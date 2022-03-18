Lorem Ipsum Dolor Sit Amet ne demek, neden kullanıyor, kim tarafından icat edildi? İnternet kullanımı esnasında zaman zaman kullanıcıların karşısına çıkan metin, çoğu kişi tarafından oldukça merak edilen konulardan bir tanesi.

İnterneti yeteri kadar uzun zamandır kullanıyorsanız bazı internet sitelerinde mutlaka “Lorem Ipsum” şeklinde başlayan Latince metinlere rastlama imkânınız yüksek. Bu metin ile karşı karşıya kalan internet kullanıcıların kafasında metnin ne demek olduğu ve ne anlama geldiği dahil pek çok soru işareti oluşuyor.

Bu metin baştan sona incelendiğinde hiçbir anlam içermemekle birlikte bazı kullanıcıların aklına farklı şeylerin gelmesine neden olabiliyor. Peki, “Lorem Ipsum” gerçekten ne anlama geliyor? Bu yazıda, “Lorem Ipsum” mesajının ne olduğunu, neden kullanıldığını ve kimin icat ettiğini sizlerle paylaştık.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Ne Demek?

Kullanıcılar internette gezinirken ara sıra "Lorem Ipsum Dolat Sit Amet" ile başlayan bir paragraf ile karşılaşıyor. Bu sebepten ötürü bu metin, günümüzde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

500 yıl boyunca mevcut olan söz konusu metin, günümüzde genellikle web sitelerinde yer alıyor. "Lorem Ipsum", yapım aşamasında olan internet sitelerinde içerik yerine yazı bloğunu doldurmak için kullanılır. Metin, 1990'lı yıllarda Aldus Pagemaker gibi programlar ile birlikte yaygınlık kazandı.

"Lorem Ipsum Dolat Sit Amet" şeklinde başlayan metinler genellikle yapım aşamasında olan internet sitelerinde bulunuyor. "Lorem ipsum" metinlerinin kullanılmasının amacı, insanlara prototip bir tasarım sunarken oldukça kullanışlı olması.

İlk bakıldığında rastgele harflere basılarak oluşturulan kelimelerden ibaret olduğu düşünülen metin, bir paragraf uzunluğunda. “Lorem ipsum” şeklinde başlayan metnin birçok örneği mevcut fakat bir paragraf, 1500’lü yıllardan itibaren bir standart haline geldi. Paragrafın tamamı şu şekilde:

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Lorem Ipsum Neden Kullanılıyor?

Tasarımcılar, bir internet sitesi tasarlarken web sitesinin içerikler ile dolu olduğunda internet sitesini görüntüleyen ziyaretçiler tarafından nasıl görüntülendiğini görmek ister. Bunun için bir metne ihtiyaç var fakat her defasında bir metin yazmak ile uğraşmak vakit kaybına yol açar.

Zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesini mümkün hale getiren "Lorem Ipsum" metinleri ise web sitesinin içerik bakımından doldurulması için kullanılır. Tasarımcılar böylece internet sitesinin içerik varken nasıl göründüğünü zamandan tasarruf ederek görüntüleyebilir.

İnternet sitesini içerik ile doldurmak için bir kelime çoğaltılarak da kullanılabilir ancak tekrarlanan kelime, web sitesinde yer alan metinlerin nasıl göründüğünü gerçekten göstermez. Bununla birlikte, sürekli olarak tekrarlanan kelime, müşterilere yeni web sitesinin her yerinde tekrarlanan kelimeleri göstermek pek profesyonelce değil.

Web tasarımcıları söz konusu nedenden dolayı “lorem ipsum” metinlerini kullanır. Böylelikle müşterilere internet sitesinin nasıl göründüğü profesyonel bir şekilde gösterilir.

Lorem Ipsum Kim Tarafından İcat Edildi?

İnternet kullanıcılarının merak ettiği bir diğer konu ise söz konusu metnin kim tarafından icat edildiği. Lipsum yalnızca rastgele dizilmiş harflerden oluşan kelimelerden ibaret değil çünkü milattan önce 45 yıllarına dayanan bir Latin edebiyatı eserine dayanır.

"Lorem Ipsum Dolat Sit Amet" ile başlayan paragraf, Latin kökenli Marcus Tullius Cicero’nun bir eseri olan “De finibus bonorum et malorum” kitabına dayanır. "Lorem Ipsum" şeklinde başlayan metin, kitabın Cicero’nun Hedonizm hakkında konuştuğu bir bölümden geliyor.

Cicero’nun bu bölümü ile "lorem ipsum Dolat Sit Amet" metinleri arasında bir farklılık olduğunu görebilirsiniz çünkü orijinal anlamını ortadan kaldırmak için metne ilave olarak bazı kelimeler kaldırılırken bazı kelimeler eklendi.

Günümüzde yapım aşamasında olan internet sitelerinde kullanılan "Lorem Ipsum Dolat Sit Amet" ile başlayan metin, Çiçero’nun milattan önce 45 yılında yazdığı De finibus bonorum et malorum kitabının 1.30.32 sayılı paragrafında bulunuyor.

Bu yazıda "Lorem Ipsum Dolat Sit Amet" ile başlayan paragrafın ne olduğunu, neden kullanıldığını ve kim tarafından icat edildiğini açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.