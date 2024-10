Lies of P Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Soulslike oyun sevenlerin son yıllardaki favori yapımlarından biri olan Lies of P, beklenmedik bir başarıya imza attı. Atmosferi, görselliği, oynanışı ve hikayesi ile Soulslike severleri mest eden Lies of P epey beğenilen bir yapım oldu. Pek çok kişi de oyunun hikayesini iyi bir şekilde öğrenebilmek için Lies of P Türkçe yama arayışına girdi.

Peki Lies of P Türkçe yama nasıl yüklenir? Gelin sizler için bunu izah edelim. Lies of P oldukça sıra dışı ve farklı bir hikayeye sahip. Oyuncular da bu hikayeyi en iyi şekilde anlamak için Lies of P Türkçe yama yüklemek istiyorlar. Böylece dil bariyerine takılmadan oyunu deneyimleyebilecekler.

Eğer siz de Lies of P Türkçe yama yüklemek istiyorsanız aşağıdaki basit adımları takip ederek bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Lies of P Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Lies of P Türkçe yama dosyasını indirin.

Daha sonra indirip Rar’dan çıkardığınız dosyayı Lies of P\LiesofP\Content\Paks içine, Gamepass için ise Lies of P\Content\LiesofP\Content\Paks dizinine atın.

içine, Gamepass için ise dizinine atın. İşlem bu kadar. Lies of P Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Bu yama DeepL ile çevrilmiş ve düzenlenmiştir. Son çıkan 1.5.0.0 sürümü dahil her sürümde uyumludur.

Lies of P Hakkında

NEOWIZ tarafından geliştirilen ve yayınlanan Lies of P 2023 yılında piyasaya çıktı. En iyi soulslike oyunlardan biri olan Lies of P, çıkışından bugüne kadar sürekli konuşulmuş bir yapımdır. Hitap ettiği kitlesi tarafından epey sevilen bu oyun oldukça beğenilmiştir.

Lies of P esasında bir Pinokyo hikayesi. Evet, Pinokyo. Herkesin bildiği Pinokyo hikayesini son derece karanlık ve kasvetli bir şekilde anlatan Lies of P, bu özelliği ile öne çıkıyor. Çok bilinen bir hikayeyi bu kadar sıra dışı bir şekilde anlatması Lies of P’yi son derece ilgi çekici kılıyor.

Bunlara ek olarak Lies of P’nin dövüş sistemi de son derece keyifli. Zorlayıcı yapısı sayesinde sizi sürekli diken üstünde tutan bu oyun son derece tatmin edici bir oyun deneyimi vadediyor. Lies of P Türkçe yama yükleyerek bu oyundan maksimum keyif alabilirsiniz.

Lies of P Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur.