Lies Of P Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Lies Of P sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, duyurulduğu ilk günden itibaren çok fazla sayıda oyuncu tarafından merak içinde beklenmeye başlanan oyunun sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için hangi donanım bileşenlerine sahip olmak gerekiyor? Konuya dair detaylar haberimizde.

Lies Of P Sistem Gereksinimleri Neler?

Gamescom 2022 etkinliği esnasında duyurulan Lies Of P isimli video oyunu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, çok kaliteli grafiklere ve başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan yapımın minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıkladı.

Pinokyo'nun hikâyesine tanık olacağımız yapımı minimum ve yüksek ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarın hangi donanıma sahip olması gerektiği belli oldu. Peki, merak içerisinde beklenen oyun hangi donanıma ihtiyaç duyuyor?

Lies Of P Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-7500

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 4GB veya NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB

DirectX: Sürüm 12

NEOWIZ tarafından geliştirilmekte olan video oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-7500 gerecek. Ekran kartı tarafında ise AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-7500 isteniyor. Oyunun en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyacağı açıklandı.

Lies Of P Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 ya da NVIDIA GeForce RTX 2060

DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az AMD Radeon RX 6700 ya da NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartına ihtiyaç duyulacak. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700 işlemci istenecek.

Lies Of P Çıkış Tarihi

Gamescom 2022 ödülleri kapsamında En İyi Aksiyon Macera Oyunu, En Çok Aranan Sony PlayStation Oyunu ve En İyi Rol Yapma Oyun kategorilerinde ödüllere layık görülen Lies Of P, 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkacak. Oyunun Xbox Game Pass'e eklenmesi bekleniyor.