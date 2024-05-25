En İyi Jon Bernthal Filmleri ve TV Dizileri

Özellikle The Punisher ve The Walking Dead dizilerindeki rollerinden sonra dünya çapında tanınan bir oyuncu olan Jon Bernthal, farklı rollerin üstesinden çok iyi gelen bir oyuncu. Biz de bu yazımızda sizler için en iyi Jon Bernthal filmlerini ve TV dizilerini seçtik.

Jon Bernthal, Hollywood'un karizmatik ve yetenekli oyuncularından biridir. 20 Eylül 1976 doğumlu Amerikalı aktör bugüne kadar pek çok filmde ve dizide rol almıştır. Fiziksel görünüşü ile öne çıkan Jon Bernthal’ın bazı performansları zihnimize kazınmıştır. Eğer bu oyuncunun daha fazla filmini ya da dizisini izleme niyetindeyseniz bu yazımız tam size göre.

Jon Bernthal’ın En İyi Film ve Dizileri

The Walking Dead (2010)

Snitch (2013)

The Wolf of Wall Street (2013)

Fury (2014)

Sicario (2015)

The Punisher (2017)

Baby Driver (2017)

Wind River (2017)

Ford v Ferrari (2019)

The Many Saints of Newark (2021)

King Richard (2021)

The Walking Dead (2010)

Jon Bernthal AMC'nin popüler zombi dizisi The Walking Dead’de Shane Walsh karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. Zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın liderlerinden biri olan Shane eski polis ortağı Rick Grimes ile karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Jon Bernthal’ın karaktere kattığı psikolojik derinlik ve karizmatik performansı zihnimizde epey yer etti.

Zombi dizileri denildiğinde akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan The Walking Dead, Jon Bernthal’ın kişisel kariyerinde de çok önemli bir yere sahiptir. Kendisini ünlü eden iştir desek yanılmayız herhalde.

Tür: Korku, Dram

Oyuncular: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies

IMDB Puanı: 8.1

Snitch (2013)

Bu yapımda John Matthews adlı bir babanın oğlunu hapisten kurtarmak için bir uyuşturucu kartelinin içine sızmasını konu alınmış. Jon Bernthal, Daniel James rolüyle hikayeye sertlik ve gerçeklik katıyor. Uyuşturucu dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne seren bu film tam Jon Bernthal’lık bir yapım.

Tür: Aksiyon, Dram

Oyuncular: Dwayne Johnson, Jon Bernthal, Susan Sarandon

IMDB Puanı: 6.5

The Wolf of Wall Street (2013)

Martin Scorsese’nin bu ünlü filminde Bernthal, Brad Bodnick karakteriyle küçük ama akılda kalıcı bir performans sergiliyor. Jordan Belfort’un çılgın hayatının anlatıldığı bu filmde Jon Bernthal uyuşturucu bağımlısı, kaslı bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Çok büyük bir rol olmasa da ünlü oyuncuyu burada görmek oldukça güzel.

Tür: Biyografi, Komedi, Suç

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Jon Bernthal

IMDB Puanı: 8.2

Fury (2014)

İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bu filmde Jon Bernthal, Grady "Coon-Ass" Travis adlı bir tank mürettebatı üyesini canlandırıyor. En iyi Brad Pitt filmlerinden biri olan bu yapımda Jon Bernthal savaşın acımasızlığını ve insan ruhunun dayanıklılığını başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Eğer İkinci Dünya Savaşı ile alakalı bir film izlemek istiyorsanız Fury iyi bir seçenek olacaktır. Oyuncu kadrosuyla ve genel tonuyla son derece etkileyici bir film olan Fury’de Jon Bernthal’ı izlemek de büyük bir keyif.

