İzlemeye Değer 5 Benzersiz YouTube Yemek Kanalı

Yemek yapmak, yeni fikirler edinmek için çeşitli şefleri izleyerek büyük ölçüde ilerleme kaydedebileceğiniz bir beceridir. Bu nedenden ötürü, yemek yapımına dayanan YouTube içeriklerine güvenebilirsiniz.

YouTube'da yer alan belki de milyonlarca yemek videosu var; bunlarla zaman kaybetmemeniz için bu yazıda, izlemeye değer benzersiz YouTube yemek kanallarından bazılarını bir araya getirdik.

Bu kanal, ismini gördüğünüzde aklınıza gelen ilk şey değildir; burada yemek yapımı için köpekler kullanılmıyor. Kanal, bir japon şefi -sadece şef olarak da bilinir- ve onun köpeği Francis üzerinden yürüyor. Şef yemek yaparken ve zaman zaman Japonca konuşurken Francis ise yemeğin nasıl yapıldığını İngilizce olarak anlatıyor.

Hazırlanan yemeklerin çoğu Japon mutfağından oluşuyor ancak bazı videolarda diğer ülkelerin yemekleri de bulunuyor. Maalesef ki Francis 2016 yılında öldü ve kanal uzun bir süre boyunca durgunlaştı. Yeni videolarda Francis yerine oyuncak köpek kullanılıyor.

Yukarıdaki video, bu listenin en iyi videolarından biridir. Balık ve deniz yosunu bazlı bir yemek olan Tai Kobujime’nin hazırlanışını gösteriyor. Videoyu izledikten sonra yardıma ihtiyacınız olursa adım adım verilen talimatları takip etmek için açıklama kısmındaki bağlantıyı kontrol ediniz.

Bu video ise daha eski tarihlerden, Francis’in yaşadığı zamanlardan kalma bir videodur. Francis’in uyurken bile yemeğin hazırlanışını nasıl anlattığını hayretler içerisinde izlemeye hazır olun.

Binging With Babish isimli bu kanal, TV şovlarında yer alan yiyeceklerin eğlenceli bir şekilde yapımını anlatmaktadır. Kanaldaki videoların çoğu tuhaf yiyeceklerden oluşur fakat yiyeceklerin olduktan sonraki halleri oldukça tatmin edicidir.

Babish yukarıdaki videoda en çok istekte bulunulan yiyeceklerden birini yapıyor: Nickelodeon isimli TV programındaki “Spaghetti Tacos iCarly”. Aslına bakarsanız, oldukça mükemmel bir sonuç veriyor. Kanal, videoların başına yiyeceğin nereden alındığını gösteren bir video ekliyor. Böylece bu yiyeceğin nereden geldiğini öğrenebiliyorsunuz.

Babish’in tarzını sevdiyseniz ancak TV programlarındaki yemeklerden hoşnut değilseniz, Babish With Basic serisine de göz atabilirsiniz. Bu, mutfakta yeni olan kişiler için basit dersler veren kategoridir.

Biraz daha sağlıksız ve kalorilerle dolu bir mega yiyecek mi arıyorsunuz? Epic Metal Time, yüksek kalori, sağlıksız ve mega yiyecekler yapan ve temel amacı eğlenceli videolar oluşturmak olan bir kanaldır.

Düzinelerce kızartılmış yiyecekleri, yüz kilo ağırlığındaki yiyecekleri ve daha fazlasını bu kanalda bulabilirsiniz. Bu biraz şaşırtıcı biraz da iğrenç gelebilir. Bu videolardaki yiyeceklerden birini kendi başınıza yapmanız için deli olmanız gerekir. Tabii ki eğer amacınız onu yemek değilse sorun olmayacaktır.

Granola Bar sever misiniz? Bu videoda ne kadar büyük bir hal alabildiğine inanamayacaksınız; gördükleriniz karşısında ağzınız açık kalacaktır.

English Heritage, tamamen İngiltere tarihine adanmış bir kanaldır. Videolarının tamamı yemek yapmakla ilgili değildir fakat The Victorian Way isimli bir kategorisi bulunmaktadır ve bu kategoride yemek yapımlarına yer veriliyor.

Bu kategoride yayınlanan videolar, Victoria Dönemi’nden kalma geleneksel İngiliz yemeklerinin hazırlanışını anlatmaktadır. Döneme ait olanlar sadece yemekler değil, mutfak gereçleri ve mutfak da dönem ile uyumludur. Tarih ve yemek yapmanın en mükemmel karışımını bu kanalda bulabilirsiniz.

Listenin son kanalı, diğer kanallardan biraz daha farklı içerik sunuyor. America’s Test Kitchen, basit yemek pişirme videoları yerine yemeklerin farklı hazırlama yöntemleri, mutfak gereçleri için ürün önerileri, çeşitli markaların karşılaştırmaları ve daha fazlasıyla ilgili videolar üretiyor.