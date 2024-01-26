League of Legends (LoL) Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

League of Legends (LoL) siyah ekran sorunu, popüler MOBA oyununun oynanamamasına neden olur. Bu problemin ortaya çıkmasında güncel olmayan ekran kartı sürücüsü veya farklı bir sebep olabilir.

Bu rehberde LoL siyah ekranda kaldı ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Bilgisayarınızda böyle bir sorun meydana geldiyse rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

LoL Siyah Ekran Sorunu İçin Çözüm Yolları

Güç modunu değiştirin.

Oyunun ve ekranın çözünürlüklerini kontrol edin.

League of Legends'ı yönetici olarak çalıştırın.

Güvenlik Duvarı'nda LoL'e izin verin.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Windows'u güncelleyin.

Tam ekran iyileştirmelerini kapatın.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

League of Legends siyah ekranda kalıyor ise uygulanabilecek yöntemlere dair detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Güç Modunu Değiştirin

Sağ alt köşede bulunan pil simgesine tıklayın.

"En iyi performans" seçeneğine basın.

Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde güç modu seçeneklerinin isimleri farklı olabilir.

Oyunun ve Ekranın Çözünürlüklerini Kontrol Edin

Oyunda seçili olan çözünürlük, ekranın önerilen çözünürlüğü ile uyuşmuyorsa söz konusu problem meydana gelebilir. Dolayısıyla masaüstünün herhangi bir kısmına sağ tıklayın ve ardından "Görüntü ayarları" menüsüne girin. Çözünürlük bölümünden önerilen çözünürlüğü öğrenin.

Bir sonraki adımda oyunun çözünürlüğünün ekran çözünürlüğüyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

League of Legends'ı Yönetici Olarak Çalıştırın

En iyi MOBA oyunları arasında yer alan League of Legends gerekli izinlere erişemiyorsa siyah ekran dahil olmak üzere bazı hatalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin.

Öncelikle oyunun simgesine sağ tıklayın ve ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. İşlemi onaylamak için "Evet" butonuna basın.

Güvenlik Duvarı'nda LoL'e İzin Verin

Windows+ı kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümünü açın.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğine basın.

"Ayarları Değiştir" butonuna tıklayın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" butonuna basın.

League of Legends'ı seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerine tıklayın.

İşlemi onaylayın.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsünü açın.

Uyumluluk sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

"Uygula" seçeneğine tıklayın.

"Tamam" butonunu basın.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

NVIDIA, Intel ve AMD'nin resmî web sitesini ziyaret edin ve ekran kartınıza uygun sürücüyü indirin. İndirme tamamlandıktan sonra sürücüyü yükleyin. Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız çok pratik bir yöntem mevcut.

İkinci yöntem olarak driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar, güncel olmayan sürücüleri tespit edip günceller. Böylece güncelleme süreci çok daha kolay hâle gelir.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Sorun devam ediyorsa antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Güvenlik yazılımını devre dışı bıraktıktan sonra oyunu açın ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna tıklayın.

Tam Ekran İyileştirmelerini Kapatın

LoL'ün simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsüne girin.

"Uyumluluk" sekmesini açın.

"Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

İşlemi onaylayın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

LoL siyah ekranda kalıyor ise son çare olarak oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyin. Program kaldırma aracı ile söz konusu oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra oyunu tekrar indirip yükleyin.

Bu rehberde League of Legends siyah ekranda kaldı ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.