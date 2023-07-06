Kendi İcatları Yüzünden Ölen Mucitler

Dünya gündemine bomba gibi düşen Titan faciasından sonra kendi icatları yüzünden ölen mucitler merak konusu oldu. Biz de sizlere bu konuyla ilgili bir rehber hazırladık.

Popüler medyanın eksantrik olarak nitelendirdiği mucitler bazen hem kendilerinin hem de başkalarının güvenliklerini tehlikeye atabiliyor. Olağanüstü fikirlere imza atarken yaşamlarından olan 13 mucidi aşağıda sıraladık.

Kendi İcatları Yüzünden Ölen 13 Mucit

Stockton Rush

William Bullock

John Day

Alexander Bogdanov

Andrei Zhelznyakov

Abu Nasr Isma’il İbn Hammad al-Cevheri

Valerian Abakovsky

Luis Jimenez

Henry Smolinski

William Nelson

Franz Reichelt

Horace Lawson Hunley

Thomas Midgley, Jr.

1. Stockton Rush

OceanGate CEO’su Stockton Rush, Amerikalı bir mühendis ve iş adamıdır. Wikipedia’nın kendi icatlarıyla ölen mucitler listesine en yeni dahil olan kişidir. Çünkü 18 Haziran 2023 tarihinde Kuzey Atlantik’teki Titanik’in enkazını görmek için sefer düzenleyen Titan isimli denizaltının içinde yer alıyordu. Stockton Ruch, aynı zamanda Titan’ı tasarlayan OceanGate şirketinin de sahibiydi.

2. William Bullock

Web Press’in geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan William Bullock, kendi kurduğu baskı makinesi yüzünden hayatını kaybetti. Gazetelerin verimli şekilde basılmasına yönelik çalışmalar yaparken bir gün ayağını baskı makinesi kaptı. Bundan dolayı kangren olan William Bullock, bacağı kesilme operasyonunda yaşamını yitirdi.

3. John Day

Denizaltında nedeniyle yaşamını yitiren ilk insan olarak John Day kabul ediliyor. 1774 yılında deneysel dalış odasını test ettiği esnada yaşama veda etti. Bu olayı, Nikolai Detlef Falck 1775 yılında tezinde de yayınladı.

John Day, bir tekne içerisinde yükselen gelgitin örtülmesini sağlayan oda tasarladı. John Day, altı saat kadar bu suyun altında kalıp sağ salim yüzeye çıktı. Ancak Day, bu başarıyla yetinmeyip işi daha da ileriye götürmek istedi.

Bunun için “The Maria” isimli bir yelkenli gemi satın aldı. Geminin içine hava odası koydu. Bu odayı su basıncına karşı güçlendirdi. Daha sonra gemiye 20 ton kaya bağladı. Geminin geri kalanının su almasını sağladı. Fakat gemi batarak John Day’ın ölmesine neden oldu.

4. Alexander Bogdanov

Bilimkurgu yazarı, filozof, ekonomist gibi alanlarda çalışmalar yapan Alexander Bogdanov, 1925 yılında Hematoloji ve Kan Nakli Enstitüsü’nü kurdu. Alexander Bogdanov, 10’un üzerinde kendisine kan nakli yaptırdı. Çünkü kan naklinin saç dökülmesi, görme gibi sorunları giderdiğine inanıyordu.

Vladimir Lenin’in beynini inceleyip onu canlandırmaya yönelikte çalışmalar yaptı fakat başarılı olamadı. Birkaç sene transfüzyon deneyleri yaptı. En son olarak da bir öğrencisinin kanını kendine enjekte etti.

Yalnız öğrencisi; yanlış kan grubuna sahipti. Aynı zamanda sıtma ve tüberküloz hastasıydı. Dolayısıyla Alexander Bogdanov yaptırdığı kan nakli yüzünden vefat etmiş oldu.

5. Andrei Zhelznyakov

Andrei Zhelznyakov, Sovyetler’de kimyasal silah bilimcisi olarak çalışmalar yapıyordu. Novichok isimli yeni sinir gazının geliştirilmesiyle ilgili araştırmalar yaparken öldü.

Bir gün laboratuvarda sinir gazıyla ilgili çalışırken maskenin arızalanması sonucunda kulaklarında çınlama, gözlerindeyse turuncu ve kırmızı halkalar olmaya başladı. Bu olaydan sonra organları iflas etti ve sinir sistemi harap oldu. Laboratuvardaki geçirdiği kazadan sonra birkaç yıl yaşayabildi.

6. Abu Nasr Isma’il İbn Hammad al-Cevheri

Sözlük bilimci olan Abu Nasr Isma’il İbn Hammad al-Cevheri, “Dilin Tacı ve Doğru Arapça” kitabı yazarıdır. Abu Nasr Isma’il İbn Hammad al-Cevheri, sözlük bilimi dışında bir mucitti. Tahta ve iple yapay kanat yaparak bir caminin damına tırmanıp atladı. Bu esnada maalesef ünlü sözlük bilimci yaşamını yitirdi.

