iOS 18'de Kaçırmamanız Gereken 10 Yenilik: Harika Bir Deneyim Sunuyor!

Büyük bir ilgiyle karşılanan iOS 18, Apple kullanıcıları için heyecan verici yenilikler içeriyor. Kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıran özellikler sayesinde iPhone kullanmak çok daha keyifli hâle geliyor. Peki, kaçırılmaması gereken iOS 18 yenilikleri neler?

Teknoloji devi Apple, 9 Eylül 2024 tarihinde iPhone 16 serisi dahil olmak üzere birçok ürün tanıttı. Büyüleyici özelliklere ev sahipliği yapan yeni iPhone modellerinin ardından iOS 18, 16 Eylül'de yayınlandı. Peki,

iOS işletim sisteminin yeni sürümünde mesajlar için biçimlendirme seçeneklerinden e-postaları kategorize etmeye kadar çok sayıda özellik sunuyor. Bu özelliklerden bazıları ise hayatı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. İşte iOS 18 güncellemesi ile beraber sunulan ilgi çekici yenilikler!

iPhone Deneyimini Geliştiren iOS 18 Yenilikleri

iPhone'ları dokundurarak para gönderme

iPhone'u göz ile kontrol etme

Fotoğrafta istenmeyen nesneleri kaldırma

Matematik işlemlerini anında çözme

Apple Intelligence

Ana ekranı özelleştirme

Hesap makinesinde döviz kuru hesaplama

Oyun modu

Uygulama kilitleme

Telefon görüşmelerini kaydetme

iPhone'ları Dokundurarak Para Gönderme

Tap to Cash olarak isimlendirilen özellik, kullanıcıların iPhone'ları birbirine dokundurarak para transferi yapabilmesine olanak tanıyor. Para gönderme sürecinde ekranda başarılı şekilde tasarlanmış bir animasyon gösteriliyor.

Apple was like ‘yeah let’s do Venmo but make it absolutely sick’ pic.twitter.com/WX848gLnuJ — Sebastiaan de With (@sdw) June 10, 2024

iPhone'u Göz ile Kontrol Etme

Ayarlar menüsü üzerinden Erişilebilirlik kategorisine girin. Açılan sayfada yer alan "Göz Takibi" bölümünü açın. "Göz Takibi" özelliğini etkinleştirin. Bunu yaptıktan sonra gözleriniz ile ekrandaki noktayı takip etmeniz gerekiyor.

Bu işlemi tamamladıktan sonra iPhone'u artık gözleriniz ile takip edebilirsiniz. Gözler ile ekranın belirli bir yerine bir süre boyunca bakmak o kısmı seçmek anlamına geliyor.

Fotoğrafta İstenmeyen Nesneleri Kaldırma

iOS 18 ile birlikte iPhone'lara fotoğraftaki nesneleri kaldırma özelliği geldi. Bu özellik sayesinde fotoğraflardaki istemediğiniz nesneleri ve arka planları yalnızca birkaç adımda silebilirsiniz. Silme tamamlandıktan sonra o kısım otomatik olarak dolduruluyor. Böylece bu işlem için fotoğraf düzenleme hizmetlerine gerek kalmıyor.

Apple iOS 18 - Clean Up tool can identify and remove distracting objects in the background of a photo pic.twitter.com/ZXM7MGTG7Q — TechDroider (@techdroider) June 10, 2024

Matematik İşlemlerini Anında Çözme

Yeni sürümde Hesap Makinesi uygulamasına oldukça kullanışlı bir özellik eklendi. Uygulamaya girdikten sonra hesap makinesi simgesine dokunun ve "Matematik Notları" seçeneğini seçin. Kalem simgesine dokunduktan sonra kalemlerden birini seçin. Böylelikle iPhone'da yazdığınız matematik işlemlerinin anında çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Apple Intelligence

iOS 18'in belki de en heyecan verici yeniliklerinden biri yapay zeka özellikleridir. İlk etapta önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulacak olan Apple Intelligence iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve üzeri iPhone'larda kullanılabilecek. Apple Intelligence'in Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Yazma Araçları Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamalarda metni tekrar yazabilecek, düzeltebilecek ve özetleyebilecek. Ayrıca uygulamalardaki bildirim özetleri aracılığıyla önceliklerinizi belirlemenize yardım olacak.

Mail uygulamasında her e-postadaki en önemli bilgileri özetleyecek. Akıllı Yanıt özelliği ise size hızlı yanıt önerileri sunacak. Dakikalar içerisinde eğlenceli görseller oluşturabileceksiniz. Genmoji ise özel emojiler oluşturabilmenize imkân tanıyacak. Yapay zeka desteği daha pek çok yenilik sunacak.

Ana Ekranı Özelleştirme

Güncelleme ile birlikte ana ekranı özelleştirme imkânı sağlayan yeni seçenekler sunuldu. Uygulama simgelerinin rengini değiştirebilir ve böylece duvar kâğıdıyla uyumlu hâle gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ekrandaki uygulamaları istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.

Kilit ekranında yer alan kamera ve fener butonlarını değiştirme imkânına sahipsiniz. Denetim Merkezi'nde yer alan butonları düzenleyebilir ve yeniden boyutlandırabilirsiniz. Denetimler galerisinden daha fazla denetim ekleyebilmeniz de mümkün.

Hesap Makinesinde Döviz Kuru Hesaplama

Hesap Makinesi'ne gelen yeni özellikler sayesinde artık uygulama üzerinden dövüz kurunu hesaplayabilir ve hatta birim dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için uygulamanın sol alt köşesindeki hesap makinesi simgesine dokunun ve "Dönüştür" seçeneğini etkinleştirin.

Oyun Modu

Oyun modu, oyun süresi boyunca yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini minimum seviyeye indiriyor. Bu mod sayesinde cihazın performansını daha da artırabilir ve bu sayede daha akıcı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.

Uygulama Gizleme

Uygulama Gizleme özelliği, telefonu kullanan diğer kişilerin belirlenen uygulamalara erişememesini sağlıyor. Gizlemek istediğiniz uygulamanın üzerine basılı tutun ve "Face ID Gereksin" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda "Gizle ve Face ID Gerekir" seçeneğine basın.

"Uygulamayı Gizle" butonuna bastığınız takdirde işlem tamamlanacak. Uygulama Arşivi üzerinden "Gizli" bölümünü görüntülediğinizde söz konusu uygulamaya ulaşabilirsiniz.

Telefon Görüşmelerini Kaydetme

Yeni güncelleme, telefon görüşmelerini kaydetme işleminin yapılabilmesini sağlıyor. Arama ekranının sol üst köşesinde bulunan simgeye dokunduğunuzda "Bu arama kaydedilecek" şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz.

Durdur butonuna basarak kayıt sürecini tamamlayabilirsiniz. Notlar uygulaması üzerinden ses kaydına ulaşabilirsiniz. Kaydı 15 saniye ileri veya geri sarabilme imkânı da mevcut.

Yeni güncelleme ile sunulan özellikler arasında en çok hangisini beğendiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.