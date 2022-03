Lorem Ipsum Dolor Sit Amet ne demek, neden kullanıyor, kim tarafından icat edildi? İnternet kullanımı esnasında zaman zaman kullanıcıların karşısına çıkan metin, çoğu kişi tarafından oldukça merak edilen konulardan bir tanesi.

İnterneti yeteri kadar uzun zamandır kullanıyorsanız bazı internet sitelerinde mutlaka “Lorem Ipsum” şeklinde başlayan Latince metinlere rastlama imkânınız yüksek. Bu metin ile karşı karşıya kalan internet kullanıcıların kafasında metnin ne demek olduğu ve ne anlama geldiği dahil pek çok soru işareti oluşuyor.

Bu metin baştan sona incelendiğinde hiçbir anlam içermemekle birlikte bazı kullanıcıların aklına farklı şeylerin gelmesine neden olabiliyor. Peki, “Lorem Ipsum” gerçekten ne anlama geliyor? Bu yazıda, “Lorem Ipsum” mesajının ne olduğunu, neden kullanıldığını ve kimin icat ettiğini sizlerle paylaştık.

Kullanıcılar internette gezinirken ara sıra "Lorem Ipsum Dolat Sit Amet" ile başlayan bir paragraf ile karşılaşıyor. Bu sebepten ötürü bu metin, günümüzde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

500 yıl boyunca mevcut olan söz konusu metin, günümüzde genellikle web sitelerinde yer alıyor. "Lorem Ipsum", yapım aşamasında olan internet sitelerinde içerik yerine yazı bloğunu doldurmak için kullanılır. Metin, 1990'lı yıllarda Aldus Pagemaker gibi programlar ile birlikte yaygınlık kazandı.

"Lorem Ipsum Dolat Sit Amet" şeklinde başlayan metinler genellikle yapım aşamasında olan internet sitelerinde bulunuyor. "Lorem ipsum" metinlerinin kullanılmasının amacı, insanlara prototip bir tasarım sunarken oldukça kullanışlı olması.

İlk bakıldığında rastgele harflere basılarak oluşturulan kelimelerden ibaret olduğu düşünülen metin, bir paragraf uzunluğunda. “Lorem ipsum” şeklinde başlayan metnin birçok örneği mevcut fakat bir paragraf, 1500’lü yıllardan itibaren bir standart haline geldi. Paragrafın tamamı şu şekilde:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.