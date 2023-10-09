Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji devi Lenovo'nun yeni masaüstü bilgisayar modeli M90a Pro Gen 4, standart bir masaüstü bilgisayardan çok daha fazlası. Modern ve profesyonel iş ortamları için özel olarak tasarlanan ThinkCentre M90a Pro Gen 4 kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılamakla kalmıyor.

Gizlilik ve akıcı bir kullanıcı deneyimi adına sunduğu yenilikçi özellikler ile iş yerlerinde verimliliği ve güvenilirliği üst seviyeye taşıyor. Teknik özelliklerinin yanı sıra sezgisel ve akıllı özellikleri ile iş yerlerinde yeni bir sinerji yaratan Lenovo ThinkCentre yapay zekâyı da verimli bir şekilde kullanıyor.

Peki, tam olarak Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4'te bizi hangi özellikler bekliyor ve fiyatı ne kadar?

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 Özellikleri

Windows 11 işletim sistemine sahip olan cihazda 27 inç büyüklüğünde QHD bir ekran bizleri karşılıyor. 350 nit ekran parlaklığı ve %99 oranında sRGB gelişmiş renk derecesine sahip olan cihazın sunduğu görüntü kalitesi oldukça başarılı.

M90a Pro Gen 4'ün sadece çalışmaların verimliliğine değil çalışanların sağlığına da önem verdiğini belirtmekte fayda var. Cihazın sahip olduğu Eyesafe 2.0 ve Titreşim Önleme sertifikaları bu anlamda önem taşıyor. TÜV Rheinland sertifikasına sahip olması ve cihazda kullanılan 'doğal düşük mavi ışık' teknolojisi de kullanıcı için önemli kriterler arasında sıralanıyor.

13. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip olan cihazda NVIDIA® GeForce RTX™kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca cihazın performansını artırmak amacıyla 'enerji performansını optimize etme' özelliği bulunuyor.

Bunun yanında bağlantı ve gizlilik anlamında kullanıcılara yenilikçi olanaklar sunuluyor. Thunderbolt 4 bağlantısı sayesinde çok yüksek boyuttaki dosyaların aktarımı sorunsuz bir şekilde tamamlanırken bunun yanında USB-C ve Thunderbolt 3 bağlantı girişleri de cihazda mevcut.

Güvenlik açısından baktığımızda ise yapay zekâ desteğiyle İnsan Varlığı Algılama (HPD) ve temassız oturum açma gibi özelliklere yer veriliyor. Yani, bu cihazı kullanırken arkanıza biri geldiğinde ekranınız otomatik bir şekilde bulanıklaştırılabiliyor. Dilerseniz bu esnada oturumunuz otomatik olarak kapanabiliyor.

Şifreleme anlamında ThinkShield ve Akıllı USB Koruması gibi çözümler sunuluyor. Mil SPEC testini başarıyla geçtiği bilinen cihazda tüm bunların yanı sıra UL Toz Önleme sertifikası bulunuyor.

Cihazda bulunan ek özelliklerden birisi de 'ekran üstü joystick' olarak karşımıza çıkıyor. Daha konforlu ve kullanışlı bir deneyim sunan konferans çağrı tabanı, harman hoparlör gibi detaylar da M90a Pro Gen 4'te mevcut. Ayrıca yapay zekâ desteğiyle gürültü ve yankı engelleme fonksiyonları da bulunuyor.

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 Fiyatı

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 için henüz fiyat bilgisi resmi olarak paylaşılmadı. Yakın bir gelecekte markadan bu konuda bir açıklama gelmesi bekleniyor.

İlk etapta seçili tekno marketlerde satışa sunulacağı düşünülen masaüstü bilgisayarın bir önceki modeline baktığımızda güncel satış fiyatının yurtdışında 1.500 - 2.000 dolar bandında olduğunu görüyoruz.

Bu bilgi ışığında yeni çıkacak Gen 4 modelinin daha yüksek bir fiyata sahip olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.