2023 yılında yayınlanması beklenen Lies Of P, Steam'de sergilenmeye başlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler oyun geliştiricilerden bir tanesi olan Neowiz yeni oyunu ile görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Steam üzerinde duyurulan ve çıkış tarihi henüz belli olmayan oyunun adı Lies Of P olarak duyuruldu. Aksiyon, macera ve keşif oyunu olarak nitelendirilen yapım, Steam üzerindeki yerini aldı. Çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda en ufak bir bilginin yer almadığı oyun, sürükleyici bir atmosfere ev sahipliği yapacak. Hem konsol hem de bilgisayar platformu için geliştirilmeye devam edilen oyunun 2023 yılında lansmana çıkması bekleniyor. Tabii bu bilginin bir tahminden ötesi olmadığının altını çizelim. Karanlık bir masalı karşımıza çıkaracak olan Lies Of P, terkedilmiş bir tren istasyonunda geçecek.

Lies Of P Özellikleri

Masal tarzında içerikler,

Karanlık bir dünya,

Başarılı kontroller,

Zengin ve geniş bir harita,

Birbirinden zorlu ve farklı tehlikeler,

Çeşitli silahlar,

Özel beceri sistemi,

Kış temasına sahip bir oynanış eşliğinde lansmana çıkacak olan Lies Of P, oldukça ürkütücü bir oynanışa sahip olacak. Grafikleri ve görselleri ile bizleri adeta büyülecek olan oyun terkedilmiş eski bir tren istasyonunda olup biten gariplikleri konu alacak. Gizemlerle dolu olan bu tren istasyonunda farklı karakterleri de tanıma fırsatı bulacağız. Gelişmiş bir dünyadan ziyade, nostaljik bir havaya takim olan yapım üçüncü şahıs kamera açılarına sahip olacak. Adeta zombi türünde canlılara karşı mücadele edeceğimiz oyunda, fantastik canlılar da bulunacak. Büyülerin ve fantastik bir oynanışın yer aldığı gerilim dolu atmosfer oldukça sürükleyici bir yapıya sahip olacak.

Lies Of P İndir

3D dünyası ve aksiyon yüklü oynanışı ile milyonları hedefleyecek olan Lies Of P konsol ve bilgisayar platformu için şu sıralar geliştirilmeye devam ediliyor. Oyunun çıkış tarihinin yıl sonuna doğru duyurulması beklenirken bazı kesimler oyunun 2023 yılında yayınlanacağını düşünüyorlar.

Lies Of P Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200／Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB

DirectX: Sürüm 12

Lies Of P Önerilen Sistem Gereksinimleri