7. Valerian Abakovsky

20.yüzyıl başlarında kargo taşıma ve seyahatlerde tren önemli yere sahipti. Alman mühendis Otto Steinitz, tren vagonunu saatte yaklaşık olarak 150 km hızda hareket ettirebilecek bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmada uçak motoru pervaneye bağlandı. Valerian Abakovsky’de Almanların çalışmalarından yola çıkarak kolları sıvadı.

Aerowagon şeklinde isimlendirilen araç, uzun mesafelere hem kargoları hem de hükümet yetkililerini hızlıca taşımak için tasarlandı. Valerian Abakovsky, uçak parçalarının yanı sıra hızlı seyahatler için tren vagonuna farklı farklı değişikliklerde yaparak aracı bambaşka boyuta taşıdı. Kendi icatları yüzünden ölen mucitler listemizde yer alan Valerian Abakovsky, treni aerodinamik olarak şekillendirdi.

Aerowagon isimli aracı Valerian Abakovsky kendine göre şekillendirerek Aerocar olarak isimlendirdi. Aerocar, saatte 140 kilometre hızda hareket ediyordu. Aerocar, testlerde başarılı sonuçlar elde etti. Bir gün Abakovsky’de dahil Aerowagon’a 22 kişi bindi. İlk giderken araç sorun yaşamadı. Fakat dönüşte 80 km hızda raydan çıkarak kaza yaptı. Kazada Abakovsky’de dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.

8. Luis Jimenez

Luis Jimenez; 1990’lı yıllarda Denver şehrine bir heykel yapmaya başladı. Arka ayakları üzerinde şaha kalkan büyük bir at inşa etmek için işin başına geçti. Heykelle ilgili çalışma uzun süre devam etti. Tam heykel tamamlanırken bir parçası düştü. Bu düşen parça Jimenez’e çarparak onun hayatını kaybetmesine neden oldu.

9. Henry Smolinski

Hal Blake ile Advanced Vehicle Engineers şirketini kuran Henry Smolinski, uçan araba tasarlamayı hedefliyordu. Bunun için halihazırdaki araba ve uçağı parçalayıp yeniden bir araya getirmeyi amaçlıyorlardı.

Hal Blake ve Henry Smolinski; ilk olarak Cessna Skymaster, AVE Mizar ve Ford Pinto’yu tasarlamaya başladı. Mizar, üç ay boyunca birçok testten uçuşuna tabii tutuldu. En sonuncu test uçuşundaysa sağ kanadı kapanarak iki ortağın ölümüne sebep oldu.

10. William Nelson

Kendi icatları yüzünden ölen mucitler listemizdeki William Nelson; merkezi elektrik santrali, röntgen cihazı, elektrik trenleri, vakum tüpleri ve mutfak aletleri gibi birçok buluşa imza attı.

Fakat faydalı icatlarının yanı sıra ölümcül icatları da oldu. William Nelson’un ölümüne, tasarladığı motorlu bisiklet neden oldu. William Nelson tasarladığı motorlu bisikletle test sürüşü yaparken bir tepeye çıktı. Maalesef tepeden motorla birlikte düşerek yaşamını yitirdi.

11. Franz Reichelt

Fransız Reichelt, terzilik yapıyordu. Bir gün paraşüt giysisi yapmaya karar verdi. Mucit, çağdaş paraşüt tasarımlarını uçuş giysileri için tasarlamayı düşünmeye başladı. Paraşüt giysisiyle ilgili tasarımlar yapıp daha sonra mankenlere giydirip dükkanının çatısından fırlatmaya başladı. Birçok başarısız teste rağmen yine de Franz Reichelt, paraşüt giysisinin işe yarayacağına kendini inandırmıştı.

Franz Reichelt, bir gün tasarladığı giysiyi kendi giyip pencereden atladı. Bu atlama sonucunda bacağını kırdı. Başarısızlığa rağmen yine de icadından vazgeçmeyen Franz Reichelt, halka açık şekilde bir gösteri düzenledi. Eyfel Kulesi’nden ortalama 50 metre yükseklikten atladı. Reichelt, Eyfel Kulesi’nden atladıktan sonra acı bir şekilde can verdi.

12. Horace Lawson Hunley

Horace Lawson Hunley, Amerikan İç Savaşı’nda Konfederasyon güçlerine dünyanın ilk savaş denizaltısını yaptı. Silindir kazandan yapılan aracın batması sonucunda Horace Lawson Hunley vefat etti.

13. Thomas Midgley, Jr.

General Motors’un araba motorlarını inceleyip onları yeniledi. İçten yanmalı motorların mükemmel çalışabilmesi için kurşun benzin tasarladı. Araçların motorlarını iyileştirmesine rağmen birçok insanında kurşundan zehirlenmesine neden oldu.

Thomas Midgley, Jr. buzdolabı ve klimalarda kullanılan CFC’leri geliştirmeye başladı. Çalışmalarına konu olan kimyasal bileşikler, ozon tabakasında delik açılmasına sebep oldu. 1940’lı yıllarda çocuk felci oldu. Rahatsızlığına rağmen çalışmalarına devam etti. Hastalığı için özel makara ve halat sistemi geliştirdi. Hastalığı için geliştirdiği sistem bir gün yatakta iplerle boğulmasına neden oldu.

Peki, siz kendi icatları yüzünden ölen mucitlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?