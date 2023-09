Dünyanın hala pek çok yerinde sessiz kalınan konulardan biri olan LGBTİQ+ bireylerin hayatları çoğu zaman sinema dünyasına ana konu olabiliyor.

Filmler ve diziler ile cinsel yönelim kavramı daha geniş kitlelere duyurulmak isteniyor. Böylece aslında herkesin kendi özgürlük ve yaşam mücadelesi, haklı isyanları daha doğru ve olduğu gibi gösterilebiliyor.

Bizler de tüm zamanların en popüler olan ve izleyiciler tarafından beğenilen LGBTİQ+ temalı filmlerini bir araya getirdik. İşte o unutulmaz filmler, konuları, oyuncu kadrosu ve fragmanları!

En Popüler LGBTİQ+ Filmleri

My Policeman

A Fantastic Women

The Portrait of a Lady on Fire

Ammonite

Girl Picture

Aşk, Büyü, vs.

Summer of 85

And Then We Danced

The Boys in the Band

The Prom

Beni Adınla Çağır (Call me by Your Name)

Onur (Pride)

Mavi En Sıcak Renktir

Brokeback Dağı

Tek Başına Bir Adam

Hayali Aşklar

Kalp Atışı Dakikada 120

Ay Işığı

Hafta Sonu (Weekend)

Milk

Carol

1. My Policeman

Michael Grandage tarafından yönetilen dram filmi My Policeman'in konusu, Tom isimli karakter üzerinden ilerliyor. Tom, Marion isimli öğretmenle çıkmaktadır. Fakat Patrick isimli müze küratörü ile de gizli bir aşk yaşamaktadır.

Tom, Marion ile evlenerek duygularını bastırmaya çalışır. Filmin başrollerinde Linus Roache, Harry Styles ve Emma Corrin yer alıyor.

2. A Fantastic Woman

En popüler LGBTİQ+ filmleri listesinde yer alan A Fantastic Woman, Sebastian Lelio tarafından yönetildi. Filmin senaristleri, Gonzalo Maza ve Sebastian Lelio’dur. Filmin başrol oyuncularıysa Luis Gnecco, Daniela Vega ve Francisco Reyes’tir.

Filmde Marina isimli trans bir kadının yaşamı konu edilmiştir. Marina kendinden yaşça büyük olan sevgilisiyle çok mutludur. Marina gündüz garson, geceleriyse gece kulübünde şarkı söylemektedir. Marina’nın hayatı sevgilisini kaybettikten sonra tepetaklak gelir.

3. The Portrait of a Lady on Fire

Tüm zamanların en popüler LGBTİQ+ filmleri içerisinde yer alan The Portrait of a Lady on Fire, Celine Sciamma tarafından yönetildi. Filmin başrol oyuncuları ise Adele Haenel, Noemie Merland ve Luana Bayrami'dir.

Romantik ve dram türündeki film, 18.yy’da geçiyor. Annesinin zoruyla evlendirilmek istenen Heloise ve Marianne’nin aşkına değiniliyor.

4. Ammonite

Francis Lee, Ammonite filminin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendi. Saoirse Ronan, Kate Winslet ve Gemma Jones filmin başrollerinde yer aldı. Ammonite’te beğenilen fakat görmezden gelinen Mary Anninng ile genç bir kadın arasında yaşanan aşka değiniliyor.

5. Girl Picture

Romantik türdeki Girl Picture, Alli Haapasalo tarafından yönetilmiştir. Filmin başrol oyuncuları; Elias Westerberg, Oona Airola ve Aamu Milonoff’tur.

Girl Picture filmi, Rönkkö ve Mimmi isimli iki yakın arkadaş üzerinden ilerliyor. İki yakın arkadaş sürekli aşk hayatlarında yaşadıkları hayal kırıklıklarından bahsederler. Mimmi bir gün gönlünü Emma isimli bir kıza kaptırır. Filmin hikayesi de tam olarak buradan sonra başlamaktadır.

6. Aşk, Büyü, vs

Ümit Ünal tarafından yazılıp yönetilmiştir. Ayşenil Şamlıoğlu, Selen Uçar ve Ece Dizdar filmin başrol oyuncularıdır.

Aşk, Büyü, vs'nin hikayesi yıllar önce yolları kesişen iki kadının aşkı üzerinden ilerliyor. Filmde iki kadın yıllar sonra karşılaşıp yolculuğa çıkarlar.

7. Summer of 85

Dram ve romantik türündeki Summer of 85, François Ozon tarafından yönetilmiştir. Filmin senaristleri François Ozon ve Aidan Chambers’tir. Benjamin Voisin, Felix Lefebvre ve Philippine Velge başrolde yer almıştır.

Summer of 85, Alexis isimli 16 yaşındaki genç, Normandiya açıklarında batan gemide yer alan David’i kurtarır. Bu noktadan sonra ikili arasında yakınlaşma başlar.

8. And Then We Danced

Dram ve romantik türdeki And Then We Danced, Levan Akin tarafından yazılıp yönetilmiştir. Filmin başrol oyuncuları; Ana Javakishvili, Levan Gelbakhiani ve Bachi Valishvili’dir. Filmin konusu Tiflis’te geçiyor. Erkek dansçı Merab ile bir Iraklı dansçının birbirine aşık olması üzerinden film ilerliyor.

9. The Boys in the Band

Amerikan drama filmi The Boys in the Band, Joe Mantello tarafından yönetilmiştir. Filmin senaristleri Mart Crowley ile Ned Martel’dir. Filmin başrollerindeyse Peter White, Kenneth Nelson ve Leonard Frey oynamıştır.

Bir heteroseksüelin yanlışlıkla eşcinsel bir partiye katılması üzerinden film ilerliyor. Partiye izinsiz giren heteroseksüel yüzünden tüm sinirler bozulur. Patideki herkesin kimlikleri ortaya çıkar.

