Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan KGM SsangYong, Türkiye otomobil pazarında SUV ve pick-up modelleriyle dikkat çekiyor. Peki 2025 itibariyle KGM SsangYong fiyatları ne kadar? İşte en güncel KGM SsangYong fiyat listesi!

KGM SsangYong Fiyat Listesi - 2025

KGM SsangYong MUSSO GRAND : 1.468.894 TL

: 1.468.894 TL KGM SsangYong KORANDO : 1.908.700 TL

: 1.908.700 TL KGM SsangYong TORRES : 1.920.388 TL

: 1.920.388 TL KGM SsangYong TORRES EVX (Elektrikli) : 1.920.388 TL

: 1.920.388 TL KGM SsangYong ACTYON: 2.888.700 TL

Musso Grand'dan Tivoli'ye Korando'dan Torres'e kadar çeşitli otomobil modelleri mevcut. SsangYong markası tarafından üretilen otomobil modellerini ve fiyatlarını şöyle belirtebiliriz:

KGM SsangYong MUSSO GRAND Fiyatları

MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM (2024 GSR): 1.468.894 TL

MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS (2024 GSR): 1.618.894 TL

MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS (2025 GSR): 1.743.894 TL

MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS (2025 GSR): 1.749.165 TL

MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS (2025 GSR): 1.824.165 TL

MUSSO GRAND, KGM'nin pick-up segmentindeki amiral gemisi konumundadır. 2.2 litre dizel motor ile donatılan araç, hem 4x2 hem de 4x4 çekiş sistemleriyle sunulmaktadır.

KGM SsangYong KORANDO Fiyatları

KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2024): 1.908.700 TL

KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2025): 1.958.700 TL

KORANDO 1.6 Dizel 4x2 AT Platinium: 495.000 TL(Kampanyalı fiyat)

KORANDO, kompakt SUV segmentinde yer alan KGM'nin popüler modellerinden biridir. Hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle satışa sunulmaktadır.

KGM SsangYong TORRES Fiyatları

TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025): 2.398.700 TL

TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025): 2.598.700 TL

TORRES, KGM'nin yeni nesil SUV modeli olarak öne çıkmaktadır. 1.5 GDI turbo benzinli motor ile donatılan araç, hem 4x2 hem de 4x4 versiyonlarıyla tercih edilebilir.

KGM SsangYong TORRES EVX Elektrikli Fiyatları

Torres EVX 4x2 Elektrikli (2025): 1.920.388 TL

Torres EVX 4x2 Elektrikli: 495.000 TL(Kampanyalı fiyat)

TORRES EVX, KGM'nin tamamen elektrikli SUV modelidir. Çevre dostu teknolojisi ve sessiz sürüş deneyimiyle dikkat çekmektedir.

KGM SsangYong ACTYON Fiyatları

KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (2025): 2.888.700 TL

KGM ACTYON, markanın en üst segment SUV modeli konumundadır. 1.5 GDI turbo benzinli motor ve 4x4 çekiş sistemiyle donatılmıştır.

Bu rehberde 2025'te SsangYong otomobiller ne kadar fiyata satılıyor sorusunu yanıtladık. Peki, sizce en başarılı otomobil modeli hangisi? Söz konusu otomobiller ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.