şekilde işlerin yürümesini sağlayabilirsiniz. Bunun için geliştirilmiş birçok uygulama mevcut. Online toplantılar, seminerler ve ‘ekran paylaşımı’, ‘topluluk oluşturma’, ‘kanal açma’ gibi özellikler sayesinde mobil inovasyondan yararlanarak kurum içi iletişimde süreklilik yakalayabilirsiniz.
- Sadece firma çalışanları ile değil müşteri ve çözüm ortaklarıyla da mobil inovasyonun sunduğu olanakları kullanarak iletişim kurabilirsiniz. Çalışmalarınızı mobil araçlar sayesinde dakikalar içinde karşı tarafa iletebilir, kısa sürede geri bildirim alarak daha hızlı ve verimli sonuçlara ulaşabilirsiniz.
- Kullanıcı deneyimlerini analiz etmek için de mobil inovasyon teknolojilerini kullanabilirsiniz. Müşteri değerlendirmeleri, kullanıcı yorumları ve puanlama sistemi gibi özellikler sayesinde ürün / hizmetlerinizin performansını ölçebilirsiniz. Ayrıca bu tarz uygulamalar müşteri memnuniyetini arttırmak ve olumsuz deneyim yaşayan müşterileri geri kazanmak için iletişime geçmek açısından da birçok avantaj sağlar.
İş Hayatında Mobil İnovasyon ile Verimliği Arttırmanın Yolları
- Yeni satış ve pazarlama yöntemleri geliştirebilir, alternatif satış kanalları açabilirsiniz. Dijitalleşmenin en büyük getirilerinden biri farklı satış kanallarının oluşturulabiliyor olması. İşinizde verimliliği artırmak için siz de mobil kaynaklardan yararlanarak farklı alanlarda ürün / hizmet satışlarınızı destekleyebilirsiniz.
- Prosedür haline gelen işlemleri kolaylaştıran ve otomatik hale getiren çözümler üretebilirsiniz. Bunun için sohbet robotlarından yararlanabilir, ‘sesli asistan’, ‘kaydedilmiş yanıtlar’, ‘sık sorulan sorular’, ‘hızlı yanıt sistemi’ gibi çözümleri tercih edebilirsiniz.
- Müşteri eylemlerini analiz ederek alternatif para kazanma yöntemleri geliştirebilirsiniz. Bunun için Google Analytics gibi ücretsiz araçlardan yararlanabileceğiniz gibi daha fonksiyonel ve ücretli uygulamaları da kullanabilirsiniz.
- Yeni müşteri potansiyellerini keşfedebilir, hedef kitlenize ulaşmanın alternatif yollarını bulabilirsiniz. Bunun için çeşitli mobil uygulamalardan yararlanılabiliyor. Firmalar başta sosyal medya araçları olmak üzere farklı mobil araçlar sayesinde ürün / hizmetleri ile ilgilenebilecek yeni hedef kitleleri belirleme ve onlara ulaşma imkânına sahip olabiliyor.
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