10. The Prom

Müzikal, komedi ve dram türünde olan The Prom; Ryan Murphy tarafından yönetilmiştir. Matthew Sklar, Bob Martin ve Çad Beguelin tarafındansa yazılmıştır. Nicole Kidman, Meryl Streep ve James Corden başrolde oynamıştır.

Filmde aynı cinsiyetten oldukları için okul balosuna katılmalarına gitmelerine izin verilmeyen eşcinsel çiftin hikayesi anlatılıyor.

11. Beni Adınla Çağır (Call me by Your Name)

Luca Guadagnino tarafından Beni Adınla Çağır filmi yönetildi. James Ivory filmin senaristliğini yapmıştır. Timothee Chalamet, Armie Hammer ve Michael Stuhlbarg başrolde oynamıştır. Film, 1983 yılında geçiyor. Filmde İtalya’nın bir kırsal kesimindeki yazlık evde Oliver’in kurduğu ilişkiden bahsediliyor.

12. Onur (Pride)

Matthew Warchus’un yönettiği Onur filminin senaristiyse Stephen Beresford’dur. Filmin başrol oyuncuları; Imelda Staunton, Bill Nighy ve Paddy Considine’dir.

Onur filmi, 1984’te daha 20 yaşında olan Joe’nin Bromley’den Onur Yürüyüşü için Londra'ya gitmesi üzerine gelişen olaylar ele alınmıştır.

13. Mavi En Sıcak Renktir

Mavi En Sıcak Renktir filmi, Abdellatif Kechiche tarafından yönetilmiştir. Filmin senaristleri; Abdellatif Kechiche ve Ghalya Lacroix’tir. Mavi En Sıcak Renktir filminin başrol oyuncuları; Adele Exarchopoulos, Lea Seydoux ve Salim Kechiouche’dir. Film, 15 yaşındaki Emma’nın kadınlardan hoşlanması üzerinden ilerliyor.

14. Brokeback Dağı

En popüler LGBTİQ+ filmleri arasında yer alan Brokeback Dağı filmi, Ang Lee tarafından yönetilmiştir. Filmin senaristleri Diana Ossana ve Larry McMurtry’dir. Filmin başrol oyuncuları ise Jake Gyllenhaal, Heath Ledger ve Michelle Williams’tır.

Brokeback Dağı, sert koşullar altında yaşamını sürdüren iki çiftçi kovboyun Brokeback’te yollarının kesişmesi sonucunda yaşadıkları aşk anlatılıyor.

15. Tek Başına Bir Adam

Tom Ford tarafından Tek Başına Bir Adam filminin hem yönetmenliği hem senaristliği yapılmıştır. Julianne Moore, Colin Firthy ve Nicholas Hoult filmde başrolde oynamıştır.

Tek Başına Bir Adam isimli film, Christopher Isherwood’un aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Filmde orta yaşlı eşcinsel İngilizce öğretmeninin sevgilisinin ölümü üzerine yaşadıkları ele alınmıştır.

16. Hayali Aşklar

Xavier Dolan filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yapmıştır. Filmin başrol oyuncularından da biri olan Xiavier Dolan'a, Monia Chokri ve Niels Schneider eşlik ediyor.

Hayali Aşklar filminde Francis'in, sevgilisiyle mesafeli ilişkisi vardır. Sevilme arzusu yaşayan Marie ile karşılaşan Francis yakınlaşarak aşk yaşamaya başlar.

17. Kalp Atışı Dakikada 120

Robin Campillo filmin senaristi ve yönetmenidir. Kalp Atışı Dakikada 120 filminin başrol oyuncuları; Arnaud Valois, Nahuel Perez Biscayart ve Adele Haenel’dir.

Filmde Nathan isimli kişi coşkulu dans partilerinde vakit geçirirken Sean’a aşık olur. Fakat Nathan, AIDS’e karşı çetin bir mücadele vermektedir.

18. Ay Işığı

Ay Işığı filmi, Barry Jenkins tarafından yazılıp yönetilmiştir. Filmin başrol oyuncuları; Trevante Rhodes, Alex R. Hibbert ve Ashton Sanders’tir. Filmde Chiron’un yaşamının 3 ayrı dönemi anlatılmaktadır. Uyuşturucu satıcılığı yapan Juan ile ilişkisi ele alınmıştır.

19. Hafta Sonu (Weekend)

Hafta Sonu filminin yönetmenliği ve senaristliğini Andrew Haigh yapmıştır. Filmin başrollerinde Jonathan Race, Tom Cullen ve Chris New oynamıştır.

Hafta Sonu filminde Russell bir cuma akşamı arkadaşlarıyla buluşur. Arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra bir partiye gider. Partide Glen’le tanışır. İkili birbirlerine bakışarak sonrasında Russell’in evine giderler.

20. Milk

Gus Van Sant tarafından yönetilen filmin senaristi, Dustin Lance Black’tır. Filmin başrollerinde Emile Hirsch, Sean Penn ve Josh Brolin oynamıştır.

Film, Harvey Milk’in yaşamını konu edilmiştir. Eşcinsel hakları için mücadele eden Harvey Milk’in bu sırada başından geçenler anlatılıyor.

21. Carol

En iyi LGBTİQ+ filmleri içerisinde yer alan Carol, Todd Haynes tarafından yönetilmiştir. Phyllis Nagy’in senaristliğini yaptığı filmin başrol oyuncuları; Rooney Mara, Cate Blanchett ve Kyle Chandler’dir.

Fotoğrafçı olma hayali kuran Carol’un 1950’li yıllardaki New York’ta yaşamını sürdüren bir kadınla yakınlaşması anlatılıyor.