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Jon Bernthal

IMDB Puanı: 7.6

Sicario (2015)

Jon Bernthal bu gerilim dolu suç filminde, DEA ajanı Ted olarak karşımıza çıkıyor. Emily Blunt, Benicio Del Toro ve Josh Brolin’in de yer aldığı bu filmde Jon Bernthal’ın kısa ama etkili performansı dikkat çekiyor. ABD-Meksika sınırındaki uyuşturucu savaşlarını ve bu savaşların etik karmaşıklığını beyaz perdeye yansıtan bu film kesinlikle izlenmeli.

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal

IMDB Puanı: 7.6

The Punisher (2017-2019)

Marvel’ın Netflix dizisi The Punisher’da Jon Bernthal, Frank Castle rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ailesinin öldürülmesinin intikamını alan eski bir deniz piyadesi olan Frank Castle, adalet arayışındayken acımasız ve vahşi yöntemler kullanır. Jon Bernthal’ın bu dizideki rolü efsanedir. Punisher’ın derinliklerini ve psikolojik yaralarını mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Dizinin beklenenden daha kısa sürmesi epey tepkiye yol açtı. Netflix neden The Punisher dizisinin fişini çekti bilmiyoruz ancak keşke Jon Bernthal Frank Castle rolüyle bir kez daha izleyicilerin karşısına çıksa.

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Jon Bernthal, Ebon Moss-Bachrach, Ben Barnes

IMDB Puanı: 8.5

Baby Driver (2017)

Bu aksiyon ve hız dolu filmde Jon Bernthal, Griff adlı bir soyguncuyu canlandırıyor. Hızlı tempolu sahneler ve stilize aksiyon sekanslarıyla dolu bu filmde Jon Bernthal yine kısa ama akılda kalıcı bir performans sergiliyor. Baby Dricer geç bir sürücünün maceralarını konu alan bir film.

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Kevin Spacey

IMDB Puanı: 7.6

Wind River (2017)

Jon Bernthal, Taylor Sheridan’ın yönettiği bu gerilim filminde Matt Rayburn karakteriyle önemli bir rol oynuyor. Yerli Amerikalı kadınların yaşadığı zorluklar ve adalet sisteminin yetersizlikleri gibi sosyal konular ele alınmıştır. Jon Bernthal’ın performansı kesinlikle izlenmeye değer.

Tür: Suç, Dram, Gizem

Oyuncular: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal

IMDB Puanı: 7.7

Ford v Ferrari (2019)

Jon Bernthal Ford Motor Company’nin başkan yardımcısı Lee Iacocca rolüyle karşımıza çıkıyor. Bu biyografik dilmde Ford’un Ferrari’ye karşı Le Mans 24 Saat Yarışı’nı kazanma çabalarını izliyoruz. Jon Bernthal’ın performansı filmdeki dramatik gerilimi ve tarihsel olayları daha da güçlendiriyor.

Motor sporları ile ilgilenenlerin bayılarak izleyeceği bu filmde Christian Bale ile Jon Bernthal’ı aynı yapımda görmek çok keyifli. En iyi Christian Bale filmlerinden biri olan Ford v Ferrari hız ve adrenalin dolu bir yapım.

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

IMDB Puanı: 8.1

The Many Saints of Newark (2021)

Sopranos dizisinin prequel’i olan bu filmde Jon Bernthal, Johnny Soprano karakteriyle mafya dünyasının içine dalıyor. Jon Bernthal’ın performansı Sopranos hayranlarını tatmin edecek düzeyde etkileyici ve güçlü.

Tür: Suç, Dram

Oyuncular: Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal

IMDB Puanı: 6.3

King Richard (2021)

Bu biyografik yapımda Jon Bernthal, ünlü tenis antrenörü Rick Macci rolünde. Film Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ın kızlarını nasıl dünya çapında tenis şampiyonları yapmak için mücadele ettiğini anlatıyor. Jon Bernthal’ın performansı filmdeki ilham verici hikayeye katkıda bulunuyor.

Tür : Biyografi, Dram, Spor

: Biyografi, Dram, Spor Oyuncular : Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal

: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal IMDB Puanı: 7.5

En iyi Jon Bernthal Filmleri ve TV dizileri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Peki sizin bu listedeki favori filminiz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.