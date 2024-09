iOS 18'de Kaçırmamanız Gereken 10 Yenilik: Harika Bir Deneyim Sunuyor!

Büyük bir ilgiyle karşılanan iOS 18, Apple kullanıcıları için heyecan verici yenilikler içeriyor. Kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıran özellikler sayesinde iPhone kullanmak çok daha keyifli hâle geliyor. Peki, kaçırılmaması gereken iOS 18 yenilikleri neler?

Teknoloji devi Apple, 9 Eylül 2024 tarihinde iPhone 16 serisi dahil olmak üzere birçok ürün tanıttı. Büyüleyici özelliklere ev sahipliği yapan yeni iPhone modellerinin ardından iOS 18, 16 Eylül'de yayınlandı. Peki,

iOS işletim sisteminin yeni sürümünde mesajlar için biçimlendirme seçeneklerinden e-postaları kategorize etmeye kadar çok sayıda özellik sunuyor. Bu özelliklerden bazıları ise hayatı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. İşte iOS 18 güncellemesi ile beraber sunulan ilgi çekici yenilikler!

Tap to Cash olarak isimlendirilen özellik, kullanıcıların iPhone'ları birbirine dokundurarak para transferi yapabilmesine olanak tanıyor. Para gönderme sürecinde ekranda başarılı şekilde tasarlanmış bir animasyon gösteriliyor.

Apple was like ‘yeah let’s do Venmo but make it absolutely sick’ pic.twitter.com/WX848gLnuJ

Ayarlar menüsü üzerinden Erişilebilirlik kategorisine girin. Açılan sayfada yer alan "Göz Takibi" bölümünü açın. "Göz Takibi" özelliğini etkinleştirin. Bunu yaptıktan sonra gözleriniz ile ekrandaki noktayı takip etmeniz gerekiyor.

Bu işlemi tamamladıktan sonra iPhone'u artık gözleriniz ile takip edebilirsiniz. Gözler ile ekranın belirli bir yerine bir süre boyunca bakmak o kısmı seçmek anlamına geliyor.

iOS 18 ile birlikte iPhone'lara fotoğraftaki nesneleri kaldırma özelliği geldi. Bu özellik sayesinde fotoğraflardaki istemediğiniz nesneleri ve arka planları yalnızca birkaç adımda silebilirsiniz. Silme tamamlandıktan sonra o kısım otomatik olarak dolduruluyor. Böylece bu işlem için fotoğraf düzenleme hizmetlerine gerek kalmıyor.

Apple iOS 18 - Clean Up tool can identify and remove distracting objects in the background of a photo pic.twitter.com/ZXM7MGTG7Q