Kıyamet Ne Zaman ve Nasıl Kopacak? (Bilimsel Teoriler)

Kıyamet ne zaman kopacak ve nasıl kopacak soruları çoğu insanın cevabını araştırdığı bir sorudur. Bilim insanları, kıyametin önünde sonunda kopacağından emin fakat büyük felaketin ne zaman nasıl bir şekilde gerçekleşeceği ile ilgili pek hemfikir olunduğu söylenemez.

Kıyametin Maya takvimine göre 2012 yılında kopacağı öne sürülmüştü ama kopmadı. O gün yaklaştıkça internette ve gerçek hayatta o kadar çok söylenti dolaştı ki NASA bile yanlış bilgilendirmelerin karşısında harekete geçmek zorunda kaldı. İnsanları doğru bilgilendirmek için neden kıyamet kopmayacağını açıkladı.

Bilim dünyası, bu konu hakkında çok fazla kuram, teori, tez ve antitez ileri sürüyor. Kıyamet teorileri sadece dünyanın yok olmasına odaklanmıyor. Evrenin değişimi ile yaşanacak olan büyük bir yıkımı içeriyor. Bunu kelebek etkisi olarak görmek de mümkündür.

Kıyamet Ne Zaman ve Nasıl Kopacak?

Kıyamet nasıl kopacak sorusu aslında bize dünyanın ne zaman sonunun geleceği sorusunun da yanıtını veriyor. Büyük donmadan büyük çarpışmaya, süper yanardağlardan Güneş'in hidrojeni yitirip kırmızı bir deve dönüşmesine kadar oldukça çeşitli bir felaket teorisi var.

Bu teoriler, bilim temellidir. 2012 yılındaki gibi gerçekleşmesi mümkün olmayan söylentiler değildir. Dünya önünde sonunda yok olacaktır. Bilim insanlarına göre bu kaçınılmazdır. Bu felaket ile şu an yaşamakta olan insanların karşılaşması pek olası görünmüyor. Normal koşullarda çok uzun bir zaman sonra beklenen felaketin gerçekleşmesi bekleniyor.

O gün geldiğinde ne olacağını kimse bilmiyor. İnsanlar hâlâ Dünya'da mı yaşayacak yoksa başka bir yaşanabilir gezegende mi olacaklar? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz ama insanların yaşamını bugün olduğu gibi sürdürmesi hâlinde neler olabileceğini biliyoruz.

Dilerseniz gelin, bu teorileri tek tek inceleyelim.

Büyük Donma

Büyük felaket ile ilgili teorilerden ilki, termodinamiğe yani ısı devinim bilimine dayanıyor. Ancak dünyanın ısıya dayalı yok oluşundan, ateşte yanıp kavrulmasından, dev patlamalardan bahsedilmiyor. Yani bu teoriden Hollywood tarzı bir kıyamet anlaşılmamalı. Tersine ısı farklarının ölümü üzerine bir teori. Bu kulağa daha az korkunç gelse de aslında ısı ölümü yanıp kül olmaktan çok daha kötü.

Bunun sebebi, hayattaki her şeyin ısı farklılığına ihtiyaç duyması. Örneğin arabanın çalışması için motorun içinin dışından daha sıcak olması gerekiyor. Yediğimiz besinler güneş ile evrenin diğer kısımları arasındaki büyük ısı farkı nedeniyle var olabiliyorlar.

Evrende ısı ölümünün baş gösterdiğinde her yerde her şey aynı ısıda olacak. Tüm yıldızlar ölecek, her madde çürüyecek, geriye parçacıklardan ve radyasyondan oluşan seyrek bir çökelti kalacak. Hatta bu kalıntılar da evrenin genişlemesi nedeniyle zamanla son bulacaklar, her şey hemen hemen sıfıra indirgenmiş olacak.

"Büyük Donma" sonunda evren, her yanı soğumuş, ölü ve boş bir hale gelecek. 1800’lerde termodinamik bilimi geliştikten sonra, evrenin ancak bu şekilde sona ereceği düşünülüyordu.

Büyük Çarpışma

Gökyüzünden gelen tehditlerin ne kadar büyük tehditler oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Bu zamana kadar görülen tüm büyük asteroitlerin yanında devasa görünen bir asteroitin Dünya'ya doğru hızla gelmesi ve büyük çarpışmanın yaşanması hâlinde Dünya'da yaşamakta olan tüm canlıları büyük bir tehdit bekleyecektir.

Bilim insanları, insanların bu durumdan korunmasının tek yolunun çarpışmasının tamamen önüne geçmek olduğunu belirtiyor. Meteorun büyüklüğüne bağlı olarak çarpılan bölge tamamıyla yok olacaktır. Bu bölgede görülecek olan büyük depremler ve tsunamiler daha sonra diğer bölgelere de yayılacaktır.

Bu büyüklükteki asteroitler ile yalnızca birkaç milyon yılda bir karşılaşılıyor. Ayrıca NASA'nın şu an bu tür tehditlerin önüne geçmek için büyük asteroitleri ve rotalarını düzenli olarak izliyor.

Süper Yanardağlar

İnsan ırkına yönelik en büyük tehditlerden biri de gökten değil, insanların yaşadığı Dünya'dadır. Her 100 bin yılda bir büyük bir patlama gerçekleşir. Bu patlama oldukça yıkıcı ve durdurulamazdır. Bundan on binlerce sene önce yaşanan Toba faciasında Dünya'daki birçok insan hayatını kaybetmişti.

Bilim insanları şu anda bu tür patlamaların mümkün olan en iyi senaryo ile son bulması için küçük patlamaları iyi bir şekilde değerlendiriyor ve bu patlamalardan aldığı bilgileri etkili bir şekilde kullanıyor.

Güneş'in Hidrojeni Yitirmesi

5-6 milyar yıl sonra Güneş'in enerjisi bitecektir. Bu durumdan en çok da Dünya etkilenecektir. Bu gerçekleştiğinde çekirdek iyice büzüşecek, ısınacak ve helyumu bitirmeye başlayacaktır. En nihayetinde Güneş kırmızı bir deve dönüşecek ve Dünya kömürden farksız bir gezegen hâline gelecektir.

Bu yazıda kıyamet nasıl ve ne zaman kopacak sorularını yanıtlamak için dört güçlü bilimsel teori üzerinde durduk. Siz de bu konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

