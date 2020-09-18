Kandaki Oksijen Düzeyi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Apple geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte Watch Series 6 ile karşımıza çıktı. Yeni model - aslında akıllı saat sektöründe pek de yeni olmayan - kandaki oksijen düzeyini ölçebilen bir sensör ile birlikte geliyor. Peki kandaki oksijen düzeyi nedir, ne işe yarar ve kullanıcıya ne anlatır?

Sağlık görevlileri Covid-19 teşhisi için kandaki oksijen seviyesini ölçmeye başladığından bu yana söz konusu teknolojiye sahip akıllı saatler, kullanıcılar için önemli bir yardımcı araç olmaya başladı. Nitekim bir süredir hayatımızda bulunan bu teknoloji artık Watch Series 6 ile Apple kullanıcılarının da hizmetinde. Peki kandaki oksijen düzeyi sizlere neler söyleyebilir ve neler söyleyemez?

Basit bir şekilde SpO2 ya da Kan Oksijen Seviyesi kanınızdaki oksijen miktarıdır. Genellikle beşinci yaşamsal belirti olarak adlandırılan bu sağlık ölçütü Covid-19 dahil olmak üzere solunum rahatsızlığına sahip olan hastaları izlemek adına önemli bir ölçüttür. Eğer kandaki oksijen düzeyiniz çok yüksekse bunu kalp atışlarınızla hissedebilirsiniz ancak düştüğü zaman bunu anlayabilmek pek de kolay değildir. Aslında bir nefes darlığınız olabilir ancak iyi görünebilir ve iyi hissedebilirsiniz.

Geleneksel olarak SpO2 seviyenizi ölçmek için bir nabız oksimetresine - parmağınıza takılan küçük bir alet - ihtiyacınız vardır ancak Watch Series 6 ile birlikte gelen sensör bunu daha kolay ve her yerde yapabilmenize olanak sunar.

Kandaki Oksijen Düzeyi Nedir?

Kandaki Oksijen Seviyesi vücudunuzun akciğerlerden alyuvarlarınıza taşınan oksijeni ne kadar iyi emebildiğini sizlere gösterir. Mayo Clinic verilerine göre sağlıklı bir insanda bu düzey en az yüzde 90 olmalıdır. Vücudunuzdaki hücreler sağlıklı bir şekilde çalışabilmek adına oksijene ihtiyaç duyarlar ve düşük kan oksijen seviyesi bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Yine de düşük seviyelerin her zaman tıbbi bir sorunu göstermediğini unutmayın. Ancak seviye düşük kalmaya devam ederse ve daha da düşerse tıbbi müdahale aramak önemlidir. Temel olarak birçok sağlık durumu düşük kan oksijen seviyesine yol açabilir:

- Astım

- Kalp hastalıkları

- Akciğer hastalıkları

- KOAH

- Akciğer iltihaplanması

- Akciğerdeki sıvılar

- Uyku apmnesi

Kandaki oksijen düzeyinizi izlemek bu tıbbi sorunları tespit etmenize veya teşhis konulursa bunları takip etmenize yardımcı olabilir.

Apple Watch'ta Neden Kan Oksijen Sensörü Var?

Apple'ın yeni sensörü Covid-19 salgınının ardından uygun bir zamanda kullanıma sunuldu.

Şirket astımlı hastalara nasıl yardımcı olabileceğini görmek adına California Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. Aynı zamanda kalp yetmezliğinde diğer sağlık ölçümlerinin kullanıcılara nasıl yardımcı olacağını görebilmek adına Ted Rogers Kalp Araştırma Merkezi ile sağlanan başka bir iş birliği daha bulunmakta.

Son olarak saatten edinilen kalp atış hızı ve oksijen seviyesi ölçümlerinin herhangi bir solunum yolu rahatsızlığını tespit edip edemeyeceğini görebilmek adına Washington Üniversitesi ile yapılan çalışmalar da mevcut. Bu çalışmalardan somut sonuçların elde edilmesi muhtemelen yıllar sürecek ancak Apple, şimdiden tohumları ekmeye başladı.

Peki siz Apple Watch 6 ile sunulan bu yeni sensör hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.