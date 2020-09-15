Apple Watch Series 6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple, düzenlediği Time Flies etkinliğinde yeni akıllı saat modelini tanıttı. Apple Watch Series 6 özellikleri ve fiyatı düzenlenen etkinlikte açıklandı. İşte Apple Watch Series 6 özellikleri ve fiyatı.

Apple Watch Series 6 Özellikleri

Apple Watch Series 6 özellikleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Yeni nesil Apple Watch, Series 4 ve Series 5 modelleriyle aynı tasarımı koruyor. Apple Watch Series 6, önceki modellere çok benziyor ve her zaman açık Retina ekranla 40 mm ve 44 m boyutlarında gelmekte.

Akıllı saat kan oksijen seviyelerini ölçebilen bir oksimetre sensörüne sahip. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan Apple Watch Series 6, S6 işlemciden güç almakta. S6 işlemci, iPhone 11'in içinde bulunan ve önceki nesil S serisi yonga setinden yüzde 20'ye kadar daha hızlı olan A13 Bionic çipi temel alan çift çekirdekli bir işlemci.

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Apple Watch Series 6 Fiyatı

Apple Watch Series 6 fiyatı resmi olarak açıklandı. Akıllı saatin 40mm'lik versiyonunun fiyatının 399 dolar olduğu 44mm'lik versiyonunun fiyatının ise 429 dolar olarak açıklandı.