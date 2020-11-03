Android Uygulaması Nasıl Yapılır? - Günümüzden birkaç sene öncesine döndüğümüzde mobil uygulama yapmak oldukça zor bir olay gibi gözüküyordu. Nitekim gelişen teknoloji ve araçlar ile birlikte artık gözünüzde zorlu bir sürecin canlanmasına gerek yok. Eğer kendi internet sitenizin bir mobil uygulaması olsun istiyorsanız, birkaç dakika içerisinde oluşturmanız mümkün.

Çeşitli araçlardan yardım alarak, herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymaksızın mobil uygulama yaratabilirsiniz. Bu noktada en popüler servislerden birisi AppsGeyser olarak öne çıkıyor. Bu servis yalnızca basit yapısı ile değil, aynı zamanda ücretsiz olması ile de öne çıkmakta.

Kodlama Bilmeden Android Uygulaması Nasıl Yapılır?

İşlemlerimize başlamadan önce AppsGeyser'in internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Bunu hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.

AppsGeyser'in ana sayfasına gidin. Create Now butonuna tıklayın. Website butonuna basın. Gerekli bilgileri doldurun. Create App butonuna basın. Gerekli izinleri onaylayın. Uygulamanız hazır!

Hemen yukarıdaki anlatım kendi internet sitenizin mobil uygulamasını yapmanız adına oldukça basit bir anlatımı işliyor. Tabii bu süreçte pek çok farklı uygulama yapabileceğinizi hatırlalım. Yani yapabilecekleriniz yalnızca internet sitesi ile kısıtlı değil diyebiliriz. Servisin içerisinde yer alan şablonlar, hayal gücünüzün sınırlarına bakıyor diyebiliriz.

İnternet sitenizin uygulamasını oluşturduğunuz süreçte internet sitesinin adresi, uygulamanın adı, uygulamanın açıklaması, ikon seçimi, ekran düzeni seçimi ve uygulama kategorisinin belirlenmesi yeterli olacaktır. Yani herhangi bir profesyonelliğe ihtiyaç duymadığınızı söyleyebiliriz.

Cihazınıza indirdiğiniz .apk dosyasını Android cihazınıza kurup göz gezdirmeniz mümkün. Eğer uygulamanızı Play Store'da yayınlamak isterseniz bir geliştirici hesabına ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca servisin içerisinde yer alan Monetize isimli buton ile uygulama içerisine reklam dahil edebilir ve uygulamanızı bir gelir kapısına dönüştürebilirsiniz. Yine de belirli bir kullanıcı kitlesini yakalayana dek bunu yapmamanız faydanıza olacaktır.

Peki siz bu rehberimizde yer alan yöntem hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada verdiğimiz bilgiler işinize yaradı mı ve kendi mobil uygulamanızı yapmayı